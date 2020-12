Conforme a los criterios de Saber más

Patty Jenkins es, sin duda, la directora más importante del momento. Su cinta “Wonder Woman” (2017) rompió esquemas al ser la primera película de superhéroes con una protagonista femenina en ser un mega éxito en las taquillas y ante la crítica, una proeza que ahora intenta repetir con la secuela “Wonder Woman 1984” (2020); que este viernes se estrena en algunos cines de Estados Unidos, así como en la plataforma HBO Max.

“Wonder Woman” no fue la primera vez que Jenkins tomó a Hollywood por sorpresa. En 2003, la entonces novata directora ganó la admiración del mundo con su ópera prima “Monster”, una película sobre la vida de la asesina en serie Aileen Wuornos que le valió un Oscar a Mejor actriz a su actriz principal Charlize Theron, así como un premio Independent Spirit para la propia Jenkins por su debut como realizadora.

La prensa especializada también quedó enamorada de la película, incluyendo el prestigioso crítico de cine Robert Ebert, quien no solo alabó la actuación de Theron, a la que calificó “entre las mejores de la historia del cine”, sino que opinó que “Jenkins había hecho el mejor filme del año”.

Charlize Theron en "Monster", la ópera prima de Patty Jenkins. (Foto: Newmarket Films)

Con un debut tan espectacular, cabe esperar que Jenkins pronto sacaría su siguiente largometraje. Sin embargo, entre “Monster” y su siguiente película hubo 14 años de diferencia, período en el que la realizadora se enfocó en la televisión.

Las reglas de Hollywood

¿Qué llevó a que una de las directoras novatas más prometedoras de inicios del siglo se mantuviera alejada de su pasión por una década y media? En entrevista con Vanity Fair en enero de 2019, Jenkins explica que una de las razones por la demora es que, si bien le llegaron varias ofertas, los grandes estudios esperaban que jugara dentro de sus reglas y dejara los proyectos que la apasionaban de lado.

“Ellos querían que hiciera sus cosas”, afirmó la realizadora, mientras que sus propuestas recibían respuestas como “no entiendo ese tipo de historia”.

Eso no significó que se alejó completamente de Hollywood, y según un perfil del Hollywood Reporter Jenkins estuvo involucrada en varios proyectos que finalmente no prosperaron como una biografía del piloto de avión Chuck Yeager - el primer hombre en superar la velocidad del sonido- y una cinta escrita por ella curiosamente titulada “I Am Superman” (“Yo soy Superman”) protagonizada por Ryan Gosling que, lejos de su sugerente nombre, trata sobre el “extraño e inesperado viaje” de un pitbull criado para las peleas.

Casi trabaja para Marvel

Es interesante notar que “Wonder Woman” no fue el primer acercamiento de Jenkins al género de superhéroes. En 2001, cuando todavía era una estudiante de cine, estrenó el cortometraje “Velocity Rules”, que trataba de una ama de casa que descubrió que tenía superpoderes.

Patty Jenkins (izq.) con la actriz Gal Gadot en el set de "Wonder Woman 1984". (Foto: Clay Enos/Warner Bros. Entertainment vía AP)

Desde entonces, la directora expresó su interés sobre hacer una cinta de este tipo, género que estaba en auge tras los éxitos de los primeros filmes del Universo Cinematográfico de Marvel como “Iron Man” (2008) y “Hulk”.

La oportunidad le llegó a Jenkins en octubre de 2011, cuando fue elegida para ser la directora de la secuela de “Thor: The Dark World”. Sin embargo, dos meses después la directora salió de la producción citando “diferencias creativas”.

Este proyecto es representativo de lo particular que es Jenkins para aceptar un trabajo. A pesar de querer realizar una película de superhéroes durante años, al final decidió separarse del atractivo proyecto debido a que Marvel no aceptó hacer la historia que quería contar.

Según indicó a Buzzfeed News, su versión de la cinta tomaría inspiración de “Romeo y Julieta”, con Jane y Thor separados en Asgard y la Tierra respectivamente. Una amenaza hacia Jane haría que el ‘dios del trueno’ desobedeciera los edictos de su padre para rescatarla, situación que pondría al descubierto el plan del elfo oscuro Malekith de esconder la energía oscura en nuestro planeta.

“Y entonces, quería que fuera una gran película basada en ‘Romeo y Julieta’... una guerra entre los dioses y los humanos, y Thor salva el día y termina salvando la Tierra”.

Finalmente, Marvel Studios tuvo una visión diferente de lo que quería que fuera la secuela de “Thor” y el estudio y Jenkins partieron en términos amigables. “La pasé muy bien trabajando en Marvel. Nos separamos en muy buenos términos y espero trabajar con ellos nuevamente”, declaró entonces la realizadora, con la dirección del proyecto cayendo en manos de Alan Taylor (“Terminator Genisys”).

Patty Jenkins fue anunciada como la directora de "Thor 2" en octubre de 2011. Dos meses después se alejó del proyecto por "diferencias creativas". (Foto: Marvel)

Al final la historia reivindicaría la decisión de Jenkins. Y es que aunque “Thor: The Dark World” logró recaudar un envidiable monto de US$644 millones en taquillas, es considerada por la crítica una de las películas más débiles del Universo Cinematográfico de Marvel, con solo un 66% de ‘frescura’ en el portal Rotten Tomatoes.

Años después, Jenkins también se mostró complacida de haber sido separada del proyecto, aunque admitió que cuando ocurrió esto se le rompió el corazón. “No creo que hubiera hecho una buena película de ‘Thor 2’ porque yo no era la directora indicada. Y no creo que hubiera hecho ‘Wonder Woman’ como resultado. Y esa es una de las razones por las que estoy feliz que no la hice”, afirmó en diálogo con Uproxx. “Porque podría haber hecho una ‘Thor’ genial si hubiera hecho la historia que yo quería. Pero no creo que era la persona indicada para hacer ‘Thor’ de la trama que ellos querían”.

La consigna

Hay otra razón por la que Jenkins es particularmente cuidadosa al elegir sus proyectos. Y es que como una realizadora con cierta prominencia en Hollywood ella considera que cualquier fracaso se reflejaría no solo su ella, sino la reputación del resto de mujeres directoras, un grupo con todavía una pequeña representación en Hollywood. Muestra de ello es que de las 100 películas más taquilleras del 2019, solo el 10,7% fue dirigido por mujeres, mientras que en los premios Oscar 2020 ninguna realizadora fue nominada a la categoría de Mejor director.

“Han habido otros proyectos que he cortejado y hablado de hacer. Terminaron siendo proyectos perfectamente buenos, pero sabía que no iban a ser lo suficientemente buenos, y que estaba dando un paso para atrás para mi género”, afirmó en una entrevista con LinkedIn News en 2019. “Si lo hiciera, y no funciona, va a ser un tremendo golpe para todas. Me dije ‘no puedo permitirme hacer una mala película o eso dice algo para todas las directoras’. Tengo que representar eso a la vez que estoy pensando en mi carrera en cierto modo.”

Si bien hasta la salida de “Wonder Woman” los prospectos cinematográficos de Patty Jenkins se vieron limitados, lo mismo no ocurrió en la televisión, donde pudo utilizar su energía creativa. En 2004, solo un año después de “Monster”, Jenkins dirigió un capítulo de la ‘sitcom’ “Arrested Development”, un programa de la que se admite fan. Dos años después dirigió un capítulo de la comedia de HBO “Entourage” y en el 2011 fue una de las directoras del filme antológico “Five” para la cadena Lifetime.

Patty Jenkins dirigió el piloto de la serie de televisión "The Killing" en 2011. (Foto: Netflix)

Ese mismo año Jenkins dirigió el episodio piloto de “The Killing”, una adaptación de la serie danesa “Forbrydelsen” para AMC que terminaría convirtiéndose en uno de los primeros éxitos de Netflix. Para la realizadora, la filmación de pilotos es más parecida a la realización de una película. “El director de un piloto toma un guion y lo convierte en un show. Estás viendo páginas, luego eliges el elenco y construyes los sets y todo lo demás. Puedes no quedarte, pero es una labor muy atractiva para un director”, consideró.

Su trabajo en la televisión continuó con la serie “Betrayal” (2013) y “Exposed” (2015) - este último el cual no salió a la luz. Finalmente, su última incursión en la televisión fue la miniserie “I Am the Night” para TNT, en la que dirigió el piloto y el segundo episodio.

“No tengo esnobismo sobre si es televisión o películas o lo que sea”, afirmó Jenkins a Vanity Fair. “Quiero la oportunidad de hacer grandes cosas. TNT fue justo los únicos con los que hablamos que parecían estar en sincronía con nosotros.”

Por ahora el futuro parece bastante brillante para Jenkins, cuyo siguiente proyecto ya ha sido anunciado: una aventura en el universo de “Star Wars” de título “Rogue Squadron”, nombre del escuadrón élite de los Rebeldes fundado por Luke Skywalker.

