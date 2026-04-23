Guillermo Francella será distinguido con el Premio Platino de Honor en reconocimiento a su destacada trayectoria interpretativa en el audiovisual iberoamericano. La entrega será durante la XIII gala de los Premios PLATINO Xcaret, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, ubicado en la Riviera Maya, México.

Este galardón reconoce la significativa contribución de Francella a la creación de un patrimonio fílmico iberoamericano. A lo largo de su carrera, el actor ha participado en numerosas producciones que han dejado una huella importante en la industria, destacándose en títulos diversos como inolvidables en cine y televisión.

Del éxito popular a la consagración internacional

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Guillermo Francella se ha consolidado como una de las figuras más populares en Argentina. Su carrera abarca cine, teatro y televisión, y lo ha posicionado como un referente clave dentro del audiovisual iberoamericano.

En televisión, Francella alcanzó gran reconocimiento gracias a su participación en exitosas comedias argentinas como “De carne somos”, “La familia Benvenuto”, “Brigada cola”, “Un hermano es un hermano”, “Naranja y media”, “Poné a Francella” y más. Su talento en este genero ha sido reconocido en nueve ocasiones con el premio Martín Fierro como actor de comedia, el máximo galardón de la televisión argentina, a los que se suma el Martín Fierro de Oro de Cine y Series obtenido en 2024.

Asimismo, desarrolló una carrera teatral exitosa participando en obras como “Los productores” y “El joven Frankenstein” de Mel Brooks, así como “Los reyes de la risa” de Neil Simon y “La cena de los tontos” de Francis Veber, obra que además dirigió.

En el cine, luego de protagonizar diversas comedias populares a fines de los años noventa y principios de los 2000, su carrera dio un giro significativo con su participación en “El secreto de sus ojos”. Este filme, dirigida por Juan José Campanella, obtuvo el Premio Oscar a la Mejor película en lengua extranjera y es considerada una de las obras más importantes del cine iberoamericano.

El argentino Guillermo Francella (68) obtuvo el premio del público en los Premios Platino. (Foto: EFE/ Fernando Alvarado)

Su último estreno, “Homo Argentum” bajo la dirección de Duprat y Cohn, ha alcanzado cifras récord de taquilla en Argentina y le ha valido una nominación al Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en la presente edición, donde la película también compite como Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.

El reconocimiento a su trayectoria con el Premio Platino de Honor destaca no solo su extensa carrera, sino también su aporte al desarrollo del audiovisual en español. Con este galardón, sucede a figuras como Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro y Antonio Banderas, entre otros.

Guillermo Francella protagoniza "El encargado", nueva serie original de Star+. (Foto: Star)

La entrega del Premio Platino de Honor a Guillermo Francella será uno de los momentos más destacados de la gala de los Premios Platino Xcaret, que se celebrará el próximo 9 de mayo en Riviera Maya, México.