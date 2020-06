Compartimos la nueva entrega de Diario de la peste, columna del escritor portugués Gonçalo Tavares sobre la vida en tiempos de la pandemia del coronavirus COVID-19 publicada originalmente en su idioma original en el Expresso de Portugal. Aquí puedes encontrar las anteriores entregas.

Traducido por Paula Abramo.

Las leyes no son destino, sino vocabulario. Pueden alterarse

2 de junio de 2020

El ciclón cambia los cuerpos y las cosas de lugar. Ahí viene, dicen.

Contra la voluntad de los hombres y de las cosas.

A veces realmente cambia el lugar. Y al día siguiente el paisaje es otro.

En junio de 2020, el paisaje cambia.

Cambiar el paisaje no es tarea de arquitectos o de pintores de colores.

El tema requiere una vasta ingeniería o una catástrofe natural.

"Mi administración ha hecho más por la comunidad negra que la de cualquier presidente desde Abraham Lincoln", dice Trump.

En la India, evacuaron a enfermos con covid-19 de un hospital debido a un ciclón, así es.

Antes de que el ciclón cambie a los seres humanos de lugar, el sitio se vacía de humanos.

Más rápido que el viento fuerte, el planeamiento y el motor.

Pero a veces no.

La economía de Australia en recesión y, en otros lugares del mundo, lo mismo.

Nina Simone. Concierto. Puros blancos en el público.

Sus padres allá al fondo, los únicos asientos autorizados.

Las leyes legalísimas son fuerzas de una gravedad falsa.

No son destino, sino vocabulario. Pueden alterarse.

Nina Simone dice que no va a tocar si ellos no se sientan al frente.

Aparecen dos lugares en primera fila.

Sus padres se sientan. Nina Simone toca.

"Lamentamos todos los muertos, pero ése es el destino de todo mundo", dice Bolsonaro.

Para alterar la ley a veces es necesario no tocar el piano, lección número 1.

De que se muere de muerte, no hay duda. Pero la cuestión esencial de este destino del mundo entero no es el qué, sino el cuando.

Que el gran qué que es la muerte venga cuando ya no haya escapatoria y el ser vivo se canse. Sólo entonces.

Una opositora le pide a Trump que "no 'atice las llamas' con la Biblia en la mano".

Y sí la Biblia por todas partes: como dos madres jalando al mismo hijo.

"Up to your hips in Gods", escribió algún día el poeta Gary Snyder.

En mis asociaciones, la imagen: como si Dios fuera el agua de una piscina o un niño.

No es ninguna de las dos cosas.

Profecías de Nostradamus para 2020.

Sus seguidores dicen que el gran maestro acertó más de una vez.

Se habla de ruido, conflicto y sangre.

Es fácil adivinar el futuro cuando lo que está en el futuro es el ser humano.

Las expectativas y la ira no son inventos de 2020.

Ruido, conflicto y sangre: acertó de lleno, Nostradamus.

Hollywood, el paseo de la fama con soldados armados.

Botas militares rodeando con cuidado las estrellas con los nombres de sus ídolos en el suelo.

Una especie de funambulismo en tierra firme.

No pises, por favor, el nombre de quien amas; ni con botas ni con tacones.

Brasil: más de 31 mil muertos.

133 vacunas potenciales probándose en todo el mundo.

Autoridades de Hong Kong "prohíben vigilia sobre Tiananmén por primera vez en 30 años".

La gente está hablando más por teléfono, según un estudio que incluye estadísticas.

La República Democrática del Congo anuncia un nuevo brote de Ébola y la vacuna de Oxford entra en la fase tres de pruebas clínicas.

Wagner quería reunir a Shakespeare y a Beethoven en una misma obra futura.

Hacer algo nuevo mediante la mezcla dos grandes antiguos.

Nietzsche decía que Wagner había dado "la primera vuelta al mundo en el reino del arte".

Proyecto: darle una segunda vuelta al mundo, pero más corta y con menos trompetas, explosiones y estallidos.

Diario del domingo. Ese sabio vendedor de Rio de Janeiro:

"Este mundo está perdido... Ya pasamos miles de millones de veces bajo el mismo sol, creo que estamos caminando en círculos".

Y sí, de nuevo, estúpidos mareos.

Tengo un planeta Tierra dentro de la cabeza.

En un movimiento ininterrumpido de traslación y rotación.

