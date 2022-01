Conforme a los criterios de Saber más

Guillermo del Toro marcará su regreso a la pantalla grande con el estreno de la película “El callejón de las almas perdidas”, este 27 de enero. Siendo un ícono del género de fantasía, con el que hace poco tiempo obtuvo cuatro premios Oscar con “La forma del agua”, el cineasta mexicano explorará un nuevo mundo en un ambicioso proyecto que califica como su “reto más difícil”.

En “El callejón de las almas perdidas”, filme basado en la novela “Nightmare Alley” de William Lindsay Gresham, Del Toro presenta una historia que a pesar de estar ambientada en los años 40, toca temas actuales. En conversación con el diario El Comercio, a través de una entrevista vía Zoom, el galardonado director contó detalles sobre el desarrollo de la película y cómo se sintió al realizar un filme de cine negro.

La película estaba basada en la novela de 1946 de William Lindsay Gresham, y fue la lectura del libro la que despertó el interés del director. La idea nació hace 30 años; sin embargo, recién pudo concretarla ahora gracias a Searchlight Pictures, con quienes había realizado “La forma del agua” y no dudaron en apostar nuevamente por una propuesta de Del Toro.

“Es una película ambiciosa visualmente, ambiciosa cinematográfica y temáticamente. Al final de cuentas, a nivel de realización es una película con menos presupuesto que “La Cumbre Escarlata” e infinitamente con más complejidad. Tenemos sets más grandes, extras por cientos, etc”, contó el cienasta mexicano.

“Es la película más difícil que he hecho, no me cabe duda, pero también es con la que estoy más satisfecho. No es una película que tenga un corte fantástico, esto viene de que después de “La Forma del Agua” yo tenía dos opciones: continuar la marca de la casa o buscar herramientas nuevas. Toda mi vida he sido un fan acérrimo de la literatura negra, del cine negro, uno de mis cortometrajes es una película de cine negro, “Doña Lupe”, y por fin pude hacer un sueño de Guillermo del Toro de 20 años”, confesó.

“El callejón de las almas perdidas” está ambientada en la década de 1940; sin embargo, la historia narra una problemática actual. Al ser consultado por la narrativa de su historia, Guillermo Del Toro señaló que en su nueva película se explorará “la idealización del éxito”.

“Todas las películas que he querido hacer hablan de cosas que me interesan para el momento actual. Por ejemplo, ‘La cumbre escarlata’ es una reacción ante la opresión del amor romántico que es sofocante para mí. En esta película se ve la idealización del éxito”, aseguró Del Toro.

“El autor de la novela, William Lindsay Gresham tuvo la oportunidad de hacer una autobiografía con esta novela, no una de él sino de su alma. Su diálogo es con el anima femenina, el aura paternal y es muy curioso. Entre esas cosas se pregunta todos los temas del hombre moderno, la novela negra surge de la modernidad, del enfrentamiento entre los ideales pastorales de América y la brutalidad del complejo urbano industrial. La clave de entender la película era entender al autor”, añadió el cineasta.

“El callejón de las almas perdidas” cuenta con un elenco de grandes actores como Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Ron Perlman, Willem Dafoe, Richard Jenkins, David Strathairn y Paul Anderson, entre otros.

La película presenta la historia de Stanton Carlisle (Bradley Cooper) un joven ambicioso trabajador de feria con una gran facilidad de palabras. ‘Stan’ se unirá a psicóloga manipuladora “Lilith Ritter” (Cate Blanchett) para estafar a un rico magnate y atacar a la alta sociedad. La cinta estrena este 27 de enero en cines.

