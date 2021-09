Esta semana empezó la producción de “Transformers: The Rise of the Beasts” en Cusco con todos los permisos requeridos. Entre el equipo que ha llegado hasta nuestro país se encuentran los actores Anthony Ramos y Dominique Fishback, quienes protagonizan la séptima entrega de la conocida saga.

El pasado 22 de junio, Paramount Pictures anunció que la película se grabará en el último trimestre del año en Perú, específicamente en las regiones de Cusco y San Martín. La productora peruana Apu Productions trabajará de la mano con Paramount.

“En esta ocasión, vamos a tener la oportunidad de filmar en Cusco, ubicado en lo alto y profundo de la cordillera de los Andes, donde es posible encontrar rastros de una sofisticada civilización inca que sobrevivió en el tiempo y que continúa viva en las comunidades cusqueñas”, dijo el director Steven Caple Jr.

Los integrantes del reparto

El protagonista de la película será Optimus Prime, quien forjará el vínculo con la humanidad que luego mostró en las cintas de Michael Bay. Otros personajes que regresarán son Bumblebee, Mirage y Arcee, mientras que de “Beast Wars” llegarán por primera vez a la pantalla grande Rhinox y Optimus Primal.

A finales de agosto llegaron algunos vehículos de la franquicia hasta el puerto del Callao. “Tenemos varios autos, camiones y un tétrico vehículo negro que coincide con el diseño del villano Scourge, el cual se vio en el evento online promocional (…) Los Transformers ya están en Perú”, se lee en la publicación de “Cybertron 21″, blog oficial de la comunidad Transformers en Perú.

Los camiones tomaron la ruta Lima - Apurímac - Cusco y, luego de un largo viaje, las unidades, que serán el delirio de grandes y chicos en la pantalla gigante, se encuentran en un hangar de la Ciudad Imperial.

Respecto al cast, el actor Anthony Ramos interpretará a Noah, un veterano de guerra con gran habilidad para problemas eléctricos que sirve como sostén económico para su madre y su hermano menor. Asimismo, Dominique Fishback será Elena, una investigadora en un museo que busca resaltar por sus propios méritos.

La llegada al Perú

Ambos actores, junto a los demás integrantes del staff, llegaron al aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco en dos aviones chárter este lunes y se encuentran alojados en el Hotel Monasterio, ubicado en el centro de esa ciudad.

(Foto: Néstor Larico)

El rodaje de la cinta contará con la aparición de lugares icónicos como la Plaza Mayor de Cusco y Machu Picchu. El último martes 7, el equipo de producción abordó hasta 40 vehículos de la productora peruana Apu para trasladarse hasta Ollantaytambo y viajar a Machu Picchu, donde primero se haría un estudio de locaciones y acondicionamiento, antes de rodar escenas con los actores principales.

(Foto: Néstor Larico)

Machu Picchu

El equipo de “Transformers: The Rise of the Beasts” grabarán por cuatro días en Machu Picchu, tomando todos los cuidados para evitar daños a la mítica ciudad inca.

La Dirección de Cultura de Cusco, así como las autoridades de Cusco y de Machu Picchu han brindado todos los permisos correspondientes para la filmación de la película. Aunque, el jefe del parque arqueológico nacional de Machu Picchu, José Bastante Abuhadba, recalcó que serán estrictos con los equipos de grabación que pueden o no ingresar a la ciudadela.

“Que quede claro que a Machu Picchu no va a ingresar ninguno de los robots, ni siquiera una mano del robot (…) en Machu Picchu solo se filmará con los dos actores principales y el resto será una recreación virtual de los robots”, aseguró Bastante a Agencia Andina.

La película de la saga de “Transformers” contará como escenarios a la Plaza Principal, Tres Portadas y Entrada al Puente Inca, lugares que aún no están abiertos a los turistas. “Se les está dando las facilidades con tal de que respeten todas las normas que estamos poniendo”, acotó Bastante.

Cabe resaltar que el gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de Cusco, Juan Carlos Galdós, precisó que la productora firmó compromisos para evitar el daño del patrimonio.

El dato

El filme está planeado para estrenarse el 24 de junio del 2022 y contará con otros escenarios como Nueva York, Estados Unidos. “Transformers: The Rise of the Beasts” se situará cronológicamente en los años 90.

