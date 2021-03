Conforme a los criterios de Saber más

La noche del 24 de marzo de 1999 en el Fox Theatre de Westwood Village se realizó la premiere de una película que cambió el mundo. Bajo los despejados cielos de este barrio de Los Ángeles, con la presencia de actores como Keanu Reeves, Laurence Fishburne y Carrie- Anne Moss, así como sus creadores/directores, Lana y Lily Wachowski (en ese entonces Larry y Andy Wachowski), un selecto público vio por primera vez a “The Matrix”, una película de ciencia ficción que mezclaba artes marciales sacados de una película de Hong Kong con efectos especiales de última generación y un argumento que tocaba conceptos filosóficos como la alegoría de la caverna para dar lugar a un resultado sui generis.

El éxito de la fórmula habla por sí mismo, y “The Matrix” recaudó US$463 millones en taquillas alrededor del mundo, seguida por dos secuelas que si bien no se acercaron a lo críticamente aclamada que fue su predecesora, también lograron hacer cientos de millones para Warner Bros. Ahora, con una cuarta parte programada para diciembre de este año, revisamos cómo está internacionalmente reconocida saga se originó.

DOS HERMANAS

Aunque particularmente sensibles con su privacidad, hay datos que se saben sobre las creadoras de “The Matrix”. Lana y Lily Wachowski nacieron el 21 de junio de 1965 y el 29 de diciembre de 1967 respectivamente, en el centro de una familia de clase media de la ciudad de Chicago. Su padre, Ron Wachoswki, era un empresario mientras que su madre, Lynne, era enfermera y pintora. Quizás más interesante, su tío materno es el actor, productor y guionista Laurence Luckinbill, quien es recordado por películas como “Cocktail” (1998) y “Star Trek V: The Final Frontier” (1989). Lana y Lily también tienen dos hermanas de nombre Julie y Laura, la primera también una guionista y escritora que trabajó en la serie “Sense8”.

Al crecer Lana y Lily siguieron caminos similares, abandonando sus carreras universitarias antes de graduarse para comenzar un negocio de carpintería, pintura y construcción. Esto les sirvió para sobrevivir mientras intentaban ingresar al mundo del entretenimiento.

Para 1993 tuvieron su primer acercamiento y Lana se convirtió en una de las guionistas del cómic “Ectokid”, creado por el maestro del horror Clive Barker para Marvel Comics. Por su parte, Lilly colaboró con el proceso creativo, aunque su nombre no quedó registrado en los créditos.

CANÍBALES Y ASESINOS

Pero el momento que los llevó a la carrera cinematográfica tuvo que ver con otra influyente figura separada a la de Barker. Según un artículo de Wired, a inicios de los 90 las Wachowski leyeron el libro “How I Made a Hundred Movies in Hollywood and Never Lost a Dime” (“Cómo hice un centenar de películas en Hollywood y nunca perdí un centavo”) del director Roger Corman, un realizador reconocido por sus múltiples películas de bajo presupuesto. Esto llevó a que Lana y Lily escribieran su primer guion titulado “Carnivore”, sobre un grupo de personas acaudaladas que son cazadas por unos caníbales. “Obtuvo un montón de interés, pero era demasiado raro”, recordó Lily Wachowski en una entrevista con BuzzFeed. “Era sobre comer a los ricos, y eso no era popular por alguna razón”.

El guion que sí les funcionó fue el segundo. Titulado “Assassins” (“Asesinos”), trataba sobre dos sicarios que se enfrentaban por la misma marca. Aunque el texto atrajo la atención de incluso Mel Gibson, finalmente fue adquirido por el poderoso productor Dino De Laurentiis.

La película, protagonizada por Sylvester Stallone, Antonio Banderas y Julianne Moore fue finalmente aprobada por Warner Bros., con Richard Donner (“Superman”, “Arma Mortal”) en la silla del director. Pero al reconocido director no le convenció lo oscura que resultaba la historia de los asesinos, y pidió que se reescribieran partes del guion, lo que llevó a que las hermanas Wachowski pidieran que se retirara su nombre de la película.

