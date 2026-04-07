Resumen

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"El diablo viste a la moda 2" se estrena en cines de Perú este 30 de abril. (Foto: Disney)
"El diablo viste a la moda 2" se estrena en cines de Perú este 30 de abril. (Foto: Disney)
/ Macall Polay
Por Paolo Valdivia

La esperada secuela “El diablo viste a la moda 2” ya comenzó a mostrar sus primeras novedades. 20th Century Studios lanzó nuevos pósters oficiales y el primer tráiler, el cual además presenta la canción original “Runway” interpretada por Lady Gaga y Doechii.

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