Por Sonia del Águila

Antes de que la gran gala encienda todas sus luces, los Premios Platino 2026 comenzaron a escribir su primera página en la Riviera Maya. Este jueves, en el Parque Xcaret, la XIII edición del encuentro que celebra al audiovisual iberoamericano entregó sus primeras 21 estatuillas en una ceremonia de apertura que reconoció el trabajo de quienes muchas veces sostienen una historia desde un lugar menos visible: los actores de reparto, los equipos técnicos y los creadores que hacen posible que una historia respire en pantalla.

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