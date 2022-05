TXT estrenó “Good Boy Gone Bad”: Ver MV oficial, letra y traducción del comeback

¡TXT está de vuelta! La agrupación de Big Hit Music ha logrado deslumbrar a su fandom con cada uno de sus comebacks; y ahora, Huening Kai, Yeonjun, Soobin, Beomgyu y Taehyun regresan más oscuros y rebeldes que nunca con ‘Good Boy Gone Bad’.

El grupo de chicos estrenó este 9 de mayo su cuarto mini álbum “minisode 2: Thursday’s Child” junto con el vídeo musical de la canción principal de la boyband.

“Good Boy Gone Bad” es una canción del género hip hop con elementos de rock, y la letra muestra la oscura transformación de un “chico bueno” después de experimentar una ruptura amorosa por primera vez.

Los miembros de TXT se han convertido en todas unas estrellas del género K-Pop gracias a su música, look y a su gran talento, y en este nuevo regreso los chicos se han mostrado como nunca antes, conquistando a todo su fandom, MOA.

‘Good Boy Gone Bad’ - TXT: video oficial

‘Good Boy Gone Bad’ - TXT: letra en español

Woah-woah

Woah-woah, oh

Woah-woah

Woah-woah, oh

Pon ese clavo en el ataúd sobre la palabra para siempre

Me cambiaste por completo cuando era frágil

Pasé horas frente al espejo queriendo convertirme en ti

Arañando mi cara, tragando mi corazón

(Woah-woah, oh)*

Seguiste dejándome

Mi cola te meneaba ese es mi pasado

Me acaba de matar con todo ese estrés

ya no me importa*

(Woah-woah, woah-woah, oh)

Este sentimiento roto no es tan malo

(Woah-woah, woah-woah, oh)

Mejor que esos días patéticos

Mira, mira, tienes que mirar, mírame, sí

Solo me mato, me mato

Solo deshazte de todo, los buenos chicos se volvieron malos

Solo deshazte de eso, los buenos chicos se volvieron malos

Te amaba, chicos buenos que se volvieron malos

Ahora, rómpeme más, solo rómpeme

Una cicatriz en mi pecho salió mal

Corta mi corazón, luego muere

¿Quién sabías que los chicos buenos se volvieron malos?

Ahora, solo me mato, me mato

Buen chico se volvió malo

(El buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo)

Buen chico, se volvió malo

(El buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo)

Buen chico, se volvió malo

Borra a ese chico dentro de ti (Sí)

Entonces llénalo con el naufragio en el que me he convertido

Soy como un zombi muerto en vida

Nacido encima de la tumba del amor

(Woah-woah, oh)

Me gusta más ahora

Esta cara mía completamente alterada

Me acabo de matar con todo ese dolor ya no me importa

(Woah-woah, woah-woah, oh)

Tan dulce es esta noche de desesperación con los ojos cerrados

(Woah-woah, woah-woah, oh)

me siento libre ahora

Mira, mira, tienes que mirar, mírame, sí

Solo me mato, me mato

Solo deshazte de todo, los buenos chicos se volvieron malos

Solo deshazte de eso, los chicos buenos se volvieron malos (Se volvieron malos)

Te amaba, los chicos buenos se volvieron malos (Sí, sí)

Ahora, rómpeme más, solo rómpeme

Una cicatriz en mi pecho salió mal (Salió mal)

Corta mi corazón, luego muere

¿Quién sabías que los chicos buenos se volvieron malos? (Sí, sí)

Ahora, solo me mato, me mato

Buen chico se volvió malo

Arrancarte de mi corazón

Sangrando las huellas de ti

El amor es una mentira, me encantó esa mentira

Grabar solo quemarlo

Me rindo dar amor a los perros para siempre

Sangro diamantes monocromáticos en lugar de sangre

Lo maté, lo maté yo mismo, caí de cabeza con las alas rotas.

Ya no me duele aunque me caiga (Ja-ja-ja-ja-ja-ja)me gusta ser malo

solo deshazte de todo, los buenos chicos se volvieron malos (sí)

Solo deshazte de eso, los chicos buenos se volvieron malos (Oh)

Te amaba, los chicos buenos se volvieron malos (Oh, sí)

Ahora, rómpeme más, solo rómpeme

Una cicatriz en mi pecho salió mal (Sí)

Corta mi corazón, luego muero (muerto)

¿Quién sabías que los chicos buenos se volvieron malos? (Ese chico bueno se ha vuelto malo)

Ahora, solo me mato, me mato

Buen chico se volvió malo

(El buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo)

Buen chico, se volvió malo

(El buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo, el buen chico se volvió malo)

Buen chico, se volvió malo

Desde el lanzamiento del MV, MOA ha hecho tendencia en las redes sociales a la boyband TXT. Sus fans no ocultan su emoción por el esteno del comeback, además de los renovados looks de sus cinco integrantes: Huening Kai, Yeonjun, Soobin, Beomgyu y Taehyun.

Tracklist de “Minisode 2: Thursday’s Child:

Opening Sequence

Good Boy Gone Bad

Trust Fun Baby

Lonely Boy (Tatto On My Ring Finger)

Thursday’s Child Has Far To Go