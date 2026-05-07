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El estudio japonés de animación Studio Ghibli confirmó que ha recibido la noticia sobre su Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. (Foto: Studio Ghibli)
El estudio japonés de animación Studio Ghibli confirmó que ha recibido la noticia sobre su Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. (Foto: Studio Ghibli)
Por Agencia EFE

El estudio japonés de animación Studio Ghibli confirmó este jueves a EFE que ha recibido la noticia sobre su Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, anunciado la víspera en España, y evitó hacer más comentarios hasta confirmar más detalles con los organizadores.

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