Stefano Salvini renace con “Voices”. El apasionante thriller futurista premiado como Mejor Serie Web en Lima Web Fest 2021 representa para el actor mucho más que una posibilidad de coproducir y protagonizar una ficción desafiante. Es un proyecto que lo rescató de la “crisis laboral” en la que se encontraba por la pandemia. Es su más importante apuesta, y Thiago Brown es el “mejor personaje” de su carrera.

“Mauricio Irigoyen me propone formar parte de esta serie en un momento difícil, a inicios de este año, cuando estaba en nada, pues todos los proyectos que tenía planificados no se dieron por la pandemia. No tenía trabajo, ‘Princesas’, la telenovela que salió el 2020, la grabamos antes de que llegara el coronavirus”, recuerda el actor.

"Voices" fue premiado como Mejor serie en Lima Web Fest 2021. (Foto: Difusión / Mauricio Irigoyen)

“Está dirigida y producida por Mauricio, y yo, además de actuar, también he colaborado con la coproducción. Es un proyecto que no cuenta con auspicios, pero sí con mucho apoyo de la gente. Exalumnos de la Toulouse Lautrec nos prestaron los equipos, los mejores, la serie va a salir en 4K Ultra HD. Las locaciones también fueron concesiones y ningún actor cobró por sus servicios, todos trabajaron ad honorem, confiando en que va a ser un gran proyecto”, remarca Salvini Pinamonti.

Equipo de producción y actores del thriller futurista web "Voices". (Foto: Difusión / Mauricio Irigoyen)

“Voices” tiene entre su elenco de actores a Stefano, Alessa Esparza (Eva), Juan Carlos Rey de Castro, Milene Vázquez, Francisco Cabrera, Briana Botto e Izan Alcázar.

Sinopsis

“Voices” cuenta la historia de Thiago, un ingeniero de software, creador de una aplicación de citas por medio de audios, de nombre Voices. Tras iniciar una relación con su primera usuaria, una joven española llamada Eva (Alessa), aflora su lado más oscuro, al punto de quedarse solo. Esta situación de soledad, lo lleva a revivir episodios de su infancia, a distorsionar la realidad y a crear una inteligencia artificial basada en la voz de su ex gran amor.

Stefano Salvini y Alessa Esparza, dan vida a Thiago y Eva, respectivamente, en "Voices". (Foto: Difusión / Mauricio Irigoyen)

“La serie habla de la pérdida de la relación humana producto de la tecnología. Hasta qué punto influye en nuestras relaciones, hasta qué punto puede transformarnos el vivir en una constante nube de información, donde todo el mundo está conectado”, señala el actor que encarnó a Jairo en “Pulseras Rojas”.





La serie de 10 capítulos, de 10 minutos cada uno, se estrena este 26 de noviembre. Se emitirá semanalmente.

“Está subtitulada en diez idiomas, la idea es dar el salto a otros festivales, el formato está hecho para competir, es un producto innovador, con miras a la internacionalización. Está hecho en un contexto de pandemia, pero no habla de la pandemia”, explica el actor.

Referentes

Thiago, el protagonista de la historia, es un psicópata que no distingue entre lo correcto e incorrecto, capaz de hacer daño a personas de su entorno más cercano sin sentir el menor remordimiento. Según Stefano Salvini es el personaje más relevante y retador de su carrera como actor.

“Para este papel, el mejor de mi carrera, me metí a ver cómo piensan, cómo mentalizan, cómo ven la vida estas personas. He tenido varias referencias, gente que alguna vez conocí, también personajes de series, como Joe Golderg (Penn Badgley ) de ‘You’”, narra el actor tras destacar que Irigoyen tuvo como punto principal de inspiración para la creación de su historia, la exitosa producción británica de Charlie Brooker, “Black Mirror” .

"Voices" se estrena el próximo 26 de noviembre. (Foto: Difusión / Mauricio Irigoyen)

Momento de quiebre

Hace algún tiempo, antes de ingresar a “Los Vílchez”, Salvini enfrentó un momento difícil, que lo llevó a sumirse en una gran soledad y a evaluar su continuidad en la actuación. Conocer a Alessa Esparza, su actual pareja, le ayudó a superarlo.

“Fueron cerca de dos años que no trabajé, me aislé, me encerré, fue como una primera pandemia para mí. Temas personales y familiares me llevaron a estar así, no me sentía bien con mi carrera, con nada. Hice una película (’Rapto’) y una obra de teatro, luego llegó ‘Los Vílchez’. Tenía trabajo, pero igual arrastraba una carga un poco oscura, no lograba salir, no sabía si seguir actuando, si quería viajar, no sabía qué quería hacer con mi vida. De pronto llegó Alessa para contagiarme de su energía y ayudarme a revivir mi pasión por la actuación. Nos hicimos amigos, luego enamorados. Ella me rescató de la oscuridad, es mi luz”, subraya.

