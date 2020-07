A menos que hayas estado escondido debajo de una roca en los últimos años es difícil que no conozcas a los ‘minions’, las rotundas y amarillas criaturas aficionadas a las bananas que han pasado a formar un imperio mediático, dominando jugueterías, cines y esparciéndose por todos los rincones del Internet. Ya que este 9 de julio se cumple una década desde que estas criaturas aparecieron por primera vez con el estreno de la película “Mi villano favorito” (“Despicable Me”) en los Estados Unidos, revisamos el fenómeno que propiciaron y analizamos el porqué son tan populares a pesar del paso de los años.

“Despicable Me” fue la primera película de Illumnation Entertainment, un estudio de animación perteneciente a Universal Studio fundado en 2007 por Chris Meledandri, un exejecutivo de Disney y 20th Century Fox que fue una de las principales fuerzas creativas de la exitosa franquicia de animación 3D “La era del hielo” (“Ice Age”).

La cinta gira en torno a Gru (Steve Carell), un genio maligno quien en medio de una crisis de la mediana edad decide realizar el crimen del siglo al robar la Luna, mostrando su superioridad frente a un rival más joven. Es durante la trama de la película que el supervillano adopta a tres huérfanas, encontrando el amor de una familia que no sabía que le hacía falta.

El villano Gru (Steve Carell) puede ser el personaje principal de la franquicia, pero sus ayudantes los 'minions' se han convertido en las estrellas. (Foto: AP/Universal Pictures)

Con Carell en el papel principal, la cinta tenía todas las señas de un éxito en las taquillas, pero grande fue la sorpresa de sus creadores cuando, tras el estreno del filme, el principal atractivo del mismo no fue el reconocido comediante, sino sus torpes y divertidos esbirros conocidos como los ‘minions’.Su inesperada popularidad llevó a que en julio del 2012, un año antes del estreno de “Despicable Me 2”, se anunciara la salida de una película enfocada en estos personajes para el 2015,

Fue en ese año en el que experimentamos la mayor saturación de los ‘minions’, ayudados por una millonaria y poderosa campaña publicitaria por parte de Universal Studios, con los monstruos amarillos apareciendo en la Muralla China, sobre un histórico teatro de Hollywood y hasta interrumpiendo el tráfico de Dublín, Irlanda, luego de un accidente con un globo gigante publicitario.

La estrategia les dio resultado y “Minions” recaudó en el 2015 un total de 1.159 millones de dólares en taquillas alrededor del mundo, convirtiéndose en la entrada más exitosa de la franquicia hasta la fecha - por encima de “Despicable Me 3” (2017) y sus 1.034 millones- y posicionándose hoy como la quinta película de animación más taquillera de todos los tiempos.

El perfil del los ‘minions’ también se ha mantenido en niveles altos y un estudio de marcas por el National Research Group (NRG) publicado en 2019 señalaba que estos personajes son particularmente populares en América Latina, Japón y China.

¿QUÉ SON LOS MINIONS?

Caracterizados por su color amarillo, overoles azules y cómicas gafas, así como su alegría y relativa incompetencia, estas criaturas fueron un misterio en las dos primeras entregas de la franquicia. El nombre de su especie describe - en inglés - también su rol en las cintas, el servir de “secuaces” de Gru.

No sería hasta la película “Minions” en la que se ahondó más en los orígenes de estos seres, mostrando que se trata de una especie inmortal que existe desde la prehistoria con el objetivo de servir a los villanos más despreciables del momento. Entre sus anteriores empleadores está un tiranosaurio rex, un tiránico faraón egipcio, el conde Drácula y Napoleón Bonaparte.

Drácula fue uno de los anteriores jefes de los 'minions'. (Foto: Universal Studios)

Es de notar que la historia de los ‘minions’ no estaba planeada cuando se comenzó la franquicia, y en un inicio sus creadores de estos seres, los directores Pierre Coffin y Chris Renaud, así como el diseñador Eric Guillon, barajaron varias ideas para los subordinados de Gru.

