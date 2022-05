BTS lanza segundo tracklist de Proof: ¿Qué canciones incluye?

Cada vez vamos descubriendo más detalles de Proof, el nuevo álbum que BTS lanzará el próximo 10 de junio. Ahora, el tracklist del CD 2 fue revelado a los fans, anunciando la llegada de una nueva canción para ARMY.

La boyband surcoreana alista nuevas canciones para ARMY con un álbum llamado Proof. Este nuevo proyecto, que reúne lo mejor de los nueve años de carrera musical de la agrupación, incluirá tres CDs y poco a poco estamos conociendo más de ellos.

Ayer se reveló el tracklist del CD 1 que incluye la nueva canción Yet To Come, ahora el sello discográfico Big Hit Music ha dado a conocer los sencillos que forman parte del segundo CD, incluído un nuevo single.

Tracklist del CD 2 del álbum Proof de BTS

Este lunes, BTS reveló los quince sencillos que serán incluidos en el segundo disco de su nuevo álbum.

Aquí la lista:

“Run BTS”

“Intro: Persona” (RM)

“Stay” (Jin, RM, Jungkook)

“Moon” (Jin)

“Jamais Vu” (Jin, J-Hope, Jungkook)

“Trivia: Seesaw” (Suga)

“BTS Cypher pt 3: Killer” feat Supreme Boi (Suga, J-Hope, RM)

“Outro: Ego” (J-Hope)

“Outro: Her” (Suga, J-Hope, RM)

“Filter” (Jimin)

“Friends” (Jimin y V)

“Singularity” (V)

“00:00 Zero o’ Clock” (Jin, Jimin, V y Jungkook)

“Euphoria” (Jungkook)

“Dimple” (Jin, Jimin, V y Jungkook)

Es preciso recordar que este martes 10 de mayo se revelará el tracklist del tercer disco de “Proof”.

¿Cuándo es el lanzamiento de “Proof”, el nuevo álbum de BTS?

La agrupación anunció que el lanzamiento de “Proof” será este viernes 10 de junio a la 1 p.m. (hora KST), lo que se traduce a las 11 p.m. del jueves 9 de junio en Perú.

A continuación, los horarios en otros países de la región y el mundo.

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11 p.m. del 9 de junio

11 p.m. del 9 de junio Costa Rica y Guatemala: 10 p.m. del 9 de junio

10 p.m. del 9 de junio Chile, Venezuela y Bolivia: 12 a.m. del 10 de junio

12 a.m. del 10 de junio Argentina y Brasil: 1 a.m. del 10 de junio

1 a.m. del 10 de junio España: 6 a.m. del 10 de junio

Cabe resaltar que la preventa del álbum de Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Suga, RM y V empezó el pasado 4 de mayo, a través de Weverse Shop.