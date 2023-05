Alejada de los cielos grises de Lima, en una playa paradisiaca de República Dominicana, Ani Alva Helfer sigue con interés el impacto que ha tenido su última película “Soltera, casada, viuda, divorciada” a un mes de su ingreso a la cartelera peruana.

“Estoy super contenta y sorprendida”, dijo la realizadora peruana El Comercio. “Cuando uno estrena una película uno siempre quiere que le vaya bien. Sin embargo, no me imaginaba que tendríamos algo como números prepandémicos o que le fuera mejor que a la primera ‘No me digas solterona’”.

La comedia, protagonizada por Gianella Neyra, Katia Condos, Patricia Portocarrero y Milene Vazquez, sigue a cuatro amigas de la infancia quienes toman un viaje a Pacasmayo tras ser golpeadas por cambios traumáticos en sus vidas, dándole un toque agridulce a este ‘buddy film’ cuyo elenco femenino no ha detenido que tenga un atractivo más universal. Hasta la fecha ha sido visto por más de 800 mil espectadores.

Parte del triunfo de la película se ha debido a su permanencia en las pantallas y a cuatro semanas de su estreno se encuentra en más salas de cine y con más espectadores que al comienzo, fenómeno que Ani Alva Helfer responsabiliza al “amado, querido y venerado boca a boca”. “Mi teoría es que después de la pandemia el espectador se acostumbró a tener las películas en streaming, así que ahora hay que luchar para que salgan de su casa y gasten para su entrada y canchita”, consideró. “Entonces la gente estaba esperando a la opinión de otros para saber si vale la pena.”

La realizadora destacó no solo los números de espectadores, sino también la amplia aceptación por el público. “En su momento se me decía que mi ‘target’ iban a ser mujeres de 40 años, como las protagonistas, pero ahora me escribe mucha gente joven que se siente identificada porque tocamos temas totalmente transversales”, señaló. “En un inicio uno piensa cómo te puedes identificar con una viuda, pero ese dolor de sanar la pérdida de una pareja puede ser traspasado a un ser querido como una tía, un primo, un amigo. Entonces la película no solo ha sido exitosa por números, sino por formar esa conexión que finalmente es la que un cineasta desea .”

En ese aspecto, la realizadora refuta la opinión de quienes consideran que sus películas son de nicho por tener elencos primariamente femeninos.

“Pareciera que las mujeres somos un subtema, ¿no? Porque no existen películas de hombres. Es como si somos una parte, no lo suficiente. Como si no pudiéramos ser el título, solo el subtítulo”, afirmó la directora, recordando que cuando hizo “No me digas solterona” un especialista en distribución de películas adelantó que no llegarían a superar los 70 mil espectadores por estar protagonizada por una mujer. “ Yo no hago películas para mujeres, yo hago películas contadas desde mujeres con temáticas universales ”, aseveró. “Así como no existe el cine masculino, no debería existir el cine femenino”.

Filmando desde el paraíso

Su nuevo proyecto es “Bienvenidos al paraíso”, filme que será distribuido por Disney de manera similar a la cinta de Carlos Alcántara y Wendy Ramos “El año del tigre”. “Me hicieron la convocatoria desde ya hace unos meses directamente desde acá. Es una comedia protagonizada por peruanos, aunque el equipo técnico es internacional”, destacó.

La historia gira en torno a una pareja joven, interpretada por Andrés Salas y Tatiana Calmell. “Él es chocolatero y tiene una obsesión por el cacao, por lo que deciden viajar a República Dominicana para casarse, sufriendo un montón de peripecias, una peor que la otra”, relató.

Uno de los mayores de sus obstáculos será el personaje de Katia Condos, quien hace de la madre de la novia, la cual no aprueba el matrimonio. “Con Katia somos muy amigas. La conozco por medio de Gianella (Neyra), porque le comencé a dar clases de guion ya hace muchos años y trabajé con ella en ‘Soltera, casada, viuda, divorciada’. Nos llevamos super bien y sentía que el papel le iba bien”, consideró. Completan el elenco Patricia Barreto, Bruno Odar y Franco Cabrera.

Además del entusiasmo de grabar su primer proyecto internacional, la realizadora se mostró también emocionada por encontrarse frente a un equipo técnico tan numeroso y experimentado. “Estamos hablando de más o menos 130 personas y como existen leyes que incentivan a las producciones internacionales, trabajan en muchísimas películas de Estados Unidos”, detalló.

“Son de esa calidad de técnicos donde su trabajo es recontra eficiente y tienen otro ritmo más rápido. Entonces siempre es rico aprender y son tantos que existe una especialidad en tanta área”

Para Helfer, esta capacidad profesional se debe a los incentivos que realiza República Dominicana para atraer a las producciones internacionales, permitiéndoles crecer su propia industria cinematográfica local. Es una situación que el Perú ha experimentado recientemente con la grabación de “Transformers: El despertar de las bestias”, ‘blockbuster’ que fue filmado en los departamentos de Cuzco y San Martín, aunque es solamente una fracción de los proyectos que ven otros países de la región.

“A diferencia de otros lugares, nuestros incentivos económicos para la inversión extranjera son muy bajos. Hay quienes se preguntan por qué tantas películas de Netflix se filman en Chile, Argentina y Colombia. No es debido a que no tenemos talento aquí, sino que los planes económicos de esos países le reconocen a estas empresas extranjeras ciertos beneficios a cambio de trabajo en el ámbito local ”, consideró.

La historia continúa

A pesar de la agenda ocupada, Ani Alva Helfer tiene más proyectos para este 2023, incluyendo la salida de un segundo largometraje en septiembre de este año titulado “Isla bonita” que trabajó junto a AV Films, casa productora del director de “Cementerio general” Dorian Fernández-Moris. La cinta estará protagonizada por Saskia Bernaola, Emilia Drago y Patricia Barreto como tres amigas que viajan a la selva peruana en búsqueda de respuestas a ciertas preguntas importantes en sus vidas , las cuales encuentran en una nueva conexión con la naturaleza.

“Es un proyecto que llegó a mí desde su génesis. Dorian, que es de Iquitos, quería promocionar a este lugar como un destino turístico”, anotó la directora.

“Creo que los espectadores van a ver imágenes de un Perú al que no están tan acostumbrados y seguramente les va a aumentar sus ganas de viajar”, consideró.

Sus otros proyectos también se encuentran en desarrollo. “Ya estoy trabajando en mis tres siguientes películas. Una ya tengo el guion y la voy a grabar el próximo año y las otras dos están en proceso de escribir”, reveló.