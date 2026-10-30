Basada en la novela de Colin Meloy, ilustrada por Carson Ellis, "Wildwood" sigue a una adolescente que se interna en un bosque para rescatar a su hermano bebé. (Foto: LAIKA)
Basada en la novela de Colin Meloy, ilustrada por Carson Ellis, "Wildwood" sigue a una adolescente que se interna en un bosque para rescatar a su hermano bebé. (Foto: LAIKA)
Por Redacción EC

“El bosque salvaje: Wildwood” ya se encuentra en la cartelera de los cines del país. Travis Knight (recordado por la dirección del live action “Masters of the Universe”) dirigió la producción, que a su vez está basada en la novela del autor y cantante norteamericano Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis.

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