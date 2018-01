Para Kathy Connell, montar los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla es parte de un legado familiar.

La productora veterana detrás de la ceremonia de los SAG Awards se involucró por primera vez con el sindicato por su padre actor, y su trabajo entre la directiva del sindicato le permitió conocer a su esposo, Daryl Anderson.

Connell y Anderson eran parte del equipo que planteó la idea al sindicato de actores sobre tener su propia celebración durante la temporada de premios de Hollywood. Ayudaron a crear el concepto y las categorías, además de que han trabajado juntos en la gala desde que debutó en 1995.

Alta, elegante y con un estilo de vestir atemporal, Connell se prepara para la 24ª entrega de los SAG Awards este año. Y llora cuando habla sobre lo que significa trabajar para actores y el sindicato con el que creció.

“Digo que soy la mujer más afortunada del planeta porque trabajo para un sindicato que me importa mucho”, dijo durante una entrevista reciente. “Amo a los actores más de lo que me es posible expresar, y tengo la suerte de trabajar para ellos”.

Sus dos padres trabajaban en la industria de los espectáculos. Su padre era actor y su madre era bailarina. Connell tenía 13 años cuando su madre sufrió un derrame cerebral que la debilitó y recuerda que su padre recurrió al sindicato para obtener apoyo económico y emocional.

En agradecimiento, John Connell, quien actuó en la película de 1964 "Fail-Safe" y "Three Days of the Condor" de 1975, así como varias series de televisión incluyendo "Dark Shadows", fue miembro de la directiva del sindicato en Nueva York. Y Kathy Connell siguió los pasos de su padre.

Ella estuvo en su primera huelga en 1979 cuando era actriz de teatro en Nueva York. También fue miembro del sindicato en la ciudad, donde conoció a Anderson. Ambos eran directivos nacionales del sindicato cuando la idea de los SAG Awards comenzó a surgir.

“El sindicato de directores tenía su premios y el sindicato de guionistas tenía sus premios, y ¿quién sabe mejor que un actor lo que implica crear una actuación hermosa?”, dijo Connell.

Fue elegida para dirigir un comité de premios que incluyó a Anderson, quien todavía forma parte del mismo.

Juntos con sus colegas, desarrollaron una fiesta con cena en la que los elencos comparten mesa y se premia a los mejores repartos. Los actores de televisión y cine celebran juntos, y todos los miembros del sindicato (comprendido ahora por 121.000 miembros) votan por los ganadores.

La ceremonia tenía que ser televisada para que los derechos de transmisión cubrieran el costo de la ceremonia y el acuerdo de transmisión que lograron con TNT-TBS implica que ninguna cuota del sindicato se usa para la fiesta, dijo Connell.

“Así es como llegaron a mí los SAG Awards”, dijo. Este año la premiación se transmitirá el domingo desde el Shrine Auditorium cerca del centro de Los Angeles.

Organizar las mesas, que mezclan elencos de televisión y cine con grandes estrellas y talentos emergentes, es todo un reto. Connell tenía el año pasado un diagrama completo del tamaño de un afiche con las mesas en su oficina, que fuera de eso está delicadamente decorada con una lámpara de sal, una pequeña fuente y una vela titilante.

“Lo califico como organizar las mesas para una boda a toda velocidad y para la cámara”, dijo Connell. Quien depende de un equipo de tres personas para acomodar estratégicamente a los diferente elencos al frente del salón, con los ejecutivos sentados detrás, lejos de las cámaras.

Cuando Connell comenzó a producir la premiación todavía trabajaba como actriz (sus créditos incluyen "The Young and the Restless" y "Days of Our Lives").

Ahora los SAG son prácticamente un proyecto de todo el año. El comité de nominaciones se reúne en marzo y los preparativos comienzan poco después para la ceremonia del año siguiente.

Connell también trabaja como productora de programación para SAG-AFTRA, planeando y ejecutando eventos más pequeños en el país a lo largo del año.

“Simplemente puedo ver qué tanto de su tiempo le toma y cuando ella está trabajando en la premiación tiene que hacer malabares con muchas cosas”, dijo Gloria Fujita-O'Brien, quien ha trabajado en la premiación con Connell por 20 años. "Es una gran líder, cabeza de nuestra familia, y ella está agradecida por la ayuda que recibe de todos nosotros, el equipo”.

Connell dijo que una de sus experiencias favoritas en sus múltiples años con los SAG es el tiempo que ha compartido con actores legendarios más allá de la premiación.

"Tener una conversación privada con Shirley Temple por teléfono o que te sirvan una galleta en casa de Betty White, ver a Kirk Douglas nadar en su piscina en Palm Springs, esos son momentos que atesoraré para siempre”, dijo Connell.

¿Considera trabajar para el sindicato una especie de tradición familiar?

"Lo es, lo es”, dijo. "Estoy orgullosa de decir que mi esposo y yo ayudamos a crear algo que es importante para el sindicato y muy importante para nosotros”.

¿Qué pensaría su padre al respecto?

"Creo que está sonriéndome desde allá arriba”, dijo Connell. "Y mi madre tiene una copa de champán en la mano”. (AP)