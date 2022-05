BTS, el septeto surcoreano de K-pop, tiene muchos éxitos y sin duda alguna verlos presentar en vivo es un deleite para todos sus fanáticos quienes señalan el gran talento que poseen los jóvenes artistas. Sus shows comprenden coreografías y melodías complejas y muy elaboradas, razón por la cual es tan disfrutable verlos en concierto. Una de las mayores interrogantes para ARMY ha sido por qué BTS no ha presentado en vivo hasta el momento su canción llamada “Louder than bombs”, siendo esta una de las favoritas del fandom.

Aunque ARMY ama las diferentes facetas y álbums de BTS, hay algunas canciones que consideran inolvidables e incluso insuperables. En esta lista de canciones legendarias se encuentra Louder than bombs, una canción que parecía no llegaría lejos pero terminó siendo de las más aclamadas por sus fanáticos alrededor del mundo.

Louder than bombs pertenece al álbum “Map of the soul: 7″ y se estrenó en el año 2020 pero ¿por qué la canción no ha sido presentada en vivo como es debido? Aquí te lo contamos.

BTS: ¿Por qué Bangtan no canta en vivo Louder than bombs?

ARMY quiso conocer la razón de esta incógnita y en una oportunidad le preguntaron a RM sobre el misterio de Louder than bombs. A lo que el líder de BTS respondió de una manera muy simple con una confesión bastante sincera:

“¿En vivo? ¿Louder than bombs? Mmm los chicos tendrían que practicar muy duro para eso. Es una canción difícil”

¿Y tú ya la has escuchado? Aquí te la compartimos.

También te compartimos una traducción: