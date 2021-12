Falta muy poco para el estreno de “Spider-Man: No Way Home” en Perú, si bien la expectativa está en torno a la posible aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en el filme protagonizado por Tom Holland, el regreso de icónicos villanos también marca un hecho más que emocionante para los fans del héroe arácnido.

A poco más de una semana para la llegada de la película, se ha revelado un nuevo adelanto del filme donde resaltan imágenes del actor Willem Dafoe en la piel del Duende Verde, villano icónico de Spider-Man.

En este avance, de apenas breves segundos, se puede ver la cara de Dafoe, detalle que hasta ahora no se había promocionado en los adelantos del filme ni en los póster promocionales de “No Way Home”.

En la mano, el Duende Verde sujeta una de sus calabazas explosivas, y tras un plano de su rostro, lanza este explosivo y Spider-Man se lanza a intentar cogerlo; sin embargo, parece no logrará su cometido. Por si fuera poco, también se puede ver el nuevo atuendo que lucirá el villano de la saga protagonizada por Tobey Maguire.

Cabe señalar que el Duende Verde o Harry Osborn es el villano de la película de “Spider-Man” (2002) original. En uno de los póster oficiales del filme, se puede ver más detalles del traje del personaje.

Falta menos de dos semanas para el estreno de “Spider-Man: No Way Home” y el entusiasmo por la nueva aventura del héroe arácnido no puede estar más alto. La película llegará el 16 de diciembre a Perú y tendrá un preestreno un día antes.

