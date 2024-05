Esta mañana se confirmó el lamentable fallecimiento del político y artista Francesco Enrique Hugo Petrozzi Franco a los 62 años. Hasta el momento no se conocen las causas de su lamentable muerte, pero en agosto de 2023 reveló que padecía de cáncer y ya estaba en tratamiento.

“Hay que dar lucha y yo voy a luchar por mi salud y mi vida, para poder ser el padre de mi hijo por unos buenos años más. No quiero venderme como que no estoy enfermo, pero estoy enfermo. Me diagnosticaron con cáncer hace unos meses y, gracias a Dios, ya estoy en tratamiento”, dijo en aquella ocasión a Willax.

La carrera artística y política de Francesco Petrozzi

Francesco Petrozzi nació en el Callao en 1961. Se graduó como tenor lírico en la Escuela Superior de Canto de España. A sus tempranos 18 años, logró debutar en el Teatro Municipal de Lima, como parte de la ópera ‘Carmen’. Además, fue el ganador del Festival de Organización de la Televisión Iberoamericana en 1986.

El artista también se desempeñó como docente de la Facultad de Música de la Universidad de Western Ontario, en Canadá, de 1994 a 1996. Además, varios medios de comunicación dieron a conocer que consolidó su carrera internacional en Alemania, pues fue tenor solista en la ópera de Essen y en la ópera de Baviera entre 1997 y 2015.

Como cantante, en 1986, Francesco Petrozzi ganó la preselección nacional peruana del reconocido Festival OTI (Organización de la Televisión Iberoamericana) cuya final internacional se celebró en Santiago de Chile con “Aprenderé”, haciéndose popular en medios televisivos y radiales.

También participó en diversos programas en la televisión peruana en la década de los 90s. Fue conductor en Noche de miércoles (1992-1994), vía Televisión Nacional del Perú, también en ¡Qué tal, Francesco! (1991-1992) vía Global Televisión, Perú, y como actor en la novela Mala mujer (1991).

Ingreso a la política

En cuanto a su trayectoria política, Petrozzi Franco fue congresista de Fuerza Popular en el periodo 2016-2017. En aquel tiempo, impulsó la Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú, Ley del Libro, Ley para preservar el Centro Histórico de Cusco y la Ley General para la incorporación de la enseñanza del folklore en el Currículo Nacional.

Fue en el 2018 que renunció al partido naranja y, un años después, fue designado como ministro de Cultura durante el mandato del expresidente Martín Vizcarra. Durante su cargo, se comprometió a fortalecer el patrimonio cultural del país y a mejorar las condiciones para los trabajadores del sector cultural.

Su salida se dio un mes después de asumir deber como ministro, debido a la polémica destitución de Hugo Coya como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP).

Años después, durante las elecciones municipales 2022, apareció por última vez en el escenario político al participar a la alcaldía de San Isidro con el partido Alianza para el Progreso (APP).