También camino en círculos cuando estoy inmóvil y de pie.

No sé cuál es mi sol fijo, mi centro dentro del cráneo.

Ha de haber uno, pero desde afuera no lo veo.

Que Nuestra Señora de las Ventanas nos proteja; hoy no salgo.

Nada en el exterior, todo por dentro.

Personas visitan el parque del Palacio de Versailles durante su reapertura el 6 de junio. Foto: AFP.

Un hombre se ahogó en Dios

3 de junio del 2020

Las protestas pueden llevar a nuevos brotes de covid-19, advierte el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos.

El Rally de Finlandia, cancelado.

Más de 5 mil indígenas de la Amazonia infectados.

La propagación se acelera en Irán.

Desde el campo me dicen: dos mirlos, y la enfermedad llegó al pueblo.

Dos mirlos, cuatro infectados.

La naturaleza que canta pierde 2 a 4 contra la naturaleza que asusta.

En el pueblo, el número cuatro es muy alto.

No todos los números son del mismo tamaño.

Vas de la ciudad al campo y un mirlo ya es suficiente sonido para que empieces a pensar en cosas inútiles.

Reabiertas todas las mezquitas en la Franja de Gaza.

La Federación de Nadadores-Rescatistas recomienda: los salvavidas deben privilegiar el rescate "sin meterse al agua".

Salvar sin meterse al agua.

Salvar sin meterse al fuego.

Salvar sin meterse a la tierra y salvar con cubrebocas (bien protegidos del aire).

El que salva se mantiene lejos del que está en peligro.

Salvar a distancia.

Arrabal, Topor y Jodorowsky crearon en los años 60 el movimiento artístico Pánico.

"Estoy en Pánico y me divierto", era el lema del grupo.

No es fácil salvar a quien se ahoga sin mojarse los pies.

Hemos vuelto a las salvaciones místicas.

Una encuesta imaginaria en mi cabeza.

Si Dios es el agua de la piscina, ¿a qué altura está el agua de tu piscina?

Si Dios es el agua del mar, ¿hasta qué altura avanzas?

¿Te paras de puntitas para tener la cabeza a flote?

¿Permaneces mucho tiempo bajo del agua, sin respirar?

¿Nadas? Si la respuesta es afirmativa, ¿rápido o lento?

¿Te da miedo ahogarte?

Trudeau permanece "21 segundos en silencio antes de responder una pregunta sobre Trump".

Una intervención estilo Cage, pero un silencio mucho más modesto.

4 minutos con 33 segundos menos 21 segundos igual a 4 minutos con 12'.

Victoria evidente de Cage.

Los herederos de Cage. Una vez denunciaron a alguien por hacer una pieza de algunos segundos de silencio.

El silencio era de Cage. No se roba así lo sutil.

En el ajedrez, "una niña húngara es capaz de ganarle a los campeones".

Una de las ventajas del ajedrez es que no hay retórica.

Todo es silencio y acto útil.

No sirve de mucho sacudir los pies o la cabeza.

Hay que mover una pieza y luego esperar.

Una buena síntesis, pero la vida es un poco más movida e imprevista.

Más de 1,000 personas acostadas frente al Capitolio. Ni el trino de un mirlo.

Italia abre la circulación interna y las fronteras.

El vacío y el silencio no son patrimonio de Oriente. Pero Occidente los usa con absoluta torpeza

Deja caer el silencio al suelo y provoca, de ese modo, un ruideral.

Le gusta tanto el vacío que le instala en el centro monumentos y fiestas.

"El hombre occidental es una mitad, el hombre oriental es otra mitad. Mi objetivo es construir un hombre entero", decía Osho, el místico indio (oriente) que era dueño de veinte Rolls-Royce (occidente).

Derek Chauvin posó ocho minutos la rodilla sobre el cuello de Floyd.

Al final, más de un minuto sin oír ni una sola palabra de aquél que hacía unos instantes pedía auxilio.

Entre el auxilio y la mudez sin aire se instala a veces un instante decisivo.

Instante decisivo, término de la fotografía y de la historia privada y del mundo.

Acusado: homicidio en segundo grado.

Es necesaria protección para la lluvia ácida que se acerca.

Rilke en su torre hacía poemas; en el siglo XXI, éstos vendrán de los bunkers.

Un hombre se ahogó en Dios.

Otro no se moja ni los pies.

¿Cómo está el agua hoy: caliente o fría?









