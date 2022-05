TWICE, una de las girlbands líder del K-pop, ha cesado sus actividades respecto a su gira en Estados Unidos, sin embargo la agrupación aún tiene algunos pendientes por el territorio norteamericano. El próximo compromiso que tienen agendado es su presentación en The Late Show con el host Stephen Colbert. No te pierdas todos los detalles en los siguientes párrafos.

Las intérpretes de “What is Love?” siguen dando a conocer el nombre de TWICE alrededor del mundo y ONCE no podría estar más feliz de esperar por la próxima presentación. Actualmente, las jóvenes artistas se encuentran en Nueva York.

TWICE EN THE LATE SHOW: CUÁNDO Y DÓNDE VER LA PRESENTACIÓN

La cuenta oficial de TWICE a través de JYP Entertainment hizo público la presentación y asistencia de la girlband al conocido programa, y Stephen Colbert retwitteo el post original con el siguiente mensaje: “¡Muy emocionado por esto! TWICE se presentará en The Late Show este miércoles por la noche”

Así el programa de entrevistas confirmó la presentación de la girlband. Además de ello, según señala el tweet original, la transmisión del episodio será el 18 de mayo.

2022.05.18 11:35 PM EST

2022.05.19 12:35 PM KST#TWICE #트와이스#TheLateShowWithStephenColbert pic.twitter.com/XRZb7EzE51 — TWICE (@JYPETWICE) May 17, 2022

Si deseas seguir el programa en señal en vivo, este se transmite a través del canal CBS. Además, deberás conocer los sgtes. horarios correspondientes a tu país: