El anuncio de los nominados al Oscar 2020 llenó de ilusión a muchos, quienes vieron sus esfuerzos en la industria cinematográfica recompensados con una oportunidad para ganar el mejor premio del séptimo arte. Pero mientras que algunos se regocijaban, decenas de directores, actores y productores se quedaron fuera de la carrera por el honor. Aquí recordamos a los caídos.

► Oscar 2020 : revisa la lista completa de nominados al gran galardón | VIDEO

Taron Egerton

El actor británico parecía pasar un buen momento de su carrera, tras haberse llevado un Globo de Oro y dos nominaciones al Bafta por su interpretación del legendario cantante Elton John en la cinta "Rocketman". Sin embargo, esto no le valió una entrada a los premios Oscar 2020, y tendrá que ver la ceremonia como un espectador más.

►Oscar 2020 y la temporada de premios: mira como va quedando la tabla de galardones

Adam Sandler

A pesar de dar lo que quizás sea la mejor actuación de su larga carrera en "Uncut Gems", el actor no competirá por el máximo galardón otorgado en Hollywood. Conocido principalmente por sus roles cómicos, en esta película Sandler interpreta a un vendedor de joyas con problemas con las apuestas, y las tensiones que estas tienen en su vida laboral y personal.

Una nominación al Oscar habría significado su primer reconocimiento por parte de los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en sus cuatro décadas de actuación.

Awkwafina

Otro intérprete que triunfó en los Globos de Oro, pero que quedó olvidado en la lista de los nominados al Oscar. Cabe recordar que la también rapera realizó una emotiva actuación en la cinta "The Farewell" que le valió convertirse en la primera mujer de ascendencia asiática de llevarse el premio de Mejor actriz - Comedia o Musical en la historia del galardón de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Jennifer Lopez

La cantante y actriz latina no fue nominada por su rol secundario en "Hustlers". En la cinta de Lorene Scafaria, Lopez interpretó a Ramona, una stripper que se une a sus colegas para urdir un plan que implica estafar a los banqueros de Wall Street.

Greta Gerwig

A pesar de ser voceada como una de las posibles candidatas al Oscar de Mejor director, la directora Greta Gerwig ("Little Women") no consiguió una nominación a esta categoría.

Su ausencia pudo ser decepcionante para muchos, más no fue tan sorpresiva. Históricamente la Academia no suele nominar a mujeres a esta categoría: en sus más de ocho décadas de existencia solo cinco han estado en concurso y solo una ha ganado, Kathryn Bigelow con "The Hurt Locker" (2009).

Magro consuelo para quienes esperaban verla en el podio, pero al menos "Little Women", una adaptación de la novela de Louisa May Alcott, fue incluida en la lista de Mejores películas.

Noah Baumbach

El yang para el yin de Greta Gerwig. El reconocido director Noah Baumbach tampoco entró al grupo de los nominados para Mejor director en los premios Oscar por su trabajo en “Marriage Story”. Al menos la cinta fue reconocida en las categorías de Mejor película.

“Knives Out”

La película de Rian Johnson “Knives Out” no logró un lugar entre los nueve nominados de la categoría Mejor película, a pesar de ser celebrada por la crítica y contar con un elenco lleno de estrellas como Daniel Criag, Chris Evans, Jamie Lee Curtis y Ana de Armas. El filme es un misterio al estilo de las novelas de Agatha Christie.

“Frozen II”

En un año donde no hubo muchas películas de animación fuertes, es interesante que la secuela de una de las franquicias más exitosas de Disney, así como la película de animación más taquillera de todos los tiempos (US$1,35 mil millones recaudados en todo el mundo), no fuera incluida en la lista de los nominados.

En cambio tendremos a la película de DreamWorks "How To Train Your Dragon: The Hidden World", la cinta francesa "I Lost My Body", la película navideña de Netflix "Klaus", la ganadora del Globo de Oro "Missing Link" y la emotiva conclusión a la saga de Pixar "Toy Story 4".

La ceremonia del Oscar tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood este 9 de febrero. Siga nuestra cobertura de todo sobre el Oscar y otros galardones en la sección Luces.

También te puede interesar

► Oscar 2020: ¿alguna mujer ha sido nominada en la categoría de Mejor dirección?

► Oscar 2020: Tarantino, Scorsese y todos los directores detrás de la codiciada estatuilla

► Oscar 2020: todas las actrices que competirán por el galardón

► Oscar 2020: Joaquín Phoenix por “Joker” y más nominados a Mejor actor

► Oscar 2020: estas son las 9 películas que se disputan el máximo premio del cine