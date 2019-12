Es muy probable que si ves una foto de Ahmed Best no lo reconozcas. Sin embargo, en 1999 fue uno de los actores principales de la película más grande de ese año: “Star Wars: The Phantom Menace”, mientras que su personaje era la portada de cientos de revistas alrededor del mundo.

Y es que Best era la persona que, junto a un enorme equipo de especialistas en efectos especiales, le dio vida a Jar Jar Binks, un extraño alienígena de raza gungan que se convirtió prontamente en el personaje más odiado por los fanáticos de la opereta espacial. Ante el próximo estreno de “The Rise of Skywalker”, recordamos su historia de superación en este artículo.

Best era un veinteañero cuando fue elegido para participar de la nueva trilogía en 1996. La directora de elenco de “Phantom Menace” tuvo la causalidad de ver una obra donde Ahmed participaba. Poco después, estaba en Skywalker Ranch, centro del poder galáctico de Lucasfilm, poniéndose el traje que permitiría a los magos de los efectos especiales transformarlo en Jar Jar Binks. Para 1997, Best estaba en Túnez grabando la primera cinta de la nueva trilogía. Nada podía salir mal ¿cierto?

Todas las escenas de Jar Jar Binks en “Star Wars”.

Solo contra el mundo

Las críticas hacia Jar Jar Binks eran muchas y venían de diferentes ángulos. Había quienes se quejaban que el personaje era demasiado gracioso para una película “seria” como “Star Wars”. Otros acusaron a George Lucas de crearlo solo para vender más juguetes. Un tercer grupo criticó que el personaje de Jar Jar era racista y una parodia del acento jamaiquino.

Estas últimas críticas fueron las que más afectaban a Best.

“Como un artista negro siempre nos enfrentamos a la idea de ser un ‘vendido’. Tenemos nuestra guardia arriba a la hora de ser mostrados como un ‘Tío Tom’, un estereotipo racial, o cualquier cosa que haga que te veas como que vales menos”, recordó Best en entrevista con el canal YouTube Soul Pancake.

“Me afectó. Fui llamado todos los estereotipos raciales que puedes imaginar. (...) Fue debilitante. Y no sabía cómo responder. Tenía solo 26 años, sin un agente, un representante ni un publicista, nadie que supiera sobre cómo lidiar con eso. Estaba solo, y la depresión me golpeó fuertemente.”

El puente de Brooklyn

Ahmed Best conmocionó al mundo cuando en julio del 2018 compartió una foto en el que aparecía con su hijo en el puente de Brooklyn y donde revelaba que las críticas contra su personaje lo dejaron al borde del suicidio.

“(Estoy) a un año de que se cumplan 20 años de la reacción negativa mediática que todavía afecta mi carrera hoy en día. Este es el lugar donde casi terminé con mi vida. Es todavía difícil hablar de ello. Sobreviví, y ahora este pequeño es mi regalo por seguir aquí”, escribió el actor por las redes sociales. Era la primera vez que regresaba al puente en décadas.

20 years next year I faced a media backlash that still affects my career today. This was the place I almost ended my life. It’s still hard to talk about. I survived and now this little guy is my gift for survival. Would this be a good story for my solo show? Lemme know. pic.twitter.com/NvVnImoJ7N — Ahmed BEst (@ahmedbest) July 3, 2018

En un video titulado "The Moment I Openend Up About Suicide" Ahmed ahonda más sobre ese día, relatando cómo en sus momentos de desesperación solía caminar por el puente de Brooklyn y maravillarse con lo que había logrado la humanidad con su inteligencia.

“Pero en esa ocasión, cuando caminé por el puente de Brooklyn, no vi las luces de Manhattan, no vi las torres y no vi el potencial del trabajo duro y el ingenio. No vi nada, solo vi niebla. Me sentía cansado de tener que dar explicaciones, de tener que defenderme y mi trabajo. Me sentía cansado de tener que pelear contra el racismo y los estereotipos. Yo solo quería hacer mi papel. Estaba completamente agotado, ¿sabes?”, relata.

“Así que yo caminé a través de esta viga de metal entre el paso peatonal y el puente, y mientras estaba parado en el borde de la estructura y mirando al East River, tuvo este pensamiento: ‘tuve una buena vida’”

“Pero mientras estaba parado ahí, una ráfaga de viento muy fuerte me hizo perder el equilibrio, pero me logré sujetar. Y ahí es cuando me desperté”, recuerda Ahmed. “Pensé, si realmente estuviera harto de la vida, hubiera dejado que la ráfaga me llevara, pero no lo hice. La vida regresó a mi cuerpo”.

Mano amiga

Ahmed también habla del increíble apoyo que recibió luego de revelar su historia, y de cómo los nuevos fans de “Star Wars”, aquellos que eran niños cuando las precuelas salieron, han servido para revalorar su personaje, así como su importante lugar en el desarrollo de los efectos especiales que llevaron a la creación de personajes como Gollum en “El señor de los anillos” y los Na’vi de “Avatar”.

Tras contar su historia de fortaleza, Best recibió el apoyo en Twitter de Rian Johnson, director de la película “The Last Jedi”. “Mucho amor para ti, Ahmed. Creo que hay muchos de nosotros que aprenderíamos mucho de oír tu historia”.

Lots of love to you Ahmed. I think there are many of us who’d get quite alot from hearing your story. — Rian Johnson (@rianjohnson) July 3, 2018

Best conduce The Afrofuturist Podcast, un programa donde entrevista a académicos y ejecutivos sobre temas de nuevas tecnologías y el futuro de nuestro planeta. Además, esta nueva reapreciación de Best se ha traducido también en un programa de concursos para Disney+ titulado “Star Wars: Jedi Temple Challenge” donde el actor probará a jóvenes concursantes con pruebas basadas en los valores básicos de los Jedi: valentía, fuerza y conocimiento. Valores que definen la vida de Best como sobreviviente del bullying más agresivo.

Thanks for all the love. This is my third #starwars character that I get to play and I believe the first unscripted show In #starwars history. So honored to be able to contribute to these stories in so many ways. https://t.co/RYHL9Uij75 — Ahmed BEst (@ahmedbest) December 4, 2019

Dato

“Star Wars: The Rise of Skywalker” llega a los cines el jueves 19 de diciembre.

