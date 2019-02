Oscar 2019: ellos fueron los grandes ganadores de la noche | FOTOS

Aunque se esperaba que la mexicana "Roma" haga historia al ser la primera cinta en español en ganar el trofeo a la Mejor película, el Oscar 2019 terminó con el triunfo de "Green Book", la cinta de Peter Farrelly que ya se había llevado el trofeo en la categoría drama de los Globos de Oro

Sin embargo Alfonso Cuarón, el responsable de "Roma", no se fue con las manos vacías. El cineasta se llevó tres premios de la Academia: Mejor dirección, Mejor cinematografía y Mejor película extranjera.

"Green Book" también se llevó tres galardones en la gala del Oscar 2019 : la cinta sobre el viaje del célebre pianista negro Don Shirley y su chófer blanco Tony "Lip" Vallelonga por el sur de un Estados Unidos en la década de 1960, en plena segregación, se llevó la estatuilla dorada a Mejor película, Mejor actor de reparto (Mahershala Ali) y Mejor guion original.



"Es una historia sobre amor, sobre amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias y encontrar la verdad sobre quienes somos", dijo Peter Farrelly al recibir el Oscar.



Sin embargo ninguna de estas cintas se fue a casa con la mayor cantidad de trofeos. "Bohemian Rhapsody" fue la más premiada con cuatro trofeos. En el segundo lugar quedó "Black Panther" con tres galardones:

ESTAS FUERON LAS PELÍCULAS MÁS PREMIADAS DE LA GALA DEL OSCAR 2019 :

1. "Bohemian Rhapsody"- 4 premios Oscar

​Mejor actor (Rami Malek), Mejor edición (John Ottman), Mejor edición de sonido (John Warhurst y Nina Hartstone), Mejor mezcla de sonido (Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali)

Rami Malek se impuso como Mejor actor, por su fantástica interpretación de Freddie Mercury en el cine "Bohemian Rhapsody". (Foto: Agencia)

2. "Black Panther"- 3 premios Oscar 2019

Mejor diseño de vestuario (Ruth E. Carter), Mejor diseño de producción (Hannah Beachler y Jay Hart), Mejor música original (Ludwig Göransson).

Ludwig Goransson, compositor de la música de "Black Panther", ganó el Oscar 2019. (Foto: AFP)

3. "Green Book"- 3 premios Oscar 2019

Mejor película, Mejor actor de reparto (Mahershala Ali) y Mejor guion original (Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie y Peter Farrelly)

"Green Book" ganó como Mejor película en el Oscar 2019. (Foto: AFP)

4. "Roma"- 3 premios Oscar 2019

Mejor película en lengua extranjera, Mejor dirección (Alfonso Cuarón), Mejor cinematografía (Alfonso Cuarón).

Alfonso Cuarón va recoger su estatuilla por Mejor película extranjera. (Foto: Agencias)

Todas las demás películas se llevaron 1 solo Oscar 2019:

"Bao", "BlacKkKlansman", "The Favourite", "First Man", "Free Solo", "If Beale Street Could Talk", "Period. End of Sentence", "Skin", "Spider-Man: Into the Spider-Verse", "A Star Is Born", "Vice".

LOS ESTUDIOS MÁS PREMIADOS

El Oscar 2019 fue una triunfal para Marvel, Disney y Netflix. Marvel se llevó su primer premio gracias a "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Pero fue "Black Panther" la que le permitió a Disney coronarse como la casa productora más premiada de la gala.

Si bien Netflix esperaba más trofeos gracias a "Roma", finalmente se fue a casa con 4. Tres por la cinta de Alfonso Cuarón y uno más por el documental "Period. End of Sentence".

