Álex Ubago: “El cuerpo me pide hacer algo diferente, actualizar mis sonidos"

Después de que los cantantes de baladas se mantuvieran como el símbolo del romanticismo durante casi tres décadas, los exponentes de la música pop tomaron la posta. Uno de ellos fue el español Álex Ubago. Estrenó su primer álbum, “¿Qué pides tú?”, en el 2001 y llegó a vender un millón y medio de copias en todo el mundo. Este auspicioso debut lo convirtió en uno de los principales referentes de la canción romántica en Iberoamérica, estatus que ha mantenido hasta la actualidad. Sin embargo, recientemente ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de “Si tú te vas”, tema que cuenta con la colaboración de Mike Bahía.

De esta manera se suma a la larga lista de músicos que han incursionado en el género urbano. Personajes como Shakira, Enrique Iglesias, Ricky Martin o Luis Fonsi son algunos de los artistas que se dejaron seducir por este ritmo que se abre paso entre las preferencias del público a paso arrollador. Según explica Ubago, “Si tú te vas” responde a una necesidad por experimentar con nuevas tendencias y no a un afán comercial. “Creo que es interesante salir de mi zona de confort. El cuerpo me pide hacer algo diferente, actualizar mis sonidos”, revela en una entrevista para El Comercio.

Fue a raíz de unas giras en Colombia que conoció a Bahía. Desde entonces hubo buena química entre ambos y lo tuvo en cuenta para un trabajo en conjunto en el futuro. Finalmente, la oportunidad se dio el año pasado. Semanas más tarde, se reunieron en Madrid para grabar el videoclip. Si bien expresa su emoción por el resultado, Ubago deja en claro que no se alejará por completo del estilo que lo ha caracterizado por veinte años. “En mi próximo disco habrán canciones más cercanas a lo que he venido haciendo. Será una mezcla entre lo tradicional y lo moderno. No es que me vaya a pasar radicalmente a la música urbana”, afirma.

EL DESTINO DE LA CANCIÓN ROMÁNTICA

El músico de 39 años asegura no sentirse preocupado por cómo su audiencia ha tomado este cambio, pero sí reconoce que siempre hay una incertidumbre por saber si su propuesta le agradará a las personas. “Es bueno ofrecer diferentes cosas. Ya luego cada uno se detendrá a escuchar lo que más le agrade”, dice. Por otro lado, confiesa sentirse cómodo con el proyecto que acaba de emprender. “Mike lo volvió todo muy sencillo a la hora de grabar. La composición fluyó de maravilla”.

No obstante, este tipo de decisiones tienen, en cierta medida, consecuencias sobre la industria musical. Si referentes de otros géneros se suman a una movida que gana cada vez más espacio, los productores podrían dejar de apostar por jóvenes talentos que no necesariamente quieran involucrarse con el reguetón. Cuando se le pregunta por este escenario, Ubago admite que sí le preocupa que diferentes corrientes empiezan a ser relegadas de manera progresiva, por más que este fenómeno sea consecuencia de las tendencias que el público dicta. "Hay una exposición muy fuerte de la música urbana. Me gustaría más variedad, que se equilibre la balanza con el rock, el country o la electrónica”, remarca.

Por otro lado, para él la presencia cada vez más reducida de músicos pop no significa el fin de la canción romántica. Opina que las nuevas generaciones ven el amor de manera distinta a como solía suceder hasta hace poco. Sin embargo, las personas, en esencia, seguimos siendo las mismas. “Puede que el concepto de romanticismo más clásico vaya cambiando entre los jóvenes. La manera de ver el amor, de sentir y de ver las relaciones es otra. Nos seguimos enamorando y desenamorando igual también. Por eso hay que entender que el mundo puede evolucionar pero los sentimientos no mucho", sostiene.

Finalmente, toma distancia de las letras que circunscriben el rol de la mujer a una posición secundaria, en las que se realza más lo físico que lo emocional. A pesar de que esta situación sea más recurrente en la música urbana, Ubago señala que ya hay artistas trabajando por ofrecer un contenido acorde a la evolución en el pensamiento que ha experimentado la sociedad en los últimos años. “Sí pienso que hay canciones más explícitas y algunas de ellas denigran a la mujer. Eso es lo que hay que evitar. Mientras tanto, el romanticismo tan puro como se conocía puede ser y está siendo retomado de otras formas”, concluye.

