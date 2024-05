Previo a la 77° edición del prestigioso Festival de Cannes se ha desatado una gran polémica. Se trata de una denuncia realizada por nueve mujeres, quienes acusan al productor francés Alain Sarde de violación y agresión sexual.

De acuerdo al artículo publicado en la reviste femenina Elle, la mayoría de los hechos habrían transcurrido entre 1980 y 1990. En ella, se incluye un supuesto intento de proxenetismo de Sarde.

Una actriz anónima “de series de televisión de los años 1990-2000″, confesó bajo el seudónimo de “Elsa” que el productor habría abusado sexualmente de ella cuando tenía 15 años, en 1985. En el testimonio indica que, el también actor la habría citado a una reunión profesional para un papel en su departamento privado en París.

“Inmediatamente quise irme, pero me empujó sobre la cama y saltó sobre mí. Recuerdo muy bien sus labios, su boca repugnante. Era feo, a pesar de sus manos bien cuidadas. ¡Fue bestial! Todavía siento la presión de su cuerpo sobre el mío. Me sujetó y me violó”, afirma Elsa.

Por otro lado, la actriz Annelise Hesme acusó a Sarde de ofrecerle un trabajo como ‘escort’ (acompañante) en una de sus fiestas. La propuesta se habría dado cuando la intérprete, quien tenía 24 años en ese entonces, se había reunido con el productor para obtener un papel en una de sus películas.

“Organizaba cenas con actores, directores, distribuidores y me explicó que les gustaba tener mujeres bonitas e ingeniosas como yo en la mesa. Luego añadió: ‘por supuesto, es de pago. Si entre el lote hay uno que te gusta, te toca a ti ganar más dinero por la noche”, menciona Hesme en su declaración.

Tras estas acusaciones, la abogada del productor detrás de “El Pianista” (2002), Jacqueline Laffont, negó categóricamente las acusaciones, tildándolas de “falsas” y asegurando que Sarde “nunca usó la más mínima violencia, al contrario, en sus relaciones con las mujeres cuyo consentimiento siempre fue primordial para él”.