“Joel (Silver) - productor de la cinta - decía ' Esta es tu primera película, y ¡¿están intentando sacar su nombre?! Y nosotros decíamos. ‘No nos importa. No nos gusta’”, recordó Lilly Wachowski. “Pero nos dio la perspectiva de que nunca sobreviviríamos como guionistas en esta ciudad”.

“Mejor nos convertiremos en directores”, agregó Lana.

“BOUND”

Las Wachowski tenían varios guiones preparados para mediados de los 90, exclusivos para Warner Bros. según un acuerdo. Uno, inicialmente concebido para los comics, era una extraña historia de ciencia ficción que cuestionaba la realidad en la que se encontraban sus protagonistas, la cual se convirtió en “The Matrix”. El otro era un thriller sobre la novia de un ganster que iniciaba una relación lésbica con una exconvicto con la que urdía un plan para robar el dinero de la mafia. Este último, titulado “Bound”, se convertiría en su debut directorial.

Jennifer Tilly y Gina Gershon en "Bound", la primera película dirigida por las hermanas Wachowski. (Foto: Warner Bros.)

“Dino (De Laurentiis) no quería que fueran lesbianas. Al inicio, le gustó la idea, pero luego leyó el guion y dijo ‘No lo hagan de lesbianas. Haz que sea un tipo. Será más comercial.’ Nosotros respondimos: ‘No. Queremos hacerlo. La razón para hacerlo para nosotros es la dinámica de los personajes y lo que dice de nuestra cultura actual”, señaló Lana Wachoski.

Hecho con un ajustado presupuesto de US$6 millones, la cinta protagonizada por Jennifer Tilly y Gina Gershon no fue un gran éxito en las taquillas, pero fue recibida calurosamente por la crítica que destacaron que se atrevieran a mostrar una realista pareja conformada por dos mujeres. “Bound” también recibió menciones y premios en varios festivales internacionales, así como un GLAAD Media Awards. Con un 89% de ‘frescura’ en Rotten Tomatoes, es ahora considerada una película de culto. Pero su mayor beneficio fue demostrar que Lana y Lilly estaban preparadas para dirigir.

“ENTER THE MATRIX”

Tras completar Bound, las hermanas Wachowski decidieron intentar traer a la vida a “The Matrix”.

“Este es el guion que cada persona rechazó en esta ciudad. Todos intentaban cambiarlo. Y todos querían que hiciéramos volar a la Matrix”, recordó Lana Wachowski. Para conseguir el apoyo de Warner Bros., las hermanas reclutaron a los dibujantes de cómics Steve Skroce (“Wolverine: Blood Debt”) y Geof Darrow para dibujar un guion gráfico de todos los planos de la película, con lo que lograron convencer al poderoso estudio de invertir US$60 millones en este extraño proyecto que combinaba acción con temas filosóficos.

En cuestión al elenco, una de las historias más conocidas sobre “The Matrix” es que Will Smith, entonces salido del éxito que fue “Bad Boys” (1995), “Independence Day” (1996) y “Men In Black” (1997), rechazó protagonizar la película en 1998.

“Esta es una de las historias de las que no estoy orgulloso, pero es la verdad”, afirmó la estrella de cine en un video publicado en su cuenta oficial de YouTube. “Cuando terminamos ‘Men in Black’ las Wachowskis vinieron (a verme), ellas solo habían hecho una película.”

“Hicieron su propuesta para ‘The Matrix’ y resulta que eran unas genios. Pero hay una delgada línea en una reunión entre la genialidad y lo que yo experimenté en la presentación”, afirmó el actor. Según indicó, las realizadoras hicieron una propuesta basada en las tomas de ‘bullet time’ que hicieron tan famosa a la saga pero que finalmente no convencieron a Will Smith.

