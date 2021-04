El pasado lunes 15 de marzo se dieron a conocer las nominaciones oficiales de los Premios Oscar 2021; donde Daniel Kaluuya figura entre los nominados a Mejor actor de reparto. Él podría llevarse su primera estatuilla de la Academia por su personaje en la película “Judas and the Black Messiah”.

Sus primeras apariciones en la televisión fueron en la serie juvenil “Skins”. Este drama ha dado la oportunidad de conocer grandes actores británicos, entre ellos Dev Patel, Nicholas Holt y Jack O’Connell, quienes han interpretado principales roles en producciones de teatro y cine. En el caso de Kaluuya, este tuvo apariciones en las dos primeras temporadas como Posh Kenneth. Este personaje era el típico amigo que siempre conocía a alguien capaz de “solucionar” los problemas.

Tráiler de "Judas y el mesías negro", nominada al Oscar 2021.

Cabe señalar que no solo se desempeña como actor, puesto que antes de ser descubierto como tal, él ya se dedicaba a la escritura. De esta manera, formó parte del equipo de guionistas de “Skins”, destacando sus episodios titulados “Jal” y “Thomas”.

Pero su gran salto al cine ocurrió con la cinta de terror “Get Out”. Este gran rol le valió su primera nominación en los premios más importante de Hollywood dentro de la categoría de Mejor actor. Este año, podría conseguir el galardón a Mejor actor de reparto, categoría en la que compite junto a Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7″), Leslie Odom Jr. (”One Night in Miami”), Paul Raci (“Sound of Metal”) y Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”).

Ambientada en 1968, en “Judas and the Black Messiah” se puede ver a Daniel interpretando a Fred Hampton, uno de los principales líderes del movimiento Panteras Negras. En paralelo, la película también muestra la historia de O’Neal (Stanfield), quien se infiltra en el partido de Hampton y para acabar con las revueltas sociales.

