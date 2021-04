Todo está cumplido. Este 20 de abril terminó el periodo de votación que los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tenían para elegir a los ganadores del Oscar 2021, por lo que la carrera para estas codiciadas estatuillas ya ha culminado, aunque no sabremos las respuestas hasta la gala el 25 de abril.

Pero a menos de una semana de la ceremonia, y con todas las demás galas de la temporada de premios ya en el espejo retrovisor, podemos ver con la mayor claridad posible cuáles fueron las tendencias de este año y qué películas, actores y directores están (probablemente) camino a la gloria.

Es por esto que en esta nota haremos un repaso de los galardones que han ganado aquellos nominados a las principales categorías. Aunque la informalmente llamada temporada de premios abarca más de dos decenas de galardones, nos concentramos en aquellos que se presentan como los más importantes: los Globos de Oro (Golden Globes), Critics’ Choice Awards, el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) y los premios de los sindicatos como el de los actores (Screen Actors Guild Awards o SAG Awards), directores (Directors Guild of America Awards o DGA Awards), productores (Producers Guild of America Awards o PGA Awards) y guionistas (Writers Guild of America Awards o WGA Award).

TABLA GENERAL

Película/Premios Globos

de Oro Critics’ Choice

Awads SAG

Awards WGA

Awards PGA

Awards DGA

Awards BAFTA Total Nomadland 2 4 0 0 1 1 3 11 The Trial of the Chicago 7 1 2 1 0 0 0 0 4 Sound of Metal 0 1 0 0 0 1 2 4 Promising Young Woman 0 2 0 1 0 0 1 4 Minari 1 1 1 0 0 0 1 4 Judas and the Black Messiah 1 1 1 0 0 0 1 4 The Father 0 0 0 0 0 0 2 2 Mank 0 1 0 0 0 0 1 2

Viendo la cantidad de premios en esta temporada, “Nomadland” lleva la delantera con 11. Es de notar que en la mayoría de galas, la cinta se llevó el premio a Mejor película o su equivalente, mientras que su directora Chloé Zhao ha ganado todo los premios a Mejor director hasta la fecha, un signo prometedor para la noche del Oscar.

En cantidad de premios le siguen “The Trial of the Chicago 7”, “Sound of Metal”, “Promising Young Woman”, “Minari” y “Judas and the Black Messiah”, todas con cuatro. Mientras tanto “The Father” y “Mank” solo se han llevado dos galardones, una situación curiosa para esta última película, ya que entra al Oscar como la cinta con más nominaciones este año con 10.

MEJOR PELÍCULA

Películas/Premios Globos

de Oro Critics’ Choice

Awards SAG

Awards PGA

Awards BAFTA Total Nomadland 1 1 0 1 1 4 Minari 0 0 0 0 0 0 The Trial of the Chicago 7 0 0 1 0 0 1 Promising Young Woman 0 0 0 0 0 0 Mank 0 0 0 0 0 0 Sound of Metal 0 0 0 0 0 0 The Father 0 0 0 0 0 0 Judas and the Black Messiah 0 0 0 0 0 0

Ya se veía venir, pero “Nomadland” se mantiene como la favorita en la categoría de Mejor película, llevándose los principales premios, incluyendo el Producers Guild Award, considerado el mejor barómetro para los Oscar, con un 70% de precisión en la última década (y un 65% histórico).

La única gala donde no triunfó la cinta de Chloé Zhao fue en los SAG Awards, que si bien no tiene un premio a mejor película, su galardón a Excelente actuación de un elenco en una película es considerado un equivalente. En esta ocasión el galardón fue entregado a “The Trial of the Chicago 7” de Aaron Sorkin, un filme que cuenta con la actuación de destacados artistas como Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Michael Keaton, entre muchos otros.

A pesar de este revés de suerte, “Nomadland” llega al Oscar con una de las posiciones más fuertes para una película en los últimos años.

MEJOR DIRECTOR

Director/Premio Globos

de Oro Critics’ Choice Awards DGA

Awards BAFTA Total Chloé Zhao 1 1 1 1 4 Lee Isaac Chung 0 0 0 0 0 Emerald Fennell 0 0 0 0 0 David Fincher 0 0 0 0 0 Thomas Vinterberg 0 0 0 0 0

Otra categoría donde todo ya parece decidido, con la realizadora Chloé Zhao ganando todos los galardones en su categoría durante la temporada de premios. Esto pone a la directora nacida en Pekín camino a unirse a Kathryn Bigelow como la segunda mujer en ganar esta estatuilla, así como la primera realizadora de descendencia asiática en llevarse ese honor.

La realidad es que este fue un año histórico para los premios de la Academia, que no solo nominaron por primera vez en su historia a dos mujeres a la categoría, Zhao y Emerald Fennell, sino que lo complementaron también con una segunda persona de descendencia asiática como Lee Isaac Chung.

