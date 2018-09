BTS: RM, el joven líder que lo inició todo, está de cumpleaños |VIDEOS

BTS y sus fans están de fiesta una vez más con el cumpleaños de RM, líder del popular grupo K-Pop. A apenas días de haber celebrado también el día de Jungkook, las redes se llenaron nuevamente con muestras de cariño, frases e imágenes para el recuerdo dirigidas a Kim Namjoon, el carismático rapero con el que la banda dio inicio.

Nacido un 12 de septiembre de 1994 en Ilsan, Corea del Sur, recibió en 2018 sus 24 en edad internacional. El mayor de dos hermanos, de Namjoon se sabe que fue un brillante escolar, de CI de 148, y que formó parte del 1.3% de las puntuaciones más altas de exámenes de admisión a nivel nacional en temas de matemáticas, lengua y ciencias.

RM también reveló que aprendió inglés de forma autodidacta con el sitcom "Friends", y maneja además japonés intermedio. De los principales compositores y productores de BTS, otros datos conocidos suyos son su 1.81 m de altura, que "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" de Michel Gondry es su filme favorito, y que es apodado "dios de la destrucción" por ser propenso a quebrar cosas o accidentarse.

A pesar de ser un destacado estudiante, sin embargo, Namjoon quería una carrera en la música. Se inició en 2007 como rapero underground con el nombre Runch Randa, estuvo en un crew de rap con los luego medianamente conocidos Supreme Boi, Iron y Kidoh (ahora ex-ToppDogg), e incluso colaboró con un colega del mundo under llamado Nacseo, quien sería luego el también popular Zico de Block B.

Tras obtener cierta atención, Namjoon fue llamado a audicionar para una agencia underground, donde impresionó a uno de los jueces, Sleepy del dúo hiphop Untouchable, quien incluso guardó su número. Contactado tiempo después para una audición con Bang Si Hyuk, el jefe de su actual agencia, fue reclutado de forma casi inmediata y se hizo en 2010 el primer miembro del nuevo proyecto de BigHit.

En la agencia nació 'Rap Monster', como comenzaron a llamarle por una línea de una de sus primeras letras. Aunque al inicio bailar no estaba entre los requisitos para el nuevo grupo, debió aprender luego, lo que admitió le fue dificil y estresante, y entrenó por años junto a otro rapero under, Min Yoongi, y el bailarín callejero Jung Hoseok.

Poco antes del debut de BTS, RM salió en los clips "Vote or Just Shut Up", "A Typical Trainee's Christmas" y "School of Tears", y en el tema "Love U Hate U" de su grupo hermano 2AM. Finalmente, BTS estuvo completo por primera vez en un escenario en el show M!Countdown del 13 de junio de 2013, con su sencillo "No More Dream".

Aparte de temas grupales, RM ha grabado varios temas solistas y con algunos de sus compañeros, dentro y fuera de álbumes de BTS. En 2015 lanzó su primer mixtape solista, mas los clips "Awakening", "Do You" y "Joke". Éste fue nombrado además uno de los 50 mejores discos hiphop del año por la revista musical Spin.

Colaboraciones suyas fuera de BTS incluyen "Change" con Wale, "PDD" con Warren G, "Bucku Bucku" de MFBTY , "Champion (Remix)" con Fall Out Boy, "U" con Primary, y el tema de Fantastic Four de Marvel. Tiger JK de MFBTY, establecido artista de K-Hiphop, contó que RM había cambiado su percepción de los ídolos K-Pop.

RM trabajó en "Dilemma" de Homme con Bang Si Hyuk y tuvo de sus primeros créditos oficiales, aunque ya había hecho composición y producción en más de 70 temas dentro y fuera de su grupo. A la fecha tiene más de 100 canciones a su nombre en la Asociación de Derechos de Autor de Corea (KOMCA), y ha sido elogiado por sus letras de contenido, tanto en su trabajo grupal como solista.

"Uno de los raperos más diestros de Corea del Sur", como describió la revista estadounidense de hiphop XXL, Kim Namjoon es conocido desde 2017 como RM, pero según éste, ya no significa "Rap Monster", sino "Real Me", lo que iría acorde al concepto de autodescubrimiento de los discos más recientes de BTS. Repasa aquí la carrera de RM como parte de BTS y como solista en 10 videos, vía YouTube.

"Do You" (Single del mixtape de RM)



"Ddaeng" (de la 'rap line' de BTS: RM, Suga y J-Hope)

"Reflection" (canción solista de RM, del álbum "Wings")

"Seventeen" (una de las composiciones pre-debut de RM)

"Cypher 3: Killer" (RM, Suga y J-Hope)

"Trivia: Love" (solo de RM, de "Love Yourself: Answer")

"Awakening" (del mixtape debut solista "RM")

"I Know" (cantada por Jungkook y RM)

Discurso de RM tras victoria de BTS como Artista del Año

"Dance Monster"

Bonus: El motivo tras el nombre "Dios de la destrucción"