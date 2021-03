Conforme a los criterios de Saber más

La Premios Oscar de este año serán los más diversos en su casi siglo de historia, con nueve intérpretes de minorías alcanzando nominaciones en las cuatro categorías actorales, mientras que dos realizadoras, incluyendo una mujer asiática, han sido seleccionadas para la competitiva categoría de Mejor director. Las elecciones parecen cumplir las promesas de la Academia en los últimos años de dar más diversidad en su gala, pero entre las mayores sorpresas de las nominaciones está el hecho de que Steven Yeun se convirtiera en el primer intérprete asiático-estadounidense en ser nominado a Mejor actor en toda la historia del certamen.

El hito no podría llegar más tarde. Solo una año antes el filme “Parasite” (2019), del realizador coreano Bong Joon-ho, barrió con los Oscars al llevarse cuatro estatuillas, incluidas las codiciadas Mejor película y Mejor director.

Más que solo zombies

Yeun, quien comparte nacionalidad con Bong Joon-Ho y con quien colaboró en la cinta “Okja” (2017), ahora también se la juega por una estatuilla dorada gracias a su rol protagónico en “Minari” de Lee Isaac Chung, cinta que cuenta la experiencia de una familia de inmigrantes coreanos que quieren vivir el ‘sueño estadounidense’ como granjeros en Arkansas y que también ha sido nominada a Mejor película y Mejor guion original.

La nominación es un merecido reconocimiento para Yeun, quien antes de “Minari” era más recordado por su papel de Glenn Rhee en la popular serie de televisión “The Walking Dead” (2010), en la que fue un personaje de aparición regular hasta su salida en 2016.

Pero fuera de este rol, la mayoría del trabajo del actor de 37 años ha pasado desapercibido para el ‘mainstream’ de Hollywood, incluyendo su participación en la comedia negra “Sorry to Bother You” (2018) o su rol antagónico en el thriller “Burning”.

Dirigido por el auteur Lee Chang-dong, Yeun interpreta a Ben, un misterioso y acaudalado joven con tendencias piromaniacas que se inserta en la relación de los protagonistas Shin Hae-mi y Lee Jong-su (Yoo Ah-in).

Alas para volar

En una entrevista con Inkoo Kang de Slate, Yeun resaltó cómo este papel le permitió salir del “molde genérico del hombre asiático que persiste (en los Estados Unidos)”.

“No hablaré sobre otros actores asiático-estadounidenses, porque no se qué (personajes) les están ofreciendo. Pero para mí es como: un buen tipo, confiable, comprensivo, benigno. (El equivalente) a beige. Y como un hombre coreano, no soy beige. Y eso sentí cuando estaba allá (filmando ‘Burning’)”, señaló.

Esta sensación de encasillamiento también estuvo presente durante su tiempo en “The Walking Dead”.

“Sí, me sentía beige con Glenn. Esa era un poco de frustración que nunca podía explicar a gran parte de la sociedad, a los fans del show”, reflexionó. Y aunque afirmó que se siente tremendamente agradecido por el show y que tuvo un increíble tiempo trabajando ahí, confesó que se sentía limitado.

“Sentía que no había espacio para mí para extender plenamente todo lo que era, y eso era parcialmente por mi culpa, también, porque cuando comencé lo que estaba intentando hacer era trabajar dentro de los parámetros que me daban. Y después, a lo largo del tiempo, crecí más allá de ellos”, añadió.

Camino al Oscar

Tanto en “Minari”, como en “Burning”, Yeun se da espacio para expandir su repertorio, al interpretar a un padre que busca la prosperidad de su familia abandonando la vida urbana para convertirse en granjero. El rol, que nació de la experiencia como hijo de inmigrantes por parte del director y guionista Lee Isaac Chung, también se nutrió de la propia familia del actor, quien nació en Seúl y cuyos padres emigraron primero a Canadá en 1988 para luego vivir en la localidad de Troy, Michigan.

Minari - Tráiler oficial

Las habilidades actorales de Yeun lo han hecho el centro inevitable de la película. “No hay demasiado diálogo entre él y los otros personajes, pero hay mucho que se dice por su sola presencia”, señaló Chung a Variety. “La manera en que deja caer sus hombros, la manera en que se para. Mirarlo en la pantalla grande y ver a este gigante luchando entre sus sueños y deseos, fue fenomenal”.

No es el único realizador en recalcar el talento de Yeun. “Es un actor con un increíble rango. A veces se siente como tu vecino, mientras que en otras parece guardar este gran sentido de misterio y secreto”, consideró el director Bong Joon-ho. “Creo que es un actor multifacético con tantos rostros”.

Pero su competencia por el prestigioso premio actoral no será fácil, puesto que lo pondrá en enfrentamiento directo con gigantes como Anthony Hopkins (“The Father”) y Gary Oldman (“Mank”), así como otro prometedor actor de raíces asiáticas en la figura de Riz Ahmed (“Sound of Metal”), el primer hombre musulmán en ser nominado en esta categoría. Pero su mayor rival será Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”), talentosísimo artista que a finales del 2020 falleció a los 42 años y quien se ha convertido en el favorito para ganar la contienda.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Mank", película nominada al Oscar 2021. (Fuente: Netflix)