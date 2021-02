Conforme a los criterios de Saber más

Con tres nominaciones al Globo de Oro —en Dirección para Regina King, Actor de Reparto para Leslie Odom Jr., y Mejor Canción Original—, “Una noche en Miami” es una de las producciones originales de Amazon que ha concitado mayor interés en las últimas semanas. Como sucedió con “La madre del blues” (2020), se trata también de la adaptación fílmica de la obra teatral de un dramaturgo afroamericano; esta vez de Kemp Powers.

Pero “Una noche en Miami” no solo está escrita por un reconocido autor negro. También está dirigida por una mujer negra —increíblemente, a estas alturas algo muy raro de ver dentro de Hollywood—. Y es interesante que Regina King —también una galardonada actriz— dirija una historia eminentemente masculina, compuesta por las conversaciones de cuatro personajes históricos de la comunidad afroamericana.

El encuentro de la noche del título ocurrió entre cuatro gigantes que, en 1964, iban a dar inflexiones fundamentales a sus carreras: el boxeador Cassius Clay (Eli Goree), el cantante Sam Cooke (Leslie Odom Jr.), la estrella del fútbol americano Jim Brown (Aldis Hodge), y el activista político Malcolm X (Kingsley Ben-Adir). La reunión, que tuvo lugar efectivamente, está aquí imaginada libremente, y en todos los detalles posibles, por Kemp.

La cinta empieza con una especie de prólogo que muestra algunos chascos en las carreras rutilantes de los protagonistas. Los más perturbadores son los que sufren Brown —quien visita la casa del patrón sureño donde vivió de niño—, y Cooke —quien fracasa en su show para un conservador público de raza blanca—. La idea resultante es que, a pesar de sus éxitos, estos hombres aún sufrían la marginación racista de la sociedad norteamericana.

Luego vamos al meollo de la película: luego de su victoria sobre Sonny Liston, Cassius Clay, quien aún no se llamaba Ali, se reúne con algunos amigos que habían asistido al evento. Y es así que se produce una larga velada que podía haberse convertido en una juerga, sino fuera por la presencia casi “socrática” de Malcolm X, quien propicia toda una serie de discusiones e interpelaciones morales que terminan por transformar a todos.

No se trata, por supuesto, de una premisa muy original, ni tampoco de un tratamiento cinematográfico sobresaliente el que sigue la pista de estas conversaciones entre agónicas, irónicas y edificantes. Y si es verdad que los actores logran una tensión y una química innegables, también es cierto que algunos no parecen haber sido bien elegidos, sobre todo Ben-Adir como un Malcolm X muy juvenil y de candor poco convincente.

Regina King sabe aprovechar la dinámica coloquial y corporal de los actores, con movimientos de cámara envolventes, aunque no demasiado vistosos. Es el modelo de viejo cine clásico, simple y funcional, y que pudimos ver con más brillos en “La madre del blues”. El problema de “Una noche…” es que todavía se siente un excesivo respeto por ídolos que no se despercuden del todo de ser instrumentos de un mensaje edificante.

Como sucedió con “The Help”, “Talentos ocultos”, y “Green Book”, “Una noche…” es un cuento de época políticamente correcto, y que triunfa solo a medias en el intento de presentar a la perspectiva afroamericana de una forma compleja e innovadora. De hecho, todo el filme de King muestra las tribulaciones que se desatan entre los astros nacientes, y que tienen que ver con la estrategia que deben asumir frente al sistema racista de los blancos. No obstante, la valla del enaltecimiento de íconos históricos no es del todo superada por una directora eficiente, pero aún no muy original ni profunda.

Ficha Técnica

Título original: One Night in Miami

Género: Drama

País y año: EEUU, 2020

Director: Regina King

Actores: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr.

Calificación: Dos estrellas y media ( 2 y 1/2 )

