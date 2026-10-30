“El bosque salvaje: Wildwood” ya se encuentra en la cartelera de los cines del país. Travis Knight (recordado por la dirección del live action “Masters of the Universe”) dirigió la producción, que a su vez está basada en la novela del autor y cantante norteamericano Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis.

Se piensa que por ser animada es una película “para niño”. De hecho, la cinta ha sido clasificada por Motion Picture Association para el público PG-12 (mayores de 13 años), debido a sus consideraciones alrededor de narración, que incluye temas como violencia doméstica intensa e imágenes sangrientas.

La cinta presenta una aventura fantástica protagonizada por una adolescente que se adentra en un bosque para rescatar a su hermano bebé, secuestrado por una bandada de cuervos.

La producción se estrenó el 30 de octubre. Reunió a más de mil profesionales y combinó técnicas de animación stop motion con efectos visuales.

Travis Knight también ha estado al frente de “Kubo y la búsqueda samurái” y “Bumblebee”. Su reciente cinta “Wildwood” adapta la novela homónima de Meloy, publicada originalmente en 2011.

Mira el tráiler oficial de “El bosque salvaje: Wildwood”.

Cinco claves de “Wildwood”: rostros, marionetas y detalles de su producción

1. Más de 142 mil rostros para los personajes. La producción fabricó 142.030 rostros de reemplazo para construir las expresiones de sus protagonistas. Estas piezas intercambiables permiten modificar los gestos de las marionetas entre una fotografía y otra. Una sola toma necesitó 555 caras para Prue y 569 para Curtis.

2. El hijo del director dio voz al bebé Mac. Los sonidos del hermano menor de la protagonista fueron grabados por Travis Knight a partir de las expresiones y el llanto de su propio hijo cuando era bebé. Algunas de esas grabaciones se incorporaron a la película.

3. Una marioneta de apenas cuatro centímetros. Entre las 233 marionetas fabricadas para la cinta, destaca Mini Séptima, de cuatro centímetros de altura. Se trata de la marioneta completamente articulada más pequeña de la producción y corresponde a una de las versiones del personaje interpretado por Awkwafina en la versión original en inglés.

4. Hasta la saliva se elaboró a mano. Para las escenas de batalla de Maksim, el equipo creó 410 hebras de saliva utilizando pegamento caliente estirado. Estos elementos se sumaron a las piezas intercambiables y texturas que permitieron representar la suciedad y los daños durante las secuencias de acción.

5. Un águila con casi 3.800 plumas. La marioneta de La General tiene una envergadura de 1,62 metros y mide 86 centímetros desde el pico hasta la cola. Cada ejemplar cuenta con 3.794 plumas colocadas individualmente. Para animar al personaje, se construyeron tres versiones que permitieron ejecutar diferentes movimientos de alas y maniobras de vuelo.

La versión original en inglés cuenta con las voces de Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali y Angela Bassett, entre otros.