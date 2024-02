Desde 1997, en Denisse Dibós (Lima, 1967) recae la responsabilidad de seleccionar el proyecto que la asociación cultural Preludio montará cada año. Para el 2024, la productora apostó, inicialmente, por el errático musical de Broadway, “Dear Evan Hansen” (“Querido Evan Hansen”). Sin embargo, la recesión económica en nuestro país la obligó a buscar una alternativa más austera, pero no por ello menos retadora: “El Principito”, la obra más famosa de Antoine de Saint-Exupéry y uno de los relatos más críticos, enriquecedores y apasionantes de la literatura universal.

“Durante la pandemia descubrí en mis alumnos cosas muy profundas con respecto a sus vidas y a sus vínculos familiares. Me encontré con una realidad bien dura que me conectó con este musical (Dear Evan Hansen) que, justamente, habla de la salud mental de los jóvenes. Teníamos el elenco, el director y todo mapeado para hacerla, pero esta recesión espantosa me llevó a tomar una decisión muy dolorosa”, narra la productora general de Preludio.

“No podía arriesgarme a hacer una inversión tan grande, como un musical de Broadway por el que se paga derechos en dólares americanos. Era ponerme la soga al cuello de una manera absurda. Entonces, tomé una decisión inteligente, madura, positiva y fresca, de acuerdo a la realidad en que vivimos. Viré mi vela por otro lado, y estoy contenta de haberlo hecho porque ‘El Principito’, para empezar, es un libro universal (uno de los 10 libros más leídos de la historia) que todo el mundo conoce. No me tomará mucho tiempo explicar de qué trata. Será algo totalmente nuevo, creado por nosotros, pero basado en un libro que propone importantes valores”, enfatiza.

La nueva propuesta teatral de Preludio es una adaptación del relato publicado por primera vez en 1943 por el escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Ha sido traducida a cientos de lenguas convirtiéndose en una de las más reconocidas de la literatura universal. En el relato se resaltan los valores humanos como tema principal, y se busca crear conciencia en la población, especialmente la infantil, de lo importante que es hacer prevalecer esos valores. Reflexiona, además, sobre la amistad, la soledad, la pérdida, el amor y el sentido de la vida.

Denisse Dibós reflexiona sobre la falta de apoyo del gobierno y de las empresas privadas a las gestiones culturales. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Dirigida por K’intu Galiano, esta versión de “El Principito” tiene a César Vega como director musical y a Julie Freundt en la composición de los temas.

“Es un equipo de primera. Galiano ya había dirigido con nosotros en ‘Todos vuelven’. Me gustó su rigurosidad, su compromiso y capacidad de liderazgo como director. Así que lo convoqué porque necesito un partner líder, que esté a mi altura. En un momento tan difícil, creo que tomé la decisión correcta porque todo el proceso está siendo muy enriquecedor y de mucho aprendizaje”, destaca la empresaria.

En los roles actorales destacan Aldo Miyashiro (piloto en la primera temporada), Christian Thorsen (piloto en la segunda), Yunaikel Ramos Wong (Principito, 10 años), Áxel Espinoza del Águila (Principito, 13 años), Arianna Fernández, Sebastián Ramos, Sandra Muente, Miguel Álvarez y Alfredo Valente.

“La idea es poner en valor a ese niño que todos llevamos dentro. Y que muchas lo dejamos marchitar hasta morir. El personaje del niño nos permite contemplar esa riqueza filosófica que convierte a ‘El Principito’ en una obra atemporal y digna de ser siempre vista, como también leída en cada etapa de la vida”, destaca la actriz de “Papá en apuros”.

Finalmente, reflexiona sobre la falta de apoyo del gobierno y de las empresas privadas a las gestiones culturales.

“Tuve años muy buenos en Preludio, donde empresarios peruanos invertían para poder traer desde Nueva York, musicales como Chicago y Cabaret. Actualmente, falta una ley de mecenazgo que motive a una entidad privada a poner dinero anualmente en proyectos culturales a cambio de un incentivo tributario. Tengo 56 años de edad. No sé cuántos más me queden para seguir haciendo esto con la misma energía. Mi mayor propósito en la vida es dejar el camino más abierto para los que vienen detrás de mí”, subraya.