Varias películas con Stanley Tucci dejaron la duda de su orientación sexual tras papeles gay, como Nigel en “El diablo viste a la moda” o el aliado de Cher y Christina Aguilera en “Burlesque”. En realidad, el actor estadounidense, de ascendencia italiana, tiene una familia diferente a la que le público cree conocer.

Ganador de múltiples premios, sin duda su mayor cantidad de nominaciones, incluido el Oscar, vino con el papel del asesino en “The Lovely Bones”, película de 2010 dirigida por Peter Jackson. Sin embargo, muchos lo conocen por estar en el reparto de comedias y dramas donde calza en el personaje gay. Lo cierto es que el actor siempre tuvo como mérito su flexibilidad y profesionalismo.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Stanley Tucci se presentó la gala del Festival de San Sebastian en 2021, por su papel protagónico en la serie "La Fortuna". (Foto: AFP)

Stanley Tucci y su relación con la comunidad LGBTQ+

Stanley Tucci no es miembro de la comunidad LGBTQ+, aunque la duda ha circulado durante años, alimentada por su extraordinaria naturalidad en cada rol que asume. El propio actor contó en diversas entrevistas cómo, tras el éxito de “El diablo viste a la moda” en 2006, buscó su nombre en Internet junto con su esposa y lo primero que encontraba era “Stanley Tucci gay”.

La confusión de las personas sobre su orientación sexual siempre ha sido parte de su vida. Su relación con el público queer es amistosa y cercana. Según comentó Tucci a BBC Radio 4, los fans se le acercan a menudo para agradecerle por sus interpretaciones respetuosas y emotivas. “Siempre estoy muy halagado cuando hombres gay me hablan de ‘El diablo viste a la moda’ o de ‘Supernova’ (’Un amor memorable’), y me dicen: ‘Fue tan hermoso. Lo hiciste bien’”, dijo el actor.

A nivel personal, Tucci tuvo momento de alegría y dolor. Su primer matrimonio fue con Kathryn “Kate” Spath, con quien tuvo tres hijos: los mellizos Isabel y Nicolo, y su hija Camilla. Además, ayudó a criar a los dos hijos de Kate de su relación anterior.

Stanley Tucci estuvo casado con Kathryn “Kate” Spath.

Stanley Tucci junto a sus hijos de su primera matrimonio. (Foto: Captura de pantalla/ Youtube)

Tres años después de la muerte de Kate por cáncer en 2009, el actor se casó con Felicity Blunt, agente literaria y hermana de la actriz Emily Blunt. Juntos viven en Londres y tienen dos hijos, Matteo Oliver y Emilia Giovanna, una familia muy unida, según se muestran en las redes sociales.

Stanley Tucci conoció a su actual esposa Felicity Blunt, hermana de la actriz Emily Blunt, en la boda con el actor John Krasinski con Emily. (Foto: Captura de pantalla/Youtube)

Además, Tucci ha hablado abiertamente sobre cómo la familia ha sido su apoyo durante los momentos difíciles, incluidos los años en que enfrentó su propio cáncer a la garganta, por el cual emprendió una lucha en 2017. Actualmente, el actor está en remisión y continúa con su vida artística.

¿Por qué películas y series es conocido Stanley Tucci?

A lo largo de su carrera, Tucci ha interpretado personajes de orientación homosexual en varias películas.

Sam (Colin Firth) y Tusker (Stanley Tucci) en la película "Supernova". (Foto: StudioCanal)

En “Supernova” (2020) , da vida a Tusker, un hombre que enfrenta la demencia junto a su pareja, interpretada por Colin Firth. En este drama introspectivo, la relación entre ambos nunca se presenta en términos de conflicto por orientación sexual; solo muestra a dos personas que se aman profundamente.

, da vida a Tusker, un hombre que enfrenta la demencia junto a su pareja, interpretada por Colin Firth. En este drama introspectivo, la relación entre ambos nunca se presenta en términos de conflicto por orientación sexual; solo muestra a dos personas que se aman profundamente. En “Burlesque” (2010), protagonizada por Christina Aguilera, Tucci interpreta a Sean, el segundo al mando del club nocturno en el que trabaja el personaje de Cher. El papel del actor es abiertamente gay, y el filme lo retrata con chispa y ternura.

