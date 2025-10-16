Desde Miraflores, los actores peruanos Stefano Salvini y Matilde León confirmaron su relación sentimental durante la alfombra roja de la película nacional “Alfa y Bravo”, donde se dieron muestras de amor y admiración mutua.

Salvini, quien había mantenido un perfil bajo en los medios, reapareció junto a Matilde, actriz conocida por su participación en producciones como "Al fondo hay sitio", "Nina de azúcar", “Papá en apuros” y más.

De ese modo, la actriz de 25 años detalló que su romance con Stefano resultó de una amistad. “Nos hemos conocido hace tiempo y este año nos volvimos a encontrar y fluyó. Comenzamos siendo amigos y eso para mí es importante para tener una relación” , dijo.

Stefano, por su parte, se mostró muy cariñoso con León durante la entrevista y destacó las cualidades de su pareja. “Queremos construir algo bonito... ella es una chica súper inteligente, tiene un corazón enorme y, sobre todo, es muy empática”, señaló.

Como se recuerda, el actor de 33 años tuvo anteriormente una relación con Johanna San Miguel, con quien Matilde actualmente mantiene una amistad, la cual quedó demostrada al grabar juntas varios TikToks.

Stefano Salvini y Matilde León

Al respecto, la joven intérprete restó importancia al hecho, indicando que “no tiene nada de malo” estar con Salvini, incluso a pesar de su pasado con la ex Pataclaun.

“Para mí no tiene nada de malo, creo que todos hemos podido relacionarnos en algún momento con una persona del medio. Este medio es chiquito, todos nos conocemos, es normal conectar. Creo que no hay ningún problema de por medio”, aseguró León.

La intérprete también compartió su admiración por Salvini, con quien mantiene una diferencia de ocho años, destacando lo impresionada que está por su dedicación a la actuación.

“Ambos estamos profundamente comprometidos con nuestras carreras... él está totalmente enfocado en su trabajo, y por eso lo admiro tanto”, señaló.

Asimismo, León reveló que se separará de Salvini durante un mes, ya que viajará a Colombia para continuar con la escritura de su película, un proyecto que ha estado gestionando durante los últimos cuatro años.