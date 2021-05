En un fin de semana sin grandes estrenos en los cines de Estados Unidos, “Spiral: From the Book of Saw” lideró por segunda semana consecutiva la taquilla con unos discretos 4,6 millones de dólares recaudados.

Sin embargo, se espera que la situación cambie a partir de este viernes, ya que con el estreno de “Cruella” y “A Quiet Place II” comenzará una temporada veraniega en la que cada semana llegarán importantes títulos a los cines.

Las expectativas son altas después de que “F9”, la nueva entrega de la saga “Fast & Furious”, haya recaudado más de 130 millones de dólares en su estreno anticipado en China durante este fin de semana. En el resto de países solo se lanzará hasta finales de junio.

Por el momento, los cines estadounidenses se conformaron con los casi 5 millones de dólares generados por la novena entrega de la saga de terror “Saw”, que ya lideró la lista de cintas más vistas de la semana pasada con 8,7 millones de dólares.

El dato supuso el peor estreno en la historia de la franquicia, aunque debe contextualizarse en la pandemia ya que, por ejemplo, “Saw VI” recaudó 14 millones de dólares en su estreno de 2009, con los cines a pleno rendimiento. En segundo lugar se situó “Wrath of Man” con 2,9 millones de dólares.

Por su parte, “Those Who Wish Me Dead”, el thriller protagonizado por Angelina Jolie, logró atraer de nuevo a un puñado de espectadores a los cines en su segunda semana en taquilla, a pesar de que se estrenó de manera simultánea y gratuita por la plataforma HBO Max. La cinta de Warner Bros recaudó 1,8 millones de dólares.

Finalmente, “Raya and the Last Dragon” sumó 1,6 millones en su segundo mes en cartelera. Este filme de Disney es ya la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de “Godzilla vs. Kong”, que quedó en quinto lugar con 1,4 millones de dólares embolsados.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Disney lanza tráiler oficial de ‘Cruella’ con Emma Stone

'Cruella' es una de las grandes producciones de Disney que se vio afectada por la pandemia de coronavirus; sin embargo, Disney ha causado revuelo en redes sociales tras lanzar el tráiler oficial de la película con el anuncio del tan esperado estreno para mayo de este 2021. (Fuente: TV Perú)