En 2021, el elenco de "El diablo viste a la moda" ("The Devil Wears Prada") se reunió de forma virtual. (Foto: Captura de pantalla/Entertaiment Weekly)

Nigel Kipling en “El diablo viste a la moda” (2006) es, quizá, su personaje gay más conocido. Nigel es el director de arte de la revista, cercano a la temida Miranda Priestly (Meryl Streep) y fuente de sabiduría y sarcasmo para Andrea Sachs (Anne Hathaway), la protagonista. Aunque la sexualidad de Nigel no es el centro de la trama, su rol dentro del mundo de la moda es muy celebrada entre los fans.

es, quizá, su personaje gay más conocido. Nigel es el director de arte de la revista, cercano a la temida Miranda Priestly (Meryl Streep) y fuente de sabiduría y sarcasmo para Andrea Sachs (Anne Hathaway), la protagonista. Aunque la sexualidad de Nigel no es el centro de la trama, su rol dentro del mundo de la moda es muy celebrada entre los fans. En “The Daytrippers” (1996) interpretó a Louis, un papel que incluyó su primer beso gay en pantalla, situándolo temprano en el debate de la representación LGBTQ+.

Pero todavía existen otros roles en la carrera de Tucci, con los que se hizo conocida su increíble capacidad de adaptarse a cualquier género y personaje en el cine y la televisión. Uno de sus papeles recientes más reconocidos es el cardenal Lomeli en “Cónclave”, la película nominada al Oscar en 2024 donde interpreta a un influyente miembro de la Iglesia Católica en medio de intrigas y secretos en el Vaticano.

Stanley Tucci y Ralph Fiennes en "Cónclave". (Foto: AP)

Otros papeles icónicos incluyen el asesino de una menor, Harvey, en “The Lovely Bones”, donde se viste y calza en los zapatos de un hombre oscuro y perturbador. El rol lo llevó a su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Stanley Tucci es "Paul Child" y Meryl Streep, "Julia Child", en la película "Julie & Julia". (Foto: Columbia Pictures)

En “Julie & Julia” (2009), da vida a Paul Child, el adorable y comprensivo esposo de Julia Child, interpretada por Meryl Streep, mostrando su capacidad para el drama intimista y el cine biográfico. Fue la segunda vez, tras “El diablo viste a la moda”, que el público lo vio en la pantalla junto a la actriz, tres veces ganadora del premio de la Academia.

En las cuatro películas principales de la saga “Los juegos del hambre” (2012-2015), Tucci encarna a Caesar Flickerman, el extravagante y carismático presentador de televisión de Panem.

Finalmente, en “Spotlight” (2015), Tucci es Mitchell Garabedian, el incansable abogado defensor de víctimas de abusos en Boston. En Hollywood, su interpretación en esta cinta reafirmó su perfil de actor camaleónico y comprometido con los grandes temas contemporáneos, pues la trama aborda la investigación sobre los casos de pederastia ocurridos en la Iglesia católica de Boston.

¿Qué dice Stanley Tucci sobre interpretar a personajes gay?

En una entrevista con Q Syndicate, Tucci apoyó la idea de que el oficio de actor es precisamente no ser sí mismo, pero insistió en que sus interpretaciones, sean de personajes gay o con otra orientación sexual, deben ser fiel al guion y respetuosas con la comunidad LGBTQ+.

Además, algo que diferencia a Tucci es su genuina cercanía con íconos pertenecientes o admirados por la comunidad LGBTQ+. “Conocí a Elton John y a Liza Minnelli y, como hombre heterosexual, casi me da un infarto”, confiesa.

“Lo que me encanta de ‘Supernova’ es que la sexualidad ni siquiera es un problema. Son simplemente dos personas que llevan mucho tiempo juntas y se aman. Podría haberlo hecho con una pareja heterosexual, pero creo que esto es más interesante. Y el hecho de que nunca se profundice en el tema, que ni siquiera se mencione, es fantástico, y ojalá se hagan más películas como esta”, dijo el actor al medio.

“Obviamente, creo que está bien. El papel del actor es jugar a ser diferentes personas. Así es como debe ser,” declaró Tucci a la BBC Radio 4. Sin embargo, reconoce que “muchas veces no se hace correctamente”, advirtiendo contra los estereotipos.

“Si usáramos como plantilla que sólo los actores gay interpreten personajes gay, entonces solo interpretaríamos quienes somos. Lo fundamental es dar más oportunidades a actores gay, pero también que los actores interpreten personajes diversos”, dijo el actor en CBS Sunday Morning.

Stanley Tucci vuelve en “El diablo se viste a la moda 2”

Se filtran nuevas imágenes de Anne Hathaway en "El diablo viste a la moda". A la derecha, aparece la actriz en compañía de Stanley Tucci. (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

El regreso de Stanley Tucci como Nigel Kipling en “El diablo se viste a la moda 2” se confirmó en agosto y septiembre tras la viralización de las imágenes del rodaje en Nueva York. Ocurrió la caída de Anne Hathaway y el acecho de los paparazzi a los actores de la película, pero lo cierto es que muchos fans están intrigados por la esencia de la próxima producción en cines, que todavía no tiene fecha de estreno.