Dibujos preliminares publicados por Vanity Fair muestran otras permutaciones de los ‘minions’, entre las que se destacan humanos de baja estatura con overoles, robots y hasta mutantes con partes cibernéticas. Al final se decidieron por el diseño que ya conocemos: de color amarillo, redondos, con frentes amplias y con ojos grandes.

Versiones preliminares de los 'minions' por el diseñador Eric Guillon. (Fuente: Illumination/Eric Guillon)

LA PSICOLOGÍA DE LO ADORABLE

La elección no era nada fortuita y responde a lo que el biólogo y etólogo austríaco Konrad Lorenz describió en 1940 como el ‘kindchenschema’ o el esquema de bebé, un conjunto de características físicas que causan que quien las observa sea afectado por lo adorable que es.

Entre las características descritas por Lorenz, quien obtuvo un premio Nobel de Fisiología en 1973 por sus trabajo, estaban cabezas grandes y redondas, narices (u hocicos) pequeños, frentes grandes, mejillas regordetas, ojos de gran tamaño y bocas carnosas. Un ser con estos dotes causa en los humanos “una conducta de cuidado y protección” que tiene la función evolutiva de “garantizar la supervivencia de la prole”, respondiendo a la pregunta de porqué nos parecen adorables los bebés, así como la popularidad de los gatitos, cachorros y todo tipo de animales infantes en la web.

Los 'minions' están diseñados para parecernos adorables. B(Foto: Universal Studios)

Siendo un concepto con décadas de existencia, los ‘minions’ no son los primeros ni serán los últimos de tomar en cuenta estos principios en su creación, pero al conocer los mismos vemos la razón por la que un cíclope amarillo nos puede causar ternura en vez de horror y disgusto.

Pero el encanto de los ‘minions’ va más allá de lo superficial y se relaciona con la personalidad de los mismos. En término ‘freudianos’, los seres color banana son prácticamente puro Ello, aquellos impulsos y deseos primitivos que se albergan en lo profundo del subconsciente. Es esta sinceridad y autenticidad desenfrenada en su actuar que los pone en un nivel similar a los propios niños y hace que muchas personas los encuentren encantadores.

Para Sarah Mansilla, manager de marketing de United International Pictures Perú, otro de los atractivos de los ‘minions’ es que comparten nuestros valores. “Son graciosos, ellos tienen valores que son muy parecidos a los de nosotros: son traviesos, son leales, son persistentes, son excéntricos. Son graciosísimos e impredecibles y tienen mucha energía, nunca se cansan”, cuenta a El Comercio la ejecutiva, quien en su labor ha visto la distribución de cada una de las salidas de esta franquicia en nuestro país.

Y si bien en un inicio los ‘minions’ eran prácticamente intercambiables, la película del 2015 trajo adelante a tres personajes claramente identificables y diferenciados con Kevin, Stuart y Bob, con los que el espectador puede llegar a identificarse.

“Está el caso de Bob, el más pequeño, quien el más ‘cute’ y popular entre las niñas. Después tienes a Kevin, quien es el líder de la banda, el que toma las decisiones y se arriesga. También está Stuart, que es el más bohemio y toca la guitarra. Él conecta más con los jóvenes y adultos, de 17 a 25, a quienes les gusta la música”, agregó.

De izquierda a derecha Stuart, Kevin y Bob, los personajes principales de la película "Minions". (Foto: Universal Studios)

SIN FRONTERAS

Pero hay un punto adicional que han convertido a los ‘minions’ en estrellas globales y están relacionados a la manera en que se comunican. El primer lenguaje dominado por estos seres es la comedia física - también conocida como el ‘slapstick’ en inglés - cuya aceptación cruza fronteras, como lo demuestra la continua popularidad de las películas de Charles Chaplin en todos los países del mundo.

La segunda manera en que los ‘minions’ se comunican es un tema más complejo y particular a estos seres. Nos referimos al ‘minionese’, un extraño lenguaje inventado en el que se mezclan palabras de todas las nacionalidades.

