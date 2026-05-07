Antes de que la gran gala encienda todas sus luces, los Premios Platino 2026 comenzaron a escribir su primera página en la Riviera Maya. Este jueves, en el Parque Xcaret, la XIII edición del encuentro que celebra al audiovisual iberoamericano entregó sus primeras 21 estatuillas en una ceremonia de apertura que reconoció el trabajo de quienes muchas veces sostienen una historia desde un lugar menos visible: los actores de reparto, los equipos técnicos y los creadores que hacen posible que una historia respire en pantalla.

La entrega funcionó como una antesala de la ceremonia central del 9 de mayo, cuando se conocerá al resto de ganadores en el Teatro Gran Tlachco. En total, esta edición de los Premios Platino entregará 35 reconocimientos: 20 dedicados al largometraje y 15 a las producciones seriadas.

Entre los primeros premiados destacó el español Álvaro Cervantes, reconocido con el Platino a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por “Sorda”. En la misma línea, la argentina Camila Pláate recibió el galardón a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por “Belén”, película dirigida por Dolores Fonzi que también obtuvo el Platino al Cine y Educación en Valores por abordar los derechos reproductivos de las mujeres a partir de una denuncia falsa por aborto ilegal en Tucumán, Argentina.

En sintonía con el espíritu de la película, Pláate aprovechó su discurso de agradecimiento para dejar un mensaje de lucha y memoria.

“Muchas gracias por este premio. Quiero decir que esta película viene a recordarnos que la vida se la hace con coraje, con valentía, con amor, con lucha, que los traidores y los vendepatrias nunca van a triunfar. La memoria la llevamos en nuestras pieles y cabezas. Hoy es 7 de mayo, hoy es el cumpleaños de Eva Perón y quiero rememorar una frase de ella, me parece oportuno en esta ocasión. Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes. Y así es, todos los días estamos luchando para que así sea. Palestina libre, un mundo con más paz y con más amor. Gracias”, dijo.

En esa línea, Álvaro Cervantes también convirtió su agradecimiento en una reivindicación. Al recibir el Platino por "Sorda", el actor español destacó el aprendizaje que le dejó la película y pidió impulsar un cine subtitulado y accesible para todos. “Es un derecho”, afirmó.

Brasil también tuvo una presencia importante con “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho. La cinta obtuvo reconocimientos por Mejor Música Original, para Tomaz Alves Souza y Mateus Alves; Mejor Dirección de Arte, para Thales Junqueira; y Mejor Dirección de Montaje, para Eduardo Serrano y Matheus Farias. España, en tanto, sumó premios con “Sirât”, que se impuso en Dirección de Sonido, Dirección de Fotografía y Efectos Especiales.

En las categorías técnicas, la primera tanda de ganadores también reconoció a Helena Sanchís por el diseño de vestuario de “La Cena”, así como a Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz por el maquillaje y peluquería de “El cautivo”. Son premios que recuerdan que una película no solo se construye con actuaciones memorables, sino también con texturas, silencios, luces, cortes, rostros y atmósferas.

Las series también tuvieron su momento. “El Eternauta” fue una de las producciones más celebradas: César Troncoso y Andrea Pietra ganaron como mejores intérpretes de reparto en miniserie o teleserie, mientras que la producción argentina también se impuso en montaje y efectos especiales. “Anatomía de un instante”, por su parte, conquistó los premios a Dirección de Arte, Fotografía, Sonido y Vestuario en el apartado seriado.

La presencia peruana también estuvo en el apartado seriado. Cecilia Gómez de la Torre, productora y distribuidora audiovisual, fundadora y vicepresidenta de WAWA, entregó el premio a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Serie, categoría en la que se impuso "El Eternauta".

La ceremonia dejó claro que el audiovisual iberoamericano atraviesa un momento de expansión, con historias que viajan entre países, plataformas y públicos sin perder su raíz. Lo que antes parecía local hoy dialoga con toda una región: una película argentina puede resonar en México, una serie española puede leerse desde América Latina, una producción brasileña puede imponerse por la potencia de su universo visual.

La fiesta continuará el 9 de mayo, cuando se entreguen los premios principales, entre ellos Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Interpretación Masculina, Mejor Miniserie o Teleserie y el Premio Platino de Honor, que este año recaerá en Guillermo Francella por su trayectoria en el audiovisual iberoamericano.

Por ahora, Xcaret ya empezó a repartir sus primeras estatuillas. Y aunque la noche mayor aún está por llegar, esta apertura dejó una certeza: detrás de cada estatuilla hay una historia, y detrás de cada historia, una comunidad de artistas que sigue haciendo del cine y la televisión iberoamericana una forma de identidad compartida.