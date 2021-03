Conforme a los criterios de Saber más

Cineastas norteamericanos que nunca llegan a hacer las paces con Hollywood hay muchos. Sin embargo, son pocos los marginales con tanto prestigio como Paul Schrader. Aunque más reconocido como guionista —sobre todo por sus libretos para Scorsese, desde “Taxi Driver” hasta “La última tentación de Cristo”—, Schrader ha dirigido, también, filmes tan atípicos y contundentes como “Mishima”, “Light Sleeper”, o “First Reformed”.

En esta última, estrenada hace poco en Netflix, tenemos una historia modélica del director. Es más, no sería exagerado establecer más de un vínculo entre el sacerdote Toller (Ethan Hawke) de “First Reformed” y el taxista Travis de “Taxi Driver” (1976). Si Travis regresaba de Vietnam, Toller carga con la pérdida de un hijo y con un divorcio, y ahora busca una oportunidad bajo la sotana en un condado del norte de Nueva York.

Los antihéroes de Schrader son solitarios algo descolocados en el mundo, que han perdido la convicción en sí mismos, en el rol que supuestamente deben jugar. Toller, por ejemplo, tiene una vida desdoblada. Sospecha de sí mismo. Escribe un diario, a mano y en papel —en un gesto rebelde frente a la tecnología digital—, donde cifra sus inseguridades, mientras toma sorbos de alcohol en la noche, y parece acusar alguna enfermedad crónica.

Con una puesta en escena despojada y económica, Schrader imita la autoimpuesta austeridad de la vida diaria de su sacerdote. A la vez, este estilo, de espacios fríos y de soledades agobiantes, permite que el espectador se concentre en el itinerario interior —espiritual— de Toller, quien siempre hace sentir la voz de su conciencia —con el uso de la voz en off— en una especie de diálogo y crítica a su propio comportamiento.

Hay una cualidad hipnótica en el seguimiento a Toller, pero también un acrecentamiento paulatino de una pesadilla que parece envolverlo, que parece romper las vigas que sostienen su mente. Como si Schrader filmara con el recuerdo de dos películas del francés Robert Bresson (“Diario de un cura rural”, y “Pickpocket”), uno de sus directores de cabecera, en las cuales también es clave la presencia de una mujer.

La mujer de “First Reformed” es María —Amanda Seyfried, también en “Mank”—, quien conforma un joven matrimonio que vive sus horas más oscuras. Toller ayudará a la pareja a tratar de salir de sus problemas, aunque quien lleva la peor parte es Michael (Philip Ettinger), el marido, militante ecologista deprimido por el desastre climático y la destrucción del planeta, lo que pone en cuestión su deseo de tener un hijo con su esposa.

Schrader no solo trabaja perfiles psicológicos. También hace un incisivo diagnóstico de la sociedad. La congregación religiosa de Toller, de irónico nombre —”Vida Abundante”—, está financiada por las donaciones que hace una empresa industrial que contamina la zona. Toller se da cuenta de la paradoja cruel que significa no poder protestar frente a un poder económico que controla a todo el condado, y hasta la misma iglesia.

“First Reformed” es una cinta diferente a lo que se suele ver en Netflix. También es anacrónica en su estilo dramático tan soterrado y puntilloso, ajeno al humor, ajeno al aire cínico de estos tiempos. Ethan Hawke logra uno de sus mejores papeles, como un hombre bueno pero incapaz de lograr el respeto de los demás. Y, sobre todo, un atormentado por su propia impotencia, por la conciencia de no preferir una comodidad que anule su espiritualidad. Con este filme, sabio y desgarrador a la vez, Paul Schrader demuestra que los años no han apaciguado en nada su necesidad de hacer un cine personal y trascendente.

Ficha Técnica

Título original: First Reformed

Género: Drama

País y año: EEUU / Reino Unido / Australia, 2017

Director: Paul Schrader

Actores: Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Victoria Hill, Michael Gaston.

Calificación: ★★★★★ ( 5 )

