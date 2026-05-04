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Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizan "El diablo viste a la moda 2". (Foto: 20th Century Studios)
Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizan "El diablo viste a la moda 2". (Foto: 20th Century Studios)
/ Macall Polay
Por Agencia EFE

"El diablo viste de Prada 2″ se posiciona en el primer puesto de taquilla en su primer fin de semana de estreno con 233 millones de dólares recaudados en todo el mundo, 77 de ellos en Estados Unidos y Canadá.

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