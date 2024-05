La actriz nacional Kukuli Morante ofreció una reciente entrevista en la que no solo habló de su carrera artística, sino que también contó detalles de su vida personal y los errores que cometió en el pasado, entre ellos, una infidelidad a una expareja.

En conversación con el diario Trome, la actriz reconoció que en el pasado protagonizó un hecho de infidelidad porque “estaba borracha” y “no era consciente”.

“¿y tú has engañado?”, le preguntó el periodista del citado medio. “En alguna oportunidad, pero no era consciente. Estaba borracha y mis amigas me contaron”, respondió la actriz nacional.

“Me dijeron que estaba chapando con un ‘pata’. Se lo confesé a mi novio, de inmediato me terminó. Tiempo después regresamos. El chico con quien pasó el beso habló conmigo. Llamó a mi pareja y le pidió disculpas”, agregó Morante.

Asimismo, la actriz se refirió a su pasado como ‘Gladys’ en la serie “Al fondo hay sitio” y dijo que, si bien le dio muchas satisfacciones, también le generó muchos reclamos por el acento.

“No. Fui (a la selva) y me reclamaban: ‘No hablas como nosotras’ y yo respondía: ‘Es que imito a los de Pucallpa’ y así iba a otras ciudades y les nombraba otra”, aclaró.

Natalie Vértiz deslumbró con un impresionante vestido en la alfombra roja de Cannes