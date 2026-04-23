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Guillermo Francella será reconocido con el Premio Platino de Honor 2026. (Foto: Difusión)
Guillermo Francella será reconocido con el Premio Platino de Honor 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Guillermo Francella será distinguido con el Premio Platino de Honor en reconocimiento a su destacada trayectoria interpretativa en el audiovisual iberoamericano. La entrega será durante la XIII gala de los Premios PLATINO Xcaret, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, ubicado en la Riviera Maya, México.

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