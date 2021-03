A medida que pasa el tiempo, la exposición de Netflix se ha vuelto más común no solo en las vidas de los usuarios, también en la misma industria cinematográfica. Son múltiples las películas estrenadas en la plataforma que cuentan con actores, actrices, directores y productores reconocidos. Ya no solo la pantalla grande tiene la dicha de tenerlos bajo su tutela.

Y, el último lunes 15 de marzo, el streaming ha vuelto a pisar fuerte. Se dieron a conocer las producciones que pelearán por una estatuilla para el Oscar 2021, entre las cuales Netflix ha conseguido nada menos que 35 nominaciones. Un verdadero hito en la historia del festival cinematográfico.

¿Qué películas de Netflix han sido nominadas?

Su catálogo de candidaturas incluye “Pieces of a Woman”, “Ma Rainey’s Black Bottom”, “The Trial of the Chicago 7” y “Crip Camp”, un documental sobre los derechos de los discapacitados respaldado por Higher Ground, entre otras producciones más.

¿Cuál había sido la mayor cantidad de cintas nominadas de Netflix para el Oscar hasta la fecha?

El año pasado el streaming ya había conseguido una cifra más que interesante, al lograr 24 nominaciones. Sin embargo, esta vez sobrepasó cualquier expectativa.

El favorito de la Academia es la cinta dirigida por David Fincher, “Mank”, que consiguió 10 nominaciones:

- Gary Oldman - Mejor actor

-Amanda Seyfried - Mejor actriz de reparto

-Mejor fotografía

-Mejor diseño de vestuario

-Mejor director

-Mejor maquillaje y peinado

-Mejor banda sonora original

-Mejor película

-Mejor diseña de producción

-Mejor sonido