Estas fueron las productoras que más premios se llevaron en el Oscar 2019:

Disney: 4

Fox: 4

Netflix: 4

Universal: 4

Annapurna: 2

Fox Searchlight: 2

Focus Features: 1

National Geographic: 1

Sony: 1

Warner Bros.: 1

LA LISTA COMPLETA DE GANADORES AL OSCAR 2019 :

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

​Amy Adams, "Vice"

Marina de Tavira, "Roma"

Regina King, "If Beale Street Could Talk" (GANADORA)

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Free Solo (GANADOR)

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

MEJOR MAQUILLAJE

Border (Goran Lundstrom and Pamela Goldammer)

Mary Queen of Scots (Jenny Shircore, Marc Pilcher and Jessica Brooks)

Vice (Greg Cannom, Kate Biscoe and Patricia DeHaney) (GANADORA)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

The Ballad of Buster Scruggs (Mary Zophres)

Black Panther (Ruth Carter) (GANADORA)

The Favourite (Sandy Powell)

Mary Poppins Returns (Sandy Powell)

Mary Queen of Scots (Alexandra Byrne)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Black Panther (Hannah Beachler and Jay Hart) (GANADORA)

The Favourite (Fiona Crombie and Alice Felton)

First Man (Nathan Crowly and Kathy Lucas)

Mary Poppins Returns (John Myhre and Gordon Sim)

Roma (Eugenio Caballero and Barbara Enriquez)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Cold War (Lukasz Zal)

The Favourite (Robbie Ryan)

Never Look Away (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuaron) (GANADOR)

A Star is Born (Matthew Libatique)

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Black Panther (Benjamin A Burtt and Steve Boeddeker)

Bohemian Rhapsody (John Warhurst and Nia Hartstone) (GANADORA)

First Man (Ai-Ling Lee and Mildred Iatrou Morgan)

A Quiet Place (Ethan Van der Ryn and Erik Aadahi)

Roma (Sergio Diaz and Skip Lievsay)

MEZCLA DE SONIDO

Black Panther (Steve Boeddeker, Brandon Proctor and Peter Devlin)

Bohemian Rhapsody (Paul Massey, Tim Cavagin and John Casali) (GANADORA)

First Man (Jon Taylor, Frank A. Montano, Ai-Ling Lee and Mary H. Ellis)

Roma (Skip Lievsay, Craig Henighan and José Antonio Garcia)

A Star Is Born (Tom Ozanich, Dean Zupancic, Jason Ruder and Steve Morrow)

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

"Capernaum" (Líbano)

"Shoplifters" (Japón)

"Cold War" (Polonia)

"Never Look Away" (Alemania)

"Roma" (México) (GANADORA)

MEJOR EDICIÓN DE VIDEO

BlackkKlansman (Bary Alexander Brown)

Bohemian Rhapsody (John Ottman) (GANADOR)

The Favourite (Yorgos Mavropsaridis)

Green Book (Patrick J. Don Vito)

Vice (Hank Corwin)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali, "Green Book"(GANADOR)

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott, "A Star Is Born"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell, "Vice"

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Incredibles 2" ("Los increíbles 2")

"Isle of Dogs" ("Isla de perros")

"Mirai" ("Mirai, mi hermana pequeña")

"Ralph Breaks the Internet" ("Wifi Ralph")

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" ("Spider-Man: Un nuevo universo") (GANADORA)

MEJOR CORTO ANIMADO

Animal Behavior

Bao 8 (GANADOR)

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence (GANADORA)

MEJORES EFECTOS VISUALES

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man (GANADORA)

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

MEJOR CORTO DE ACCIÓN REAL

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin (GANADORA)

MEJOR ACTOR

Christian Bale, "Vice"

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody" (GANADOR)

Viggo Mortensen, "Green Book"

MEJOR GUION ORIGINAL

The Favourite, Deborah Davis and Tony McNamara

First Reformed, Paul Schrader

Green Book, Nick Vallelonga, Brian Currie, and Peter Farrelly (GANADORA)

Roma, Alfonso Cuarón

Vice, Adam McKay

MEJOR GUION ADAPTADO

The Ballad of Buster Scruggs, Joel Coen and Ethan Coen

BlacKkKlansman, Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, and Spike Lee (GANADORA)

Can You Ever Forgive Me?, Nicole Holofcener and Jeff Whitty

If Beale Street Could Talk, Barry Jenkins

A Star Is Born, Eric Roth, Bradley Cooper, and Will Fetters

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

​Black Panther (GANADORA)

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“All the Stars,” Black Panther

“I’ll Fight,” RBG

“The Place Where Lost Things Go,” Mary Poppins Returns

“Shallow,” A Star Is Born (GANADORA)

“When a Cowboy Trades His Spurs for Wings,” The Ballad of Buster Scruggs

MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio, "Roma"

Glenn Close, "The Wife" ("La esposa" o "La buena esposa")

Olivia Colman, "The Favourite" (GANADORA)

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?" ("¿Podrás perdonarme?")

