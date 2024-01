La 81ª entrega de los Globos de Oro, uno de los eventos más esperados del año, se realizará este domingo, brindando un reconocimiento a lo más destacado del cine y la televisión estadounidense. Con series de streaming y películas que han logrado múltiples nominaciones, la ceremonia promete ser un espectáculo memorable.

Este año, se presentarán 26 categorías, y la película “Barbie” se perfila como la gran favorita. Sin embargo, Bradley Cooper podría marcar un hito histórico si gana tanto en las categorías de Mejor Director como Mejor Actor por su trabajo en “Maestro”. El evento se llevará a cabo en el Beverly Hilton Hotel de California y contará con una alfombra roja donde desfilarán estrellas de renombre. Jo Koy será el anfitrión de la noche, y lo acompañarán figuras como Amanda Seyfried, Michelle Yeoh, America Ferrera, Angela Bassett, Julia Garner, Will Ferrell y Oprah Winfrey.

Jeremy Allen White llega a la 80ª edición de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 10 de enero de 2023 (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Fecha y Hora de los Globos de Oro 2024

La ceremonia se celebrará el domingo 7 de enero. En Perú, podrá verse a partir de las 8 p.m.

¿Dónde Ver los Globos de Oro 2024 EN VIVO?

La transmisión EN DIRECTO será a través de TNT para quienes tengan servicio de cable. En Movistar, TNT es el canal 102, en Claro es el canal 22, y en Direct TV está disponible en el canal 502. Además, estará disponible por streaming en Paramount+ y HBO Max.

Los Globos de Oro 2024 se transmitirán por televisión y por streaming. (Difusión)

Horarios Globales de la Ceremonia

México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala: 7:00 p.m.

Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Cuba: 8:00 p.m.

Chile, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m.

Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil: 10:00 p.m.

¿Quienes son los presentadores de los Globo de Oro 2024?

Los presentadores de la gala incluirán a Amanda Seyfried, Will Ferrell, Michelle Yeoh, Angela Bassett, y otros como Gabriel Macht, Patrick J. Adams, George Lopez, Julia Garner y Justin Hartley. La ceremonia será transmitida por CBS y Paramount+, y se espera que sea un evento significativo en el panorama del entretenimiento global.

Amanda Seyfried y Will Ferrell serán presentadores de los Globos de Oro 2024. (Foto: AFP)

¿Quienes dominan los Globo de Oro 2024?

“Barbie” lidera las nominaciones con un total de nueve, incluyendo Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Dirección y Mejor Guion. Otras películas destacadas son “Oppenheimer”, con ocho nominaciones, y “Killers of the Flower Moon” y “Poor Things”, con siete cada una. Los Globos de Oro buscan mejorar su imagen después de años de controversia, destacando películas de lengua no inglesa y un mayor número de mujeres nominadas.