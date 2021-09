En el año de 1999 una película cambió para siempre el cine: “The Matrix”. Con sus innovadoras escenas de acción y compleja trama, mostró una realidad simulada en la que los seres humanos están al servicio de las máquinas. Este 2021 la saga lanza una nueva película, la esperada “Matrix 4″, y ya tenemos el tráiler.

¿Cómo así Neo (Keanu Reeves) volvió a la vida? ¿Las máquinas siguen como los gobernantes de la humanidad en la sombra? Esa y más preguntas se resolverán en diciembre de este año cuando “The Matrix Resurrections” llegue a las salas de cine de todo el mundo y HBO Max en Estados Unidos.

Dirigida por Lana Wachowski, una de las creadoras originales de la franquicia junto a su hermana Lilly Wachowski, “The Matrix Resurrections” no solo trae de regreso a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, sino que también incluye nuevos rostros como Yahya Abdul-Mateen II (”Watchmen”), Jessica Henwick (”Game of Thrones”), Jonathan Groff (”Hamilton”), Neil Patrick Harris (”How I Met Your Mother”); etc.

En esta nueva entrega, todo apunta a que Neo (Keanu Reeves) está atrapado en un mundo en bucle, al igual que ocurrió en la primera entrega de la saga, según informó Deadline. Asimismo, Reeves confirmó previamente que “The Matrix Resurrections” no es una precuela, sino que tendrá lugar después de los eventos de Matrix Revolutions, cinta en la que mueren Neo y Trinity.

Cabe recordar que la primera película de la saga de “The Matrix” se estrenó en marzo de 1999. El filme de ciencia ficción narra la aventura de Neo, un joven hacker que es convocado por el movimiento de resistencia que lucha contra la dominación de los seres humanos por las máquinas. El líder Morfeo le ofrece dos pastillas de diferentes colores: con una continuará en la ilusión, con la otra descubrirá la verdad.

Esta primera entrega logró recaudar 463 millones de dólares alrededor del mundo. Tras el éxito de esta cinta, se decidió filmar dos secuelas. La primera es “The Matrix Reloaded” (2003) y continúa la historia seis mese después de los hechos de “The Matrix”.

Ese mismo año, la franquicia estrenó la segunda secuela “The Matrix Revolutions” que inicia con Neo en estado de coma. La tripulación de Nabucodonosor tratará de rescatar a Neo del letargo en el que se encuentra, similar a una conexión a Matrix, pero sin cables. Ambas secuelas no se acercaron a lo críticamente aclamada que fue la primera cinta, pero igualmente lograron ciento de millones para Warner Bros. Con esta cuarta entrega de la saga, Lana Wachowski busca repetir el éxito.