Es así que u na lista oficial de las palabras en ‘minionese’ nos muestra que “banana” es la fruta que nosotros también conocemos como plátano, mientras que para pedir un helado el ‘minion’ recurre al italiano con “gelato”. Los besos en cambio utilizan la onomatopeya, al ser “muak muak muak”, mientras que para brindar recurren a la palabra japonesa “kampai”, el equivalente a decir salud para nosotros.

A diferencia del klingon de “Star Trek” y el élfico inventado por J.R.R. Tolkien para “El señor de los anillos”, el ‘minionese’ no es un lenguaje verdadero ni es consistente en sí mismo. Su creador, el director de “Despicable Me” Pierre Coffin, ha confesado este idioma se basa en la cadencia de las palabras en vez de su significado.

“Tengo mi menú de restaurante hindú o chino a la mano. También se un poco de español, italiano, indonesio y japonés. Así que tengo todas estas fuentes de inspiración para sus palabras”, afirmó en una entrevista con Daily News. “Solo elijo una que no exprese algo por su significado, sino por la melodía de las palabras”.

Esta combinación de tantos idiomas crea un efecto extraño en el oyente, una sensación de estar al borde de entender lo que dicen que nunca se llega a concretar.

“Ese idioma que tienen jala a todos. Tú vas a una sala de cine donde están proyectando los ‘Minions’ y puedes ver cómo la gente se ríe, de todas las edades. Yo creo que es un tema directamente al corazón. El corazón y el humor, y el humor es transversal para todos”, afirma Sarah Mansilla.

La dominación del mundo real de los ‘minions’ ha estado acompañada con una expansión en la web, donde estos personajes se han convertido, como Shrek lo hizo alguna vez, en los protagonistas de innumerables memes. La página de Facebook de los ‘minions’ tiene el envidiable número de 33 millones de seguidores - casi el doble que la página de “Despicable Me”- mientras que su cuenta de Instagram cuenta con 1,2 millones de fanáticos.

Participantes de una maratón se visten como 'minions' en Tokio el 13 de febrero de 2016. En el evento participaron 10 mil corredores. quieres corrieron un kilómetro para recaudar dinero para caridades que benefician a niños y niñas. (Foto: AP /Eugene Hoshiko)

Y aunque Sarah Mansilla nos asegura que ni los ‘minions’ ni la franquicia se adhieren a alguna posición política o religiosa, los fans de las criaturas amarillas trascienden estas divisiones, usando imágenes de los mismos tanto en rallies políticos, para apoyar o atacar distintas opiniones o simplemente para celebrar la llegada del viernes.

Y esta continua popularidad no tiene señas de terminar. Illumination Studios tenía preparada la salida de “Minions: The Rise of Gru” para julio de este año, pero postergó el estreno para el 2021 por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Mientras tanto, se espera que ya estén trabajando en la cuarta entrega de “Despicable Me”, donde no hay duda los ‘minions’ jugarán un papel importante. Mientras tanto, en junio de este año los ‘minions’ se unieron a las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, para promover medidas como el distanciamiento social durante la crisis mundial.

Pero no todos están felices con la aparente ubicuidad de los ‘minions’, y hay quienes encuentran su saturación mediática insoportable. No es la única crítica de sus detractores, quienes también se quejan de la inmutable simpleza de estos personajes en una era donde la industria de la animación ha evolucionado para traernos historias agridulces como “Up” o de intensas relaciones familiares como “Onward” y “Frozen”. Frente a esto los ‘minions’ no evolucionan - no lo han hecho desde la prehistoria- dejándole este espacio para crecer a Gru y a su familia. Pero quizás ahí está la fuerza y la razón del persistente atractivo de estos personajes, pequeñas píldoras amarillas de la felicidad que simplemente nos ayudan a expresar lo que queremos o alegrarnos el día. No son personajes principales ni son complicados, son solo los mejores secuaces.

