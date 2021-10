Conforme a los criterios de Saber más

Nueve años antes de estrenar su ópera prima “Contracorriente”, el director Javier Fuentes-León tuvo las primeras elucubraciones sobre el que sería su tercer y más hilarante largometraje. La idea inicial que terminó dando forma a la historia de “Las mejores familias” se empezó a gestar hace dos décadas, en Los Ángeles, en una tarde en la que el realizador y un amigo peruano recordaban con buen ánimo el escenario que marcó sus vidas. “Estábamos hablando del mundo en el que crecimos y riéndonos un poco de cómo arrastramos todavía mentalidades obsoletas, coloniales, como los prejuicios, la discriminación, la diferencia de clases sociales, cuando brotó la semilla de este proyecto que con el tiempo dio un giro”, recuerda el creativo sobre el filme que el próximo 4 de noviembre llegará a la cartelera peruana tras su exitoso paso por festivales internacionales.

El reparto está encabezado por Tatiana Astengo, Gabriela Velázquez, Gracia Olayo (España), Marco Zunino, Grapa Paola (Argentina), Jely Reátegui, Sonia Seminario, Giovanni Ciccia, César Ritter, Roberto Cano, Vanessa Saba y Jimena Lindo.

Sinopsis

La revelación en un almuerzo de un gran secreto guardado por 30 años descompone el mundo idealizado de dos familias limeñas de clase alta –y el de sus empleados del hogar–, forzándolos a develar situaciones incómodas, romper con las apariencias, y descubrir en el transcurso de esa reunión una nueva manera de definir “familia”.

¿La historia que terminaste filmando a fines del 2018, no fue la que empezaste escribiendo en Los Ángeles?

La cambié radicalmente cinco meses antes de filmarla. Siempre fue una comedia, pero se centraba en la homofobia. Los personajes de Marco Zunino y César Ritter eran una pareja de esposos gay que llevaban su relación oculta, y cuando esta sale a la luz se arma el caos. Las madres por aparentar ante la sociedad les crean un matrimonio (heterosexual). Era una historia divertida, pero sentía que faltaba algo, además ya había tocado este tema en “Contracorriente” y aunque era otro género, consideré conveniente darle un giro. Y me gusta el resultado, estoy contento con los cambios que hice.

Su segundo corto Géminis fue premiado en Outfest en 2004 y en varios festivales de cine internacionales. (Foto: Daniela Talavera)

Convertiste en comedia de situaciones una realidad peruana basada en el clasismo...

Basada también en los privilegios, en los prejuicios, en la ceguera del privilegio y la discriminación. Hemos tratado de usar el humor para hablar de cosas incómodas y ponernos frente a un espejo que no intenta ridiculizar o juzgar a alguien en particular o a una clase social. La película trata de demostrar que -al final de cuentas- es el sistema el eje de todo, y que no solamente es exclusivo en el Perú. “Parásitos” es un ejemplo claro de la división de clases en Corea del Sur, y creo que es parte de la razón de por qué le fue tan bien a “Las mejores familias” en Busán, el festival de cine de ese país. Lo mismo pasa con “Roma”.

Es una comedia coral amable, pero la situación que hace estallar el conflicto es fuerte, tiene que ver con una serie de injusticias invisibilizadas que la película aborda de una forma cruda. Hay quienes creen que puede herir susceptibilidades.

Cuando uno habla de temas incómodos no creo que a todo el mundo le va a encantar, por eso, la comedia, la sátira y el humor son herramientas cruciales, nos ayuda a reírnos un poco de lo incómodo y a poder vernos en el espejo sin sentir que nos están aleccionando o juzgando. Y mi intención con la película no es señalar con el dedo, creo que el problema es el sistema en el que crecemos, todavía nos cuesta crear una identidad nacional, y no nos pasa solo a los peruanos, es un problema mundial. Las divisiones de clase son mundiales, y la pandemia las ha hecho más evidentes. Cuando uno habla de herir susceptibilidades creo que es importante que nos reconozcamos en esta comedia, que nos identifiquemos ya sea con uno u otro personaje.

