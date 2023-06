“VT”, primera colaboración de los cantantes peruanos Atina y Jota Benz, ya está en todas las plataformas musicales. Se trata de un pegajoso reggaetón pop urbano, canción en la que ambos artistas demuestran sus dotes para la composición. Este lanzamiento llega acompañado de un bien logrado videoclip que ya rota en YouTube, en el que resalta la buena química lograda por la dupla musical.

Para Atina (20) este lanzamiento, el segundo reggaetón de su ascendente carrera, llega en un momento de consolidación artística y libertad creativa, que la lleva por el camino de la fusión de la música urbana con ritmos latinos. La estudiante de la prestigiosa Universidad Berklee College of Music de Boston (cursa el segundo año de canto y composición) cuenta que invitó a Jota Benz a ser parte de este proyecto porque le gusta el trabajo que él viene realizando.

“A Jota lo conocí cuando fui a EEG. Luego, él me escribió por Instagram preguntándome sobre mi canción ‘Amor imposible’ (2022) -tema que le abrió las puertas del Latino Music Award-. También chequeé sus raps y colaboraciones y me gustó bastante lo que hace. No sabía que, al igual que yo, él también compone sus letras. Le mandé la canción y le dije: ‘hay espacio para tu chanteo’”, cuenta Atina de su primer acercamiento con Jota Benz.

Atina: “Jota Benz y yo hacemos un buen match musical ” | DIFUSIÓN

“El día de la grabación fue increíble, nuestras voces combinaron. Hemos hecho un buen junte. Cuando hay química entre artistas, todo fluye”, refiere la cantautora que inició su carrera a los 14 años. “Esta canción tiene mucho potencial, hemos hecho un match muy bonito”, acota Atina, segura de que “VT” pondrá a bailar a todo el mundo.

Para Jota, trabajar con la intérprete de “Decepcionada” ha sido todo un placer. “Yo tampoco sabía que Atina escribiera sus letras. Hay personas que componen en la tranquilidad de su hogar, pero escribir bajo presión, ahí mismo en el estudio, es más complicado. Atina y yo lo hicimos al toque. Su timbre de voz es particular y creo que ha hecho un buen pegamento con la mía”, sostiene el cantante.

Jota descubrió a Atina por su trabajo de locutor radial. “Todas las mañanas había una canción que llamaba mi atención y era ‘Amor imposible’, pregunté quién era la artista y me dijeron que era peruana, entonces grabé un poquito y se lo mandé por IG. Dos semanas después, ella me mandó ‘VT’ y me gustó mucho. Inmediatamente, escribí mi parte, pero como Atina estudia en Boston, debimos esperar a que venga a Lima para grabar”, cuenta Jota.

“Escribo desde siempre. Todo el día estoy en mi bloc de notas. A veces se me ocurre una melodía cuando estoy en la ducha y salgo corriendo para grabarla y que no se me olvide. Por EGG, la radio y las redes sociales no he tenido mucho tiempo para la música, pero siempre, desde mi canal de YouTube, he estado sacando colaboraciones con otros artistas. Ahora, estoy haciendo música más seguido”, acota Benz, quien por estos días visita Medellín, ciudad a donde viajó para recibir un galardón de los Premios Influencer Icono 2023, por su labor de influencer destacado de la región.

“VT” llega a las plataformas musicales bajo la producción musical de Paulo Morales. El llamativo videoclip, protagonizado por Atina y Jota, muestra los sentimientos de decepción, frustración, tristeza y enojo que deja una ruptura amorosa. La grabación, a cargo de profesionales peruanos, tuvo como locaciones al estudio de grabaciones House of Hits y The Smash Club Perú, el primer cuarto de control de ira de Lima. Estreno imperdible.