Un 12 de julio del año 2000 20th Century Fox estrenó “X-Men”, una película que modificaría el destino cinematográfico de las próximas dos décadas.

Hay una creencia dentro del mundo de los cómics que la muerte no es el destino final. Personajes establecidos por décadas de historia pueden fallecer en eventos dramáticos, antes de aparecer poco después renovados y adaptados a la nueva era. También hay esta creencia en la industria del cine, criticada en los últimos años por la repetición de ideas, la preponderancia de ‘remakes’ que parecen decir que el pozo de la creatividad se ha agotado.

Dirigida por Bryan Singer, “X-Men” no fue la primera película en incursionar en el género de los superhéroes. Pero si bien hay filmes con este tipo de personajes en los 50 y 60, como el caso de “Superman and the Mole Men” (1951), no fue hasta el “Superman” protagonizado por Christopher Reeves en 1978 que se inició esta máquina para hacer blockbusters.

Pero el valor de la cinta, dirigida por Bryan Singer, está en el hecho que junto a "Blade" (1998)revitalizó el género, golpeado mortalmente por el fracaso de "Batman & Robin" en 1997.

“X-Men” resultó ser un éxito de taquillas y llevó a la creación de una franquicia que consiste de 13 entregas, incluyendo “The New Mutants”, a estrenarse este año. Y aunque el futuro de esta propiedad es incierto con la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, se espera que estos personajes pronto se unan a el Universo Cinematográfico de Marvel, coloso que ha dominado las salas de cine en la última década.

La película también elevó la estrella de actores como Hugh Jackman y Halle Berry, quienes procedieron a tener exitosas carreras en Hollywood, así como resaltar a viejos y talentosos veteranos como Patrick Stewart y Ian McKellen.

