Los protagonistas ‘El diablo viste a la moda 2’, liderados por las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway, regresan a sus roles originales tras veinte años para presentar una secuela que se estrenará el 30 de abril.

En una rueda de prensa celebrada en Londres, el elenco principal, que incluye también a Emily Blunt y Stanley Tucci, destacó el cambio de tono visual respecto a la cinta de 2006, pues de acuerdo a Hathaway, mientras la predecesora se centraba en la vestimenta de oficina, esta nueva producción representa un “espectáculo de moda sin complejos”.

Por su parte, Meryl Streep, a sus 76 años, vuelve a interpretar a la exigente editora Miranda Priestly. La actriz explicó que su interés en retomar el papel radicaba en observar cómo su personaje manejaba sus principios empresariales en un contexto de crisis reputacional.

“A medida que el barco se desmorona y siente que está en peligro, tiene que ceder, una palabra que le cuesta bastante, pero también se da cuenta de cuánto depende de las personas que la han apoyado”, señaló Streep.

Por su parte, el personaje de Andy Sachs (Hathaway) ha evolucionado de asistente a una respetada periodista de investigación que ahora debe enfrentarse a dilemas sobre sus valores y la madurez profesional.

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A su vez, Hathaway reveló que ella misma sugirió al director David Frankel grabar una escena clave en un set privado de Milán, la cual incluye una pasarela de alta costura y una participación especial de la cantante Lady Gaga.

La trama se traslada nuevamente a las oficinas de la revista 'Runway’ en Nueva York, incorporando localizaciones en Italia. Según el actor Stanley Tucci, la narrativa integra elementos contemporáneos como la inteligencia artificial, el impacto de las redes sociales y los cambios políticos que han transformado el periodismo y la moda.

*Con información de EFE

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