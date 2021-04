Para Hollywood, el Oscar es sinónimo de gloria, elevando a cualquier película, actor, guionista y director a las mayores alturas de la industria cinematográfica. Sin embargo, no todas las producciones que han ganado un premio de la Academia son iguales, y diferente de aquellas que solo se han llevado una estatuilla, están aquellas que han triunfado espectacularmente en la importante gala.

En total hay tres películas que ostentan el título de los filmes con más Oscars, con 11: “Ben-Hur” (1959), con 12 nominaciones; “Titanic” (1997), con 14 nominaciones, y “The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003), la cual ganó sus 11 nominaciones.

Específicamente, “Ben-Hur” ganó las categorías de Mejor película, Mejor director (William Wyler), Mejor actor (Charlton Heston), Mejor actor de reparto (Hugh Griffith), Mejor diseño de producción, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario, Mejores efectos especiales, Mejor edición, Mejor banda sonora original y Mejor sonido.

Casi cuatro décadas después, “Titanic” de James Cameron se llevó Mejor película, Mejor director (James Cameron), Mejor diseño de producción, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario, Mejor edición, Mejor banda sonora original, Mejor canción original, Mejor sonido, Mejor edición de sonido y Mejores efectos especiales.

Por último, la épica de Peter Jackson barrió con los Oscar en 2004 llevándose Mejor película, Mejor director, Mejor guion adaptado, Mejor banda sonora original, Mejor canción original, Mejores efectos especiales, Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje, Mejor edición de sonido y Mejor edición.

El revisar las tres películas nos permite ver elementos en común entre ellas. Lo más obvio es que las tres se llevaron las estatuillas a Mejor película y Mejor director en aquel año, resaltando que fueron las cintas más importantes en esa edición de la gala.

Adicionalmente, los tres filmes pertenecen al género del cine épico, caracterizado por tratarse de grandes y costosas producciones que deslumbran no solo por su historia, sino también por sus elaborados sets. Es así que no sorprende que las tres se llevaron tanto los premios a Mejor diseño de producción y Mejores efectos especiales.

El drama también parece ser el género favorito, y las tres películas cuentan con un final agridulce en mayor o menor grado, con “Titanic” en este caso inclinándose más por la tragedia, mientras que en “Ben-Hur” hay, después de tanto sufrimiento, un final relativamente feliz para su protagonista.

Por último, no debe sorprender que las tres película resultaron tanto un éxito ante la crítica como para el público, convirtiéndose en gigantes en las taquillas. “Titanic” por supuesto logró recaudar US$1,8 mil millones a su salida, manteniendo el récord de la película más taquillera hasta ser vencida por “Avatar” más de una década después. “Ben-Hur” por su parte logró ganar US$74 millones en 1959, el equivalente a US$673 millones hoy en día, salvando a MGM de la ruina financiera. Por su parte, “The Lord of the Rings: The Return” recaudó US$1,140 millones durante su estreno inicial, logrando convertirse en la película más exitosa del 2003.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Hablamos con Chloé Zhao, la directora de la nominada al Oscar "Nomadland"