¿Con tu película buscas abrir el diálogo?

Mi intención es aportar con un grano de arena al diálogo, no estoy pensando en que abra el diálogo porque de estos temas se habla con mayor o menor intensidad desde que somos república, inclusive antes. Mi intención no es dar una visión negativa o pesimista, pero tampoco idealizarla. Justamente por eso la película da un mensaje agridulce al final.

Hollywood Times, Rolling Stone Colombia, La Opinión de España, Close Up de Italia o Cine 21 de Corea del Sur han compartido opiniones positivas sobre la película. Esta última aseguró que “Las Mejores Familias” “habla acerca de temas de clase con la misma amargura que ‘Parásitos’, pero le da un vuelco a la situación con mucho humor” ¿Cómo recibes estos comentarios?

Me encanta, es increíble. Siempre cuando uno hace comedia teme que sea muy local y que la gente no pueda conectarse, y con esta película pasa todo lo contrario. En Italia se me acercaba la gente para decirme que se sentían identificados con la historia, y en Líbano un cineasta me comentó que esto tranquilamente podía pasar en su país. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. A mí me interesa mucho conectar con el Perú, pero también con el resto del mundo. Vivo entre Perú y Los Ángeles y me interesa que mi cine sea visto en todo el mundo.

El tercer largometraje de Fuentes-León es una coproducción de Perú y Colombia que recibió la ayuda de Ibermedia en esta modalidad de apoyo. (Foto: Daniela Talavera)

¿El tema de la división social presente en las últimas elecciones presidenciales polarizadas, influyó en la creación de la película?

Realmente, no, porque antes que todo esto pasara, ya la película estaba filmada. Nosotros filmamos en octubre y noviembre del 2018, entonces no es inspiración directa, pero claro que hay una polarización mundial, y no solamente en Perú, también en España, Estados Unidos, Brasil, Italia.... Y las clases con mayor privilegio tienden a ser de derecha y las menos privilegiadas, de izquierda. Esa polarización es de toda la vida.

Prácticamente todos los personajes que encabezan la película y tienen poder de decisión son mujeres, ¿Fue adrede esta iniciativa?

Aunque válida, estoy seguro que si la película fuera liderada por hombres, esta pregunta no existiría. Sí, hay una cosa adrede al darles a las mujeres la agencia, pues creo que todavía en sociedades como la nuestra, es la mujer la que crea comunidad, gracias a ellas hay civilización, porque en esta película son las que arman y desarman, son las que tratan de mantener los vínculos, alimentan las familias y las relaciones.

¿Cómo fue la elección de los actores? ¿Hubo cásting?

Para algunos roles sí hice cásting, por ejemplo el de las señoras porque me interesaba mucho la química entre ellas, no solamente que fueran buenas actrices y que pudieran manejar el drama y la comedia a la vez, que se creyera que son hermanas y que realmente no son, que se adoran y se detestan. Ese tipo de relación era crucial para la historia. Al rol de Marco Zunino y de César Ritter También les hice cásting. A Jely Reátegui y a Tatiana les di el papel de frente.

¿Qué proyectos tienes para lo que resta del año? ¿Es verdad que estas grabando una miniserie de Netflix?

Así es, estamos filmando una miniserie con Netflix, las grabaciones van hasta fin de año. Además tengo mi banda, en abril y mayo lancé dos canciones, luego paré por la coyuntura política. Tengo doce canciones por lanzar, planeo lanzarlas el próximo año, una por mes. Haber podido grabar este disco con gente como Manolo Barrios, Rafo Arbulú..., músicos súper reconocidos en el Perú es satisfactorio. Una vez que termine de grabar la serie, escribiré un par de guiones y ojalá pueda filmar una nueva película pronto.

Javier Fuentes-León se hizo conocido gracias a su ópera prima "Contracorriente". (Foto: Daniela Talavera)

