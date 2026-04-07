La esperada secuela “El diablo viste a la moda 2” ya comenzó a mostrar sus primeras novedades. 20th Century Studios lanzó nuevos pósters oficiales y el primer tráiler, el cual además presenta la canción original “Runway” interpretada por Lady Gaga y Doechii.

La película marca el regreso de los personajes que definieron a toda una generación y llevará nuevamente a los espectadores al competitivo y glamoroso mundo de la moda en Nueva York. El estreno está programado exclusivamente en cines el 30 de abril de 2026.

Tráiler oficial de “El Diablo Viste a la Moda 2”

El tráiler presenta un vistazo al regreso de la legendaria revista Runway, junto con el nuevo tema musical “Runway”, interpretado por Lady Gaga y Doechii, que acompaña la estética elegante y poderosa de la historia.

La secuela promete retomar el universo de la moda con el estilo sofisticado que convirtió a la primera película en un clásico moderno del cine.

El regreso del elenco original casi 20 años después

Uno de los aspectos más celebrados del anuncio es el regreso del reparto principal original. Casi dos décadas después del estreno de la primera película en 2006, vuelven los icónicos personajes:

Meryl Streep como Miranda Priestly

como Miranda Priestly Anne Hathaway como Andy Sachs

como Andy Sachs Emily Blunt como Emily Charlton

como Emily Charlton Stanley Tucci como Nigel

La historia vuelve a situarse en las elegantes calles de Nueva York y las sofisticadas oficinas de la revista Runway, retomando el universo que convirtió a la película original en un fenómeno cultural.

Nuevos personajes se suman al mundo de Runway

Además del regreso del elenco principal, la secuela introduce una nueva generación de personajes interpretados por:

Kenneth Branagh

Simone Ashley

Justin Theroux

Lucy Liu

Patrick Brammall

Caleb Hearon

Helen J. Shen

Pauline Chalamet

B.J. Novak

Conrad Ricamora

También regresan Tracie Thoms y Tibor Feldman, retomando sus papeles de Lily e Irv, personajes que aparecieron en la primera entrega.

El equipo creativo detrás de la secuela

La película reúne nuevamente al equipo creativo que ayudó a convertir la historia en un éxito global.

Dirección: David Frankel

David Frankel Guion: Aline Brosh McKenna

Aline Brosh McKenna Productora: Wendy Finerman

Wendy Finerman Producción ejecutiva: Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna

Fecha de estreno de “El Diablo Viste a la Moda 2”

“El Diablo Viste a la Moda 2” llegará exclusivamente a los cines el 30 de abril de 2026, marcando el esperado regreso de uno de los títulos más influyentes del cine sobre moda y cultura pop.

Ficha técnica