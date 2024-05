Karla Gálvez, exesposa del futbolista Miguel Trauco, utilizó sus redes sociales para publicar un fuerte mensaje que estaría dirigido al exlateral de Universitario de Deportes, quien no habría querido pagar un viaje de estudios para sus hijos.

“Entiendo que no hayas tenido la oportunidad de tener una buena educación, pero no por ello vas a pretender que tus hijos pasen por lo mismo”, escribió la madre de familia.

“O por lo que es peor, que tú creas y les digas que un viaje de estudios solicitado por el colegio no tenga ningún beneficio y solo por no querer pagar. Egoísta, imb… de m…”, agregó.

Comunicado de Karla Gálvez. (Foto: Captura)

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la relación entre Gálvez y Trauco llama la atención. En el 2019 la mujer confirmó a través de sus redes sociales que se separaron tras un ampay del futbolista con la modelo Valeria Roggero en un restaurante de Milán, Italia.

“Me veo obligada a brindar la presente declaración: El señor Miguel Trauco y yo no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres (...) Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto”, se lee en el comunicado que difundió en ese entonces.