MEJOR PELÍCULA

"Black Panther" ("Pantera Negra")

"BlacKkKlansman" ("Infiltrado del KKKlan")

"Bohemian Rhapsody"

"The Favourite" ("La favorita")

"Green Book" ("Green Book: Una amistad sin fronteras") (GANADORA)

"Roma"

"A Star Is Born" ("Nace una estrella" o "Ha nacido una estrella")

"Vice" ("El vicepresidente: Más allá del poder" o "El vicio del poder")

LO MEJOR DE LA NOCHE

Como decíamos al inicio de esta nota, el triunfo de "Roma" como Mejor película hubiera terminado de cambiar la historia. Pero de cualquier forma el balance del Oscar 2019 es extremadamente satisfactorio para este filme en blanco y negro, hablado en español y mixteco. De 10 nominaciones, Cuarón salió triunfante en tres: mejor director, fotografía y filme "extranjero".



"Quiero agradecer a la Academia por reconocer un filme centrado en una mujer indígena, una de los 70 millones de trabajadores domésticos en el mundo sin derechos laborales, un personaje que históricamente ha sido relegado en el cine", dijo Cuarón al recibir de manos de su compatriota Guillermo del Toro el premio por la dirección.



"Como artistas nuestro trabajo es mirar adonde otros no lo hacen. Esta responsabilidad se vuelve mucho más importante en tiempos en los que nos dicen que apartemos la mirada", continuó.



MUCHO ESPAÑOL

La 91 edición del Oscar, que por primera vez en 30 años no tuvo anfitrión, tuvo mucho español. "Muchas gracias a Libo", dijo Cuarón en referencia a la niñera en la que inspiró la historia. "Muchas gracias a México y sobre todo, muchas gracias a Jonás, Bu y Olmo", continuó en referencia a sus hijos, presentes en el Teatro Dolby.



Diego Luna, que se encargó de presentar a "Roma" como nominada, celebró: "Ya se puede hablar español en los Oscars", "ya nos abrieron la puerta y nadie nos saca".



"No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento", expresó el español Javier Bardem al presentar el premio de película extranjera. "En cada región de cada país, en cada continente del mundo, hay historias que nos conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia del idioma de diferentes países", afirmó.



Y la comediante Maya Rudolph, que anunció junto a Amy Poehler y Tina Fey el primer premio, dijo, en inglés, que "México no va a pagar por el muro" que propone Donald Trump en la frontera.

OSCAR CON MENSAJE

El veterano director Spike Lee precisamente aprovechó el discurso por su primer Oscar, por guión adaptado, para hablar de su antepasados esclavos y del escenario político, muy presente en su película.



"Las presidenciales del 2020 están a la vuelta de la esquina, vamos a movilizarnos, estar del lado correcto de la historia. Hagamos la elección moral entre amor y odio", dijo entre aplausos este detractor del presidente republicano Donald Trump.



"Black Panther" ("Pantera negra"), la taquillera producción de Marvel sobre un superhéroe negro se impuso en las categorías de vestuario, diseño de producción y banda sonora.



Jay Hart y Hannah Beachler celebran con el Oscar 2019 por Mejor diseño de producción de "Black Panther". (Foto: Agencias)

Otro superhéroe, "Spider-Man: Un nuevo universo" se quedó con el Oscar a la mejor película animada. "Shallow", de Lady Gaga, le dio el único Oscar de la noche a "A Star is Born" ("Nace una estrella"), nominada también a Mejor película.



EL DATO

El Oscar 2019 no contó con presentador luego de la salida de Kevin Hart por unos comentarios homofóbicos que hizo en Twitter años atrás. La última ceremonia sin animador, en 1989, se recuerda por el desastroso dueto musical entre Rob Lowe y... Blancanieves.

Oscar: la desastrosa gala de 1989 que no tuvo presentador (Video: El Comercio)

(Fuente: con información de agencias/ El Comercio)