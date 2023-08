El último film del realizador japonés Hayao Miyazaki, director de “El viaje de Chihiro”, inaugurará el Festival de Cine de San Sebastián, anunció este jueves el certamen español que cumple su 71ª edición.

“Kimitachi wa Do Ikiruka” (The Boy and the Heron, El chico y la garza) verá su estreno europeo el viernes 22 de septiembre en la sesión inaugural de este festival que se prolongará hasta el sábado 30 de septiembre en la ciudad vasca.

“Es la cuarta vez que una película del cineasta japonés, quien también escribe, dibuja y diseña edificios, es programada en el Festival de San Sebastián, pero es la primera en la que forma parte de la Sección Oficial”, fuera de concurso, anunció el certamen en un comunicado.

Miyazaki, de 82 años, fundó junto a Isao Takahata el Studio Ghibli de animación en 1985, y ha dirigido una quincena de largometrajes.

Alcanzó fama mundial en 2001 con “El viaje de Chihiro”, que ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y el Óscar a la mejor película de animación, pero antes dirigió otras obras conocidas “Mi vecino Totoro” (1988) o “Porco Rosso” (1992).

En 2014 recibió un Oscar honorífico a toda su trayectoria.

La Sección Oficial de esta edición contará con filmes de los argentinos María Alché y Benjamín Naishtat, que dirigen conjuntamente “Puan”, sobre dos profesores que compiten por una cátedra, y Martín Rejtman, que presenta “La práctica”, sobre un profesor de yoga en crisis matrimonial.

También competirán por la Concha de Oro, entre otros, el cineasta francés Robin Campillo, con “L’île rouge” (La isla roja), sobre la colonización francesa de Madagascar, o la estadounidense Raven Jackson, con su ópera prima “All Dirt Roads Taste of Salt” (Todos los caminos de tierra saben a sal), que recorre varias décadas de la vida de una mujer del estado de Mississipi.

El festival rendirá homenaje al actor español Javier Bardem con su premio honorífico Donostia, pero su presencia está en el aire por la huelga de actores de Hollywood.

Con información de EFE

