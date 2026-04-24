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La trama se traslada nuevamente a las oficinas de la revista Runway en Nueva York, incorporando localizaciones en Italia | Foto: Difusión
La trama se traslada nuevamente a las oficinas de la revista Runway en Nueva York, incorporando localizaciones en Italia | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Los protagonistas ‘El diablo viste a la moda 2’, liderados por las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway, regresan a sus roles originales tras veinte años para presentar una secuela que se estrenará el 30 de abril.

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