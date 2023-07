El cineasta japonés Hayao Miyazaki (“La princesa Mononoke”) acaba de estrenar su nueva película animada “How Do You Live?” (“Kimitachi wa Dō Ikiru ka” en japonés) en su país natal. El largometraje basado en el libro de Genzaburō Yoshino es uno de los más esperados por los fanáticos del anime y este viernes conocimos las primeras reseñas de la crítica especializada.

La película, que sería presuntamente la última de su carrera, ha sido producida por su propio estudio Ghibli. A continuación, te dejamos las primeras impresiones que se han compartido sobre “How Do You Live?”.

¿Qué dicen las primeras reseñas de “How Do You Live?” de Hayao Miyazaki?

Las primeras reseñas sobre la nueva cinta de Hayao Miyazaki han sido mixtas:

Matt Schley de BBC: “‘How Do You Live?’ está lleno de las obsesiones, peculiaridades y preocupaciones temáticas características de Miyazaki. Existen las delicias visuales habituales, como criaturas tiernas pero espeluznantes, alimentos atractivos y fantasías que desafían la gravedad, principalmente dibujadas a mano y moviéndose con la fluidez y la sensación de peso que marcan el trabajo del maestro animador”.

Richard Eisenbeis de Anime News Network: “‘How Do You Live?’ consigue lo que se propone: una hoja de ruta para afrontar la pérdida de un ser querido en el marco de un cuento fantástico. Su objetivo es decir a quienes sufren estos sentimientos que no están solos y mostrarles cómo encontrar la importancia en el mundo tan cambiado en el que se encuentran. Aunque a veces puede resultar previsible, no deja de ser la obra maestra visual que se espera de las películas de Miyazaki y, sin duda, se convertirá en un clásico en las próximas décadas”.

Matteo Watzky de Full Frontal: “Gracias a su ambición, variedad y profundidad, es difícil pensar que ‘How Do You Live?’ sea la última película de Miyazaki, el testamento que todos esperábamos. Al pisar terrenos antiguos y nuevos, ilustra cómo la creatividad del director es un pozo profundo que nunca parece secarse (…) Es una obra difícil y, tal y como está escrita, no creo que funcione para todo el mundo; ni siquiera estoy seguro de que haya funcionado para mí. Pero puede que esta dificultad y ambigüedad sean su mejor cualidad, la última muestra de talento, matices e imaginación de Miyazaki”

Noah Oskow de Unseen Japan: “‘How Do You Live?’ es la película personal de Miyazaki de principio a fin. Pero, parece que no tiene ningún deseo de ser un gran éxito o tener un atractivo masivo. Lo que sí tiene, sin embargo, es un mensaje más profundo para un mundo desconocido y los jóvenes que tendrán que vivir en él”.

¿Cuándo se estrena “How Do You Live?”?

La película “How Do You Live?” se estrenó este viernes 14 de julio en las salas de cine de Japón. Sin embargo, aún no se ha compartido la fecha de lanzamiento para el resto del mundo.

¿Qué dice la sinopsis de “How Do You Live?”?

Basada en el libro de Genzaburō Yoshino de 1937, “How Do You Live?” sigue la historia de Yoshino, un joven que, tras el fallecimiento de su padre, debe mudarse a la casa de su tío y sobrellevar el vuelco espiritual y emocional que atraviesa su vida.





