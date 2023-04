La plataforma de streaming Paramount+ reveló que se encuentra en la producción de “Star Trek: Section 31″, el spin-off de “Star Trek: Discovery”, y será protagonizado por la actriz Michelle Yeoh. La ganadora del Oscar 2023 a Mejor actriz por su papel en “Everything Everywhere All at Once” regresará como la emperadora Philippa Georgiou para este proyecto.

Esta próxima cinta “Star Trek: Section 31″ será dirigida por Olatunde Osunsanmi, quien también cumplió la función de director en “Star Trek: Discovery”; mientras que el guion de la película estará a cargo de Craig Sweeny (“The Code”).

Por su parte, Michelle Yeoh se mostró emocionada por volver al universo de Star Trek y “al papel que he amado durante tanto tiempo”. “La Sección 31 ha estado muy cerca de mi corazón desde que comencé el viaje de interpretar a Philippa todo el tiempo cuando se lanzó esta nueva era dorada de Star Trek. Verla finalmente tener su momento es un sueño hecho realidad en un año que me ha mostrado el increíble poder de nunca renunciar a tus sueños”, puntualizó. ¿Quieres saber más detalles sobre este próximo proyecto? A continuación, te lo contamos.

¿De qué trata “Star Trek: Section 31″?

Hasta el momento se conoce que, para este nuevo filme, Michelle Yeoh dará vida nuevamente a la emperadora Philippa Georgiou, quien “se une a una división secreta de la Flota Estelar encargada de proteger a la Federación Unida de Planetas y se enfrenta a los pecados de su pasado”.

(Foto: Paramount+)

¿Cuándo se estrena “Star Trek: Section 31″?

Paramount+ aún no ha revelado cuándo sería estrenada su nueva película “Star Trek: Section 31″ con Michelle Yeoh. Por otro lado, se conoció que la producción de la cinta iniciará aún a finales de este año.

Cabe recordar que la primera vez que se supo sobre el proyecto de “Star Trek: Section 31″ fue en el año 2019 y se tenía planteado que sea una serie spin-off para Paramount+.

(Foto: Paramount+)