“Así que hice ‘Wild Wild West’. No estoy orgulloso de eso”, admite la estrella, para luego defender que su rechazo del papel en cambio salvó a la película. “Keanu era perfecto. Laurence Fishburne era perfecto”, afirmó el actor. “Si yo lo hubiera hecho, porque soy afroamericano, Morpheus no habría sido negro, porque estaban proponiendo a Val Kilmer. (...) Lo habría arruinado. Así que les hice a ustedes un favor”

En otro momento el actor también compartió una versión de la película con él como protagonista gracias a la tecnología de ‘Deep Fake’. “Ahora imaginen a Keanu en ‘Wild Wild West’”, bromeó.

Smith no fue el único que estuvo a punto de ser Neo y entre otros actores que fueron considerados destacan Nicolas Cage, Brad Pitt y Johnny Depp - este último la elección preferida de las Wachowski-, pero finalmente Keanu Reeves fue elegido por el estudio para su icónico rol.

A pesar de haber recibido el apoyo del estudio, las Wachowski sabían que este no era suficiente para traer su visión a la realidad. Por eso mudaron la producción de la película a Sídney, Australia, como manera de mantener los costos más bajos, obligando a todos los actores y el equipo a pasar ahí 118 días al otro lado del mundo.

Esa no era la única exigencia para las estrellas, que además tuvieron que someterse a una intensa preparación física meses antes de grabar la primera escena. Adicionalmente, su cuerpo no fue lo único que entrenaron, y también fueron obligados a estudiar la filosofía detrás de la película para ser capaces de explicarla.

Las distintivas escenas de peleas fueron realizadas gracias a que las Wachowskis trajeron al equipo de producción al coreógrafo de artes marciales y director Yuen Woo-ping. Una reconocida figura en el cine oriental y recordado por clásicos como “Drunken Master” (1978), la película que hizo a Jackie Chan una estrella, Woo-ping diseñó una rutina de entrenamiento para cada uno de los actores que no solo les permitió hacer la coreografía de las escenas de acción, sino estar preparados para el más demandante trabajo del wire-fu: el uso de cables para permitir a los intérpretes realizar acciones sobrehumanas como mantenerse en el aire o saltar varios metros.

Por el lado tecnológico, las Wachowski comisionaron el sistema de ‘bullet-time’ al experto en efectos especiales John Gaeta y la empresa Manex Visual Effects. La solución fue tan brillante como relativamente sencilla: realizar una simulación que permite luego colocar estratégicamente una multitud de cámaras alrededor de los sujetos que estaban en acción, las cuales secuencialmente capturan la escena para que luego esta pueda ser compuesta en una sola toma.

La combinación de estos factores hizo que tras su llegada a los cines el 31 de marzo “The Matrix” fuera pronto un éxito en las taquillas, recaudando cientos de millones para Warner Bros. y convirtiendo a la saga en uno de los pesos pesados de la ciencia ficción de la noche a la mañana, con películas de animación, videojuegos y demás utilizando su nombre.

Para las Wachowski el éxito de la película les permitió continuar con dos filmes más en el mismo universo, aunque estos no fueron tan bien recibidos como el original. Pero este golpe a su reputación no les impidió participar de proyectos como “V for Vendetta” (2005), aunque solo como guionistas, y dirigir “Speed Racer” (2008), “Cloud Atlas” (2012) y “Jupiter Ascending” (2015).

En 2015, Lana y Lilly Wachowski se unieron al guionista J. Michael Straczynski para crear la serie de Netflix “Sense8”, sobre un grupo de personas de todo el globo que misteriosa y repentinamente empiezan a compartir sus sentidos y conocimiento.

La directora Lana Wachowski (derecha) durante la filmación de la serie "Sense8" (Foto: Geoffroy Van der Hasselt / AFP)

Después de una exitosa temporada, se tuvo que esperar tres años para la segunda. Cuando esta se publicó en 2018, solo Lana continuó con el trabajo, rompiendo por primera vez la colaboración entre las hermanas en uno de sus grandes proyectos.

Esta tendencia continúa con la dirección de “The Matrix 4”, cinta que se produce en Alemania y que regresará a Keanu Reeves al rol de Neo, a pesar del sacrificio del personaje al final de la trilogía. Si la película será tan revolucionaria como la original o tan decepcionante como las secuelas, solo el tiempo dirá.