MEJOR ACTOR

Actor/Premio Globos

de Oro Critics’ Choice

Awards SAG

Awards BAFTA Total Chadwick Boseman 1 1 1 0 3 Anthony Hopkins 0 0 0 1 1 Riz Ahmed 0 0 0 0 0 Steven Yeun 0 0 0 0 0 Gary Oldman 0 0 0 0 0

Qué sorpresa nos dio el BAFTA al darle el premio al Mejor actor al galés Anthony Hopkins, luego que todos los demás galardones de importancia fueran para el fallecido Chadwick Boseman.

Lo cierto es que esta diferencia, que se podría atribuir a una preferencia al ‘chico local’, pone un poco de incertidumbre a una carrera que parecía ya completamente decidida en favor a Boseman, cuya actuación en “Ma Rainey’s Black Bottom” es significativa por ser la última de su carrera.

De todos modos, Boseman se mantiene como favorito, sobre todo porque se llevó el SAG Award respectivo, el cual tiene un 80% de coincidencia con el Oscar.

MEJOR ACTRIZ

Actriz/Premio Globos

de Oro Critics’ Choice

Awards SAG

Awards BAFTA Total Viola Davis 0 0 1 0 1 Frances McDormand 0 0 0 1 1 Carey Mulligan 0 1 0 0 1 Andra Day 1 0 0 0 1 Vanessa Kirby 0 0 0 0 0

Si hay una categoría donde nada está decidido es esta, con los principales premios repartidos en cuatro de las cinco candidatas a la estatuilla dorada. Carey Mulligan, ganadora del Critics’ Choice Awards, es también la favorita de las casas de apuestas, pero su victoria está lejos de ser asegurada.

Entre sus rivales están dos ganadoras del Oscar: Viola Davis, también ganadora del SAG Awards, y Frances McDormand, en esta ocasión galardonada por el BAFTA. Mientras tanto, Andra Day, quien se llevó el Globo de Oro por su interpretación de la cantante Billie Holiday, puede también ser la sorpresa de la noche. Lo mismo es el caso de Vanessa Kirby, quien no fue premiada en ninguna de las galas, pero que todavía tiene posibilidades de llevarse un Oscar.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Actor/Premio Globos de

oro Critics’ Choice

Awards SAG

Awards BAFTA Total Daniel Kaluuya 1 1 1 1 4 Sacha Baron Cohen 0 0 0 0 0 Leslie Odom, Jr. 0 0 0 0 0 Paul Raci 0 0 0 0 0 LaKeith Stanfield 0 0 0 0 0

Una categoría más donde hay un claro favorito. En este caso Daniel Kaluuya triunfado en todas las más importantes galas de la temporada de premio, posicionándose como el claro puntero de la carrera gracias a su críticamente aclamada interpretación del dirigente de las Panteras Negras Fred Hampton en “Judas and the Black Messiah”.

Su éxito es muy posible, pero no está asegurado. Hay quienes piensan que competir con su compañero de elenco LaKeith Stanfield le podría quitar críticos votos en la carrera por el Oscar, mientras que el veterano actor Paul Raci (“Sound of Metal”) también cuenta con muchos admiradores en Hollywood. Tampoco se puede descartar las excelentes actuaciones de Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”) y Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”), las cuales les podrían dar una victoria sorpresa.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Actriz/Premio Globos de

Oro Critics’ Choice

Awards SAG

Awards BAFTA Total Maria Bakalova 0 1 0 0 1 Glenn Close 0 0 0 0 0 Olivia Colman 0 0 0 0 0 Amanda Seyfried 0 0 0 0 0 Yuh-Jung Youn 0 0 1 1 2

Que diferencia un par de galas hace. Al inicio de la temporada de premios Olivia Colman y Glenn Close se posicionaban como las favoritas y el nombre de la actriz coreana Yuh-Jung Youn no pasaba por la mente de muchos. Ahora, con el BAFTA y el SAG Award en mano, la estrella de “Minari” es la clara favorita para el Oscar en su categoría.

Sin embargo, como todo en la gala de la Academia, nada está asegurado. Colman, una veterana con ya una estatuilla en mano por “The Favourite” (2019), podría fácilmente llevarse también el trofeo este año. Mientras que no es difícil imaginar que Glenn Close, otra reconocida artista en su octava nominación a esta gala, podría finalmente tocar la gloria tras casi 40 años de espera.

Tampoco se debe descartar a la gran sorpresa del año, Maria Bakalova. La actriz búlgara fue la ganadora del Critics’ Choice Awards por su rol en “Borat Subsequent Moviefilm”, una actuación que le permitió seguirle el ritmo al veterano comediante Sacha Baron Cohen, una proeza nada deleznable para una artista tan joven.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Hablamos con Chloé Zhao, la directora de la nominada al Oscar "Nomadland"