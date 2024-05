La música peruana de luto. El último fin de semana se apagó la voz de la reconocida cantante Albina Pérez Huancachoque, quien falleció tras un accidente de tránsito en la carretera Huaraz-Carhuaz, en Áncash.

El terrible accidente se registró la noche del sábado 25 de mayo en el centro poblado de Chavín, distrito de Independencia. Según las primeras investigaciones, el auto donde iba Yaneth Pérez chocó contra una combi y luego se volcó, haciendo que la cantante falleciera en el acto .

Testigos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) trasladaron el cuerpo de la vocalista al hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, pero, una vez que llegó, los doctores confirmaron su muerte.

En tanto, el chofer del auto también ingresó al mismo nosocomio. Se conoció que tiene múltiples fracturas tras el incidente .

El cuerpo de la cantante fue velado en su vivienda de Paltay. Su esposo agradeció las muestras de cariño y el apoyo que ha recibido de sus familiares y amigos en este momento tan difícil.

“Mi amor, mi vida, me dejas y te vas sin retorno. No sé qué haré sin ti, no lo puedo aceptar . Me dejas el corazón destrozado y quizás no pueda curar jamás. Cuando vea mis instrumentos, no sé si pueda soportar. Mi ratoncita, te fuiste”, escribió su pareja en